Att försöka köpa en flygbiljett till bästa låga priset är ett helvete. Ena dagen kostar resan till Bangkok 9 000 kronor, nästa dag det dubbla. Men med lite tur och rätt datum går det faktiskt att bli en vinnare. Fast vi reser sällan för att spara pengar. Vi reser för att spendera dem. Det är därför nästan alla som skrapar fram storvinsten på Triss i TV4 säger samma sak. ”Nu ska vi ut och resa.”
Julens stora flyglotteri – så kan du spara 9 000 kronor på resan
Nyårsafton är årets stora fynddag
Resesajten Momondo har undersökt svenskarnas flygsökningar inför jul och nyår. Resultatet visar att priserna kan skilja sig med hela 77 procent beroende på vilken dag du väljer att lämna Sverige.
Den billigaste avresedagen är nyårsafton, den 31 december. Då ligger snittpriset på 2 627 kronor. Dagen efter kostar biljetterna i genomsnitt 2 792 kronor.
Värst är lördagen den 19 december, när genomsnittspriset når 11 475 kronor. Skillnaden mot nyårsafton är alltså 8 848 kronor. En ansenlig summa som räcker till ganska många middagar på semestern.
Visserligen får du fira jul hemma och kanske skåla in det nya året på 10 000 meters höjd. Men det finns värre platser att dricka ett glas champagne än ovanför molnen.
Fem semesterdagar ger två veckors ledighet
Julkalendern är ovanligt generös i år. Med fem semesterdagar kan du få två veckors sammanhängande ledighet.
”Även i år ligger julens helgdagar fördelaktigt för den som vill maxa ledigheten”, säger Lisbet Due Berg, pressansvarig på Momondo.
Hon rekommenderar flexibla resdatum. Även hotellpriserna varierar kraftigt. En hotellnatt på nyårsafton kostar i genomsnitt 2 283 kronor, medan motsvarande pris den 22 december är 1 373 kronor.
Det är 910 kronor som kan användas till annat än att sova.
Thailand fortsätter att locka svenskarna
Svenskarnas kärlek till Thailand verkar överleva både inflation, valutaförändringar och långa flygresor.
Bangkok toppar listan över julens mest sökta resmål med ett genomsnittligt biljettpris på 14 341 kronor tur och retur. Phuket kommer tvåa med 14 671 kronor.
Därefter följer Gran Canaria, London och Málaga.
Tokyo är en annan vinnare. Sökningarna till den japanska huvudstaden har ökat med 23 procent. Mauritius ökar med 57 procent och Sydney med 54 procent.
Miami går däremot åt andra hållet. Sökningarna minskar med 18 procent samtidigt som biljettpriserna stigit med 27 procent.
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Julmarknad i stället för tropisk strand
Resesajten lyfter också fram tre billigare alternativ med genomsnittliga flygpriser under 2 000 kronor tur och retur.
I Bukarest väntar julmarknader och stora termalbad. Skopje erbjuder turkiskt te, gamla basarer och utsikt över snöklädda berg. Düsseldorf lockar med tyska julmarknader där glühwein serveras med en entusiasm som får Systembolagets alkoholinformation att framstå som ett lättsinnigt semesterprospekt.
Det går alltså att komma undan relativt billigt.
Men glöm inte att själva poängen med en resa ofta är att göra av med pengarna som blivit över när flygbiljetten är betald.
Fakta Perfect Weekend: Julens dyraste och billigaste flygdagar
|Resdag
|Snittpris
|31 december, billigast utresa
|2 627 kr
|1 januari, näst billigast
|2 792 kr
|23 december, billigast före jul
|6 450 kr
|19 december, dyrast utresa
|11 475 kr
|25 december, billigast hemresa
|2 280 kr
|9 januari, dyrast hemresa
|12 024 kr
Priserna bygger på Momondos flygsökningar mellan 1 april och 4 oktober 2026, för resor 19 december 2026–9 januari 2027. Genomsnittspriser i ekonomiklass tur och retur. Det är sökpriser, inte garanterade bokningspriser.
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