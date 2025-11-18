Restaurangdöden slår hårt – men Slussen fortsätter duka upp

Slussen: från hål i staden till krogkluster

I Dagens PS rapporterade vi redan i juni att Slussen riskerar att ”drunkna i tomma krogstolar”. Då invigdes Mälartrappan och Södermalmstorgs nya gångstråk, samtidigt som Atrium Ljungberg presenterade sin prestigeplan: sex restauranger i tre nivåer vid Mälarterrassen, totalt över 1 100 sittplatser.

I dag är det tydligare än någonsin hur snabbt området fylls. Pelago, Gondolen och Klotet är redan öppna i Katarinahuset. Under Guldbron öppnar två nya krogar under 2025. Och Urban Italian Group lanserar Villa Valentina här i april 2026 – ett 60-talsinspirerat Spanienkoncept med stora, ljusa ytor.

Atrium Ljungberg leder den största satsningen på nya restauranger vid Slussen. (Foto: TT)

”Slussen har alla förutsättningar för att bli Sveriges bästa restaurangläge”, säger Urban Italians grundare Brazer Bozlak till Dagens PS Perfect Weekend.

”Det handlar bara om att göra det riktigt bra.”

Att just Bozlak väljer Slussen är ingen slump. Hans koncern bygger internationella varumärken från grunden utan lån eller investerare, och ser förändringen i fastighetsbranschen som en del av momentumet:

”Förr undvek fastighetsägare restauranger. Nu vet de att bra krogar höjer värdena och skapar liv.”

Urban Italian Groups vd i mitten ser stor potential i Slussens läge.

Atrium Ljungberg håller med.

”Vi bygger inte bara fastigheter, vi bygger stad. Slussen ska bli en självklar destination”, säger bolagets leasingansvarige Mattias Roussakoff.