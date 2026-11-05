Nytt världsrekord i resande – 1,57 miljarder turister trots krig och kriser

Världens turism verkar ha en närmast obegränsad aptit på nya rekord. Krig, inflation, höga flygpriser och allmän ekonomisk oro har hittills inte lyckats få människor att stanna hemma.

Enligt den nya rapporten WTM Global Travel Report 2026, som presenterades på den stora resemässan World Travel Market i London den 3 november, väntas antalet internationella turistankomster öka med två procent i år.

Bakom rapporten står Tourism Economics, som ingår i Oxford Economics. Analysen omfattar över 185 länder och ger en bild av en reseindustri som fortsätter växa trots en besvärlig omvärld.

År 2032 väntas världen registrera 2,2 miljarder internationella turistankomster. Europa får enligt prognosen ytterligare 226 miljoner ankomster om året. Det lär bli trångt vid poolen.Foto: Jorge Saenz /AP/TT

Europa vinner när långresorna minskar

Europa väntas öka antalet internationella turistankomster med fem procent under 2026, mer än dubbelt så snabbt som världsgenomsnittet, rapporerar Euronews.

En viktig förklaring är att resenärerna väljer destinationer närmare hemmet. Resor inom den egna världsregionen ökar med tre procent, medan resor mellan olika världsregioner minskar lika mycket.

Konflikten i Mellanöstern har slagit hårt mot både regionens turistnäring och flygbolagens internationella trafik. Antalet internationella turistankomster till Mellanöstern väntas falla med hela 40 procent i år.

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Afrika och Oceanien går däremot starkt, med en beräknad ökning på åtta procent vardera.

Svensk turism omsätter 504 miljarder

Även Sverige har fått del av den internationella reslusten.

Enligt Tillväxtverkets slutliga statistik registrerades 70,8 miljoner kommersiella gästnätter under 2025. Av dessa stod utländska besökare för 18,4 miljoner.

Tyskland, Norge och Danmark är de viktigaste utländska marknaderna räknat i övernattningar. De följs av USA och Nederländerna.

Turisternas sammanlagda konsumtion i Sverige uppgick till 504 miljarder kronor under 2025. Utländska besökare stod för omkring 142 miljarder kronor, enligt Tillväxtverkets turismräkenskaper.