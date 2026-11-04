04 nov.
2026

Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Julens stora flyglotteri – så kan du spara 9 000 kronor på resan

Att köpa flygbiljetter till jul är ungefär som att spela på hästar. Du vet vad du satsar, men aldrig om du blir en vinnare.
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Att försöka köpa en flygbiljett till bästa låga priset är ett helvete. Ena dagen kostar resan till Bangkok 9 000 kronor, nästa dag det dubbla. Men med lite tur och rätt datum går det faktiskt att bli en vinnare. Fast vi reser sällan för att spara pengar. Vi reser för att spendera dem. Det är därför nästan alla som skrapar fram storvinsten på Triss i TV4 säger samma sak. ”Nu ska vi ut och resa.”

Nyårsafton är årets stora fynddag

Resesajten Momondo har undersökt svenskarnas flygsökningar inför jul och nyår. Resultatet visar att priserna kan skilja sig med hela 77 procent beroende på vilken dag du väljer att lämna Sverige.

Den billigaste avresedagen är nyårsafton, den 31 december. Då ligger snittpriset på 2 627 kronor. Dagen efter kostar biljetterna i genomsnitt 2 792 kronor.

Värst är lördagen den 19 december, när genomsnittspriset når 11 475 kronor. Skillnaden mot nyårsafton är alltså 8 848 kronor. En ansenlig summa som räcker till ganska många middagar på semestern.

Visserligen får du fira jul hemma och kanske skåla in det nya året på 10 000 meters höjd. Men det finns värre platser att dricka ett glas champagne än ovanför molnen.

Fem semesterdagar ger två veckors ledighet

Julkalendern är ovanligt generös i år. Med fem semesterdagar kan du få två veckors sammanhängande ledighet.

”Även i år ligger julens helgdagar fördelaktigt för den som vill maxa ledigheten”, säger Lisbet Due Berg, pressansvarig på Momondo.

Hon rekommenderar flexibla resdatum. Även hotellpriserna varierar kraftigt. En hotellnatt på nyårsafton kostar i genomsnitt 2 283 kronor, medan motsvarande pris den 22 december är 1 373 kronor.

Det är 910 kronor som kan användas till annat än att sova.

Tomten behöver inte bekymra sig om flygpriserna. Han har egen transport, gratis parkering och slipper säkerhetskontrollen.

Thailand fortsätter att locka svenskarna

Svenskarnas kärlek till Thailand verkar överleva både inflation, valutaförändringar och långa flygresor.

Bangkok toppar listan över julens mest sökta resmål med ett genomsnittligt biljettpris på 14 341 kronor tur och retur. Phuket kommer tvåa med 14 671 kronor.

Därefter följer Gran Canaria, London och Málaga.

Tokyo är en annan vinnare. Sökningarna till den japanska huvudstaden har ökat med 23 procent. Mauritius ökar med 57 procent och Sydney med 54 procent.

Miami går däremot åt andra hållet. Sökningarna minskar med 18 procent samtidigt som biljettpriserna stigit med 27 procent.

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Julmarknad i stället för tropisk strand

Resesajten lyfter också fram tre billigare alternativ med genomsnittliga flygpriser under 2 000 kronor tur och retur.

I Bukarest väntar julmarknader och stora termalbad. Skopje erbjuder turkiskt te, gamla basarer och utsikt över snöklädda berg. Düsseldorf lockar med tyska julmarknader där glühwein serveras med en entusiasm som får Systembolagets alkoholinformation att framstå som ett lättsinnigt semesterprospekt.

Det går alltså att komma undan relativt billigt.

Men glöm inte att själva poängen med en resa ofta är att göra av med pengarna som blivit över när flygbiljetten är betald.

Fakta Perfect Weekend: Julens dyraste och billigaste flygdagar

ResdagSnittpris
31 december, billigast utresa2 627 kr
1 januari, näst billigast2 792 kr
23 december, billigast före jul6 450 kr
19 december, dyrast utresa11 475 kr
25 december, billigast hemresa2 280 kr
9 januari, dyrast hemresa12 024 kr

Priserna bygger på Momondos flygsökningar mellan 1 april och 4 oktober 2026, för resor 19 december 2026–9 januari 2027. Genomsnittspriser i ekonomiklass tur och retur. Det är sökpriser, inte garanterade bokningspriser.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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