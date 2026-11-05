Världen reser som aldrig förr. Under 2026 väntas 1,57 miljarder internationella turistankomster, ett nytt historiskt rekord. Europa är en av de stora vinnarna när allt fler väljer att semestra närmare hemmet. Även Sverige lockar fler utländska gäster, som spenderar över 140 miljarder kronor om året.
Nytt världsrekord i resande – 1,57 miljarder turister trots krig och kriser
Världens turism verkar ha en närmast obegränsad aptit på nya rekord. Krig, inflation, höga flygpriser och allmän ekonomisk oro har hittills inte lyckats få människor att stanna hemma.
Enligt den nya rapporten WTM Global Travel Report 2026, som presenterades på den stora resemässan World Travel Market i London den 3 november, väntas antalet internationella turistankomster öka med två procent i år.
Bakom rapporten står Tourism Economics, som ingår i Oxford Economics. Analysen omfattar över 185 länder och ger en bild av en reseindustri som fortsätter växa trots en besvärlig omvärld.
Europa vinner när långresorna minskar
Europa väntas öka antalet internationella turistankomster med fem procent under 2026, mer än dubbelt så snabbt som världsgenomsnittet, rapporerar Euronews.
En viktig förklaring är att resenärerna väljer destinationer närmare hemmet. Resor inom den egna världsregionen ökar med tre procent, medan resor mellan olika världsregioner minskar lika mycket.
Konflikten i Mellanöstern har slagit hårt mot både regionens turistnäring och flygbolagens internationella trafik. Antalet internationella turistankomster till Mellanöstern väntas falla med hela 40 procent i år.
Afrika och Oceanien går däremot starkt, med en beräknad ökning på åtta procent vardera.
Svensk turism omsätter 504 miljarder
Även Sverige har fått del av den internationella reslusten.
Enligt Tillväxtverkets slutliga statistik registrerades 70,8 miljoner kommersiella gästnätter under 2025. Av dessa stod utländska besökare för 18,4 miljoner.
Tyskland, Norge och Danmark är de viktigaste utländska marknaderna räknat i övernattningar. De följs av USA och Nederländerna.
Turisternas sammanlagda konsumtion i Sverige uppgick till 504 miljarder kronor under 2025. Utländska besökare stod för omkring 142 miljarder kronor, enligt Tillväxtverkets turismräkenskaper.
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Resandet fortsätter växa under 2027
Enligt Tourism Economics väntas den internationella turismen växa betydligt snabbare nästa år, med åtta procent. Långresorna förväntas återhämta sig med elva procent om den geopolitiska situationen förbättras.
”Resenärerna är mer aktiva under 2026 än någonsin tidigare”, konstaterar Dave Goodger, Europachef på Tourism Economics, i rapporten.
Han framhåller att semesterresor fortsätter att prioriteras i hushållens budgetar, även när levnadskostnaderna stiger.
Europa får 226 miljoner fler turister
Den verkligt stora tillväxten väntar längre fram.
Fram till 2032 räknar Tourism Economics med att antalet internationella turistankomster i världen ska öka till 2,2 miljarder. Det motsvarar omkring 630 miljoner fler ankomster per år än 2026.
Europa väntas stå för den största ökningen i absoluta tal, med ytterligare 226 miljoner internationella ankomster årligen.
Turisternas pengar följer med. Redan under 2026 beräknas Europas samlade konsumtion inom fritidsresandet uppgå till 2 050 miljarder dollar, motsvarande cirka 1 830 miljarder euro.
Den internationella delen av denna konsumtion väntas öka med elva procent under året, enligt WTM Global Travel Report 2026.
Fakta Perfect Weekend: Turismen i siffror
|Mått
|Siffra
|Internationella turistankomster 2026, prognos
|1,57 miljarder
|Global ökning 2026
|+2 %
|Europa 2026
|+5 %
|Afrika och Oceanien 2026
|+8 %
|Mellanöstern 2026
|−40 %
|Prognos för världens turism 2032
|2,2 miljarder ankomster
|Gästnätter i Sverige 2025
|70,8 miljoner
|Utländska gästnätter i Sverige 2025
|18,4 miljoner
|Turismkonsumtion i Sverige 2025
|504 miljarder kr
Internationella siffror är prognoser. Svenska siffror avser redovisade utfall för 2025. Turistankomster och gästnätter är olika mått.
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