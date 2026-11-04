Julens stora flyglotteri – så kan du spara 9 000 kronor på resan

Fem semesterdagar ger två veckors ledighet

Julkalendern är ovanligt generös i år. Med fem semesterdagar kan du få två veckors sammanhängande ledighet.

”Även i år ligger julens helgdagar fördelaktigt för den som vill maxa ledigheten”, säger Lisbet Due Berg, pressansvarig på Momondo.

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Hon rekommenderar flexibla resdatum. Även hotellpriserna varierar kraftigt. En hotellnatt på nyårsafton kostar i genomsnitt 2 283 kronor, medan motsvarande pris den 22 december är 1 373 kronor.

Det är 910 kronor som kan användas till annat än att sova.

Tomten behöver inte bekymra sig om flygpriserna. Han har egen transport, gratis parkering och slipper säkerhetskontrollen.

Thailand fortsätter att locka svenskarna

Svenskarnas kärlek till Thailand verkar överleva både inflation, valutaförändringar och långa flygresor.

Bangkok toppar listan över julens mest sökta resmål med ett genomsnittligt biljettpris på 14 341 kronor tur och retur. Phuket kommer tvåa med 14 671 kronor.

Därefter följer Gran Canaria, London och Málaga.

Tokyo är en annan vinnare. Sökningarna till den japanska huvudstaden har ökat med 23 procent. Mauritius ökar med 57 procent och Sydney med 54 procent.

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Miami går däremot åt andra hållet. Sökningarna minskar med 18 procent samtidigt som biljettpriserna stigit med 27 procent.

Julmarknad i stället för tropisk strand

Resesajten lyfter också fram tre billigare alternativ med genomsnittliga flygpriser under 2 000 kronor tur och retur.

I Bukarest väntar julmarknader och stora termalbad. Skopje erbjuder turkiskt te, gamla basarer och utsikt över snöklädda berg. Düsseldorf lockar med tyska julmarknader där glühwein serveras med en entusiasm som får Systembolagets alkoholinformation att framstå som ett lättsinnigt semesterprospekt.

Det går alltså att komma undan relativt billigt.

Men glöm inte att själva poängen med en resa ofta är att göra av med pengarna som blivit över när flygbiljetten är betald.

Fakta Perfect Weekend: Julens dyraste och billigaste flygdagar

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Resdag Snittpris 31 december, billigast utresa 2 627 kr 1 januari, näst billigast 2 792 kr 23 december, billigast före jul 6 450 kr 19 december, dyrast utresa 11 475 kr 25 december, billigast hemresa 2 280 kr 9 januari, dyrast hemresa 12 024 kr

Priserna bygger på Momondos flygsökningar mellan 1 april och 4 oktober 2026, för resor 19 december 2026–9 januari 2027. Genomsnittspriser i ekonomiklass tur och retur. Det är sökpriser, inte garanterade bokningspriser.