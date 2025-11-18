Restaurangdöden i Stockholm ligger på nivåer som branschen inte sett sedan finanskrisen. Ändå växer utbudet i rekordfart – och ingenstans snabbare än vid Slussen, där fastighetsbolag och krögare nu försöker bygga en gastronomisk megazone i ett läge där marginalerna är tunnare än ett knäckebröd.
Restaurangdöden slår hårt – men Slussen fortsätter duka upp
Slussen: från hål i staden till krogkluster
I Dagens PS rapporterade vi redan i juni att Slussen riskerar att ”drunkna i tomma krogstolar”. Då invigdes Mälartrappan och Södermalmstorgs nya gångstråk, samtidigt som Atrium Ljungberg presenterade sin prestigeplan: sex restauranger i tre nivåer vid Mälarterrassen, totalt över 1 100 sittplatser.
I dag är det tydligare än någonsin hur snabbt området fylls. Pelago, Gondolen och Klotet är redan öppna i Katarinahuset. Under Guldbron öppnar två nya krogar under 2025. Och Urban Italian Group lanserar Villa Valentina här i april 2026 – ett 60-talsinspirerat Spanienkoncept med stora, ljusa ytor.
”Slussen har alla förutsättningar för att bli Sveriges bästa restaurangläge”, säger Urban Italians grundare Brazer Bozlak till Dagens PS Perfect Weekend.
”Det handlar bara om att göra det riktigt bra.”
Att just Bozlak väljer Slussen är ingen slump. Hans koncern bygger internationella varumärken från grunden utan lån eller investerare, och ser förändringen i fastighetsbranschen som en del av momentumet:
”Förr undvek fastighetsägare restauranger. Nu vet de att bra krogar höjer värdena och skapar liv.”
Atrium Ljungberg håller med.
”Vi bygger inte bara fastigheter, vi bygger stad. Slussen ska bli en självklar destination”, säger bolagets leasingansvarige Mattias Roussakoff.
Samtidigt: Konkurserna fortsätter slå rekorden
Men verkligheten är brutal. Visitas färska statistik:
• Snitt: 24 restaurangkonkurser i månaden i Stockholms län
• Före pandemin: 10–14
• Livsmedelspriser: +39 procent sedan 2022
• Hyresökningar: +18 procent
• Priser mot gäst: +22 procent
”Det är ett lönsamhetsproblem av strukturell karaktär”, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson i Dagens Nyheter.
”Restaurangerna har inte kunnat kompensera prisökningarna.”
Taverna Brillo och O’Learys Norrtull är några av årets mest kända konkurser. Många mindre aktörer har redan fallit.
Och nya risker tornar upp sig. Regeringens momssänkning på mat i butik gör restaurangernas inköp relativt dyrare. ”Det är olyckligt. Restauranger anställer grupper som riskerar arbetslöshet”, säger Jakobsson.
Men hoppet lever – och Slussen fortsätter expandera
Trots blodröd statistik noterar Stockholms Handelskammare att sommaren 2025 var klart bättre för restaurangerna än året innan. ”Hushållen känner mer framtidstro”, säger chefsekonomen Carl Bergkvist.
Räntorna går ned, reallönerna upp, och Slussen håller på att bli ett av de mest trafikerade områdena i landet. Atrium Ljungberg räknar med upp till 500 000 dagliga passager när allt står klart.
Med andra ord: restaurangerna blöder – men investerarna tror ändå på en framtid.
Och när Slussen väl är färdigbyggt kan Stockholm ha fått sin mest intensiva, mest riskabla och mest spännande gastronomiska zon på decennier.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
