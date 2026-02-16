Det börjar lovande. Weekend, ny relation, snyggt hotell i rätt kvarter. Recensionerna talar om en ny hotelltrend, “lekfull planlösning”. Ni öppnar dörren. Där står toaletten. Bakom en halvt frostad glasruta. Tre meter från sängen.
Ny hotelltrend får gäster att fly – “Vi gick ner i lobbyn i stället”
Mest läst i kategorin
Statlig museichef fick misstänkt muta av Qatar
Moderna museets överintendent Gitte Ørskou kommenterar nu kritiken mot hennes bjudresa till Doha i Qatar i höstas. Resan i första klass finansierades av Qatar Creates, en konsthubb ledd av emirens syster, och har väckt frågor om gränsen mellan internationellt kultursamarbete och vad som kan uppfattas som en otillbörlig förmån. Enligt uppgifter som först publicerades av …
Övergivna flygplatsen tappar ännu en livlina
Wizz Air flyttar sin linje till Bukarest från den nästan helt övergivna flygplatsen Skavsta till Arlanda. Från den 30 mars går flyget tre gånger i veckan från Arlanda i stället. För resenärerna i Stockholmsregionen är det logiskt. För Skavsta är det ännu en strukturell förlust. Avståndet som aldrig försvann Stockholm Skavsta Airport är den övergivna …
AI-revolutionen: Människorna blir maskiner, maskinerna mänskliga
I veckans podcast AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling rör vi oss från danska frimärken till örhängen som läser tankar, från kärnkraftverk till akrobatiska robotar. Frågan är inte längre vad tekniken kan göra. Frågan är vad den gör med oss. Podcasten börjar med något så odramatiskt som ett frimärke. Eller rättare sagt: frånvaron av …
Detta flygbolag är i botten när Europa sätter betyg
Det är något med Spanien och flygbolag just nu. Solen skiner, men flygbolagen hamnar i skugga. En ny europeisk genomgång av passagerarupplevelser placerar flera spanska aktörer längst ner i tabellen – och det är inte säkerheten som brister. Det är vardagen. Air Europa sist – och det är ingen tillfällighet I den aktuella rankingen från …
Arlanda fick plus i januari – men något skaver
Svenskt flyg och Arlanda visar tillväxt i början av 2026. Men den jämförelse som verkligen betyder något är inte mot fjolåret – utan mot våra närmaste konkurrenter. Där är bilden obekväm. Arlanda ökar, ja. Men Köpenhamn ökar betydligt mer. Och skillnaden är inte tillfällig. Den är strukturell. Under januari reste drygt 2,2 miljoner passagerare via …
Romantiken får plötsligt arbeta i motvind.
Design före funktion
Öppna badrum i hotellrum har gått från nisch till norm, vilket Dagens PS skrivit om tidigare. Glasväggar, skjutdörrar med glipor, badkar mitt i rummet och toaletter som skyddas av något som mest liknar en väderprognos: delvis molnigt.
Det är inte ett lågprisfenomen. Tvärtom, skriver CNN. Designhotell, boutique-koncept och även större affärshotell har anammat trenden. Tanken är rymd, ljus och estetik. Resultatet blir ofta något annat: brist på integritet.
Recensioner på plattformar som Tripadvisor, TikTok och Reddit visar en växande irritation. Gäster vittnar om att de bokat twin beds men saknar badrumsdörr. Föräldrar beskriver hur barnen får front row till morgonrutinerna. Affärsresenärer berättar att de hellre går ner till lobbyn än använder rummets toalett.
Särskilt kvinnor uttrycker obehag över bristen på avskildhet. Det handlar inte om prydhet utan om trygghet och värdighet. Hotell är en tillfällig bostad. Man ska kunna stänga om sig.
Senaste nytt
Upplevelsekonferens med utsikt – konferera ombord på Birka Gotland
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Instagramestetiken som bov
En förklaring stavas sociala medier. Rummet ska se bra ut i flödet. Glas, öppna ytor och fristående badkar ger snygga bilder. Det är ljust, luftigt och boutique.
Problemet är att hotell inte är en bild. De är en plats där människor lever sina mest privata rutiner.
Arkitekter och konceptutvecklare ritar för kameran. Men få ritar för känslan av att faktiskt behöva använda toaletten med tre meter till sängen och noll akustisk nåd. Designen är optimal för Instagram. Den är mindre optimal för matsmältningen.
Fenomenet har till och med letat sig in i litteraturen. I Amanda Romares roman Judas löser huvudpersonerna integritetsproblemet genom att gå ner i bostadsrättens källare när det är dags för nummer två. Det är både komiskt och talande. Den moderna bostaden, liksom det moderna hotellrummet, är så öppen att det mest privata måste förläggas någon annanstans.
Det säger något om vår tid. Vi är ständigt exponerade. Samtidigt har behovet av avskildhet aldrig varit större.
Sajten som säger stopp
Ur frustrationen föddes Bringbackdoors.com. Grundaren Sadie Lowell, amerikansk marknadsförare bosatt i Europa, tröttnade efter en vistelse i London: två separata sängar – men ingen dörr till badrummet.
I dag listar sajten runt 800 hotell globalt och graderar dem efter integritetsnivå. Kategorier som “50 procent integritet” eller “visuell avskildhet men noll akustisk nåd” säger mer än hotellens egna marknadsavdelningar.
Det är nästan absurt att en databas över dörrar blivit nödvändig. Men den fyller ett behov som branschen underskattat.
Läs även: Sju saker du måste göra i Lagos innan resten av världen kommer
När blev toaletten avantgarde
Redan på 1990-talet slog frostat glas igenom i internationella designhotell. Bland annat på Park Hyatt Tokyo, där badrummet blev en del av rummets estetik.
Då uppfattades det som radikalt och fräscht. Problemet är inte idén i sig utan hur den används. I små standardrum skapar glasväggar inte rymd utan osäkerhet. Rummet känns större på ritningen, men mindre i verkligheten – eftersom ingen längre vågar andas.
Branschen talar gärna om upplevelse, flöde och känsla. Mindre om akustik.
Integritet som konkurrensfördel
Intressant nog är det sällan klassiska heritage-hotell som Grand Hôtel i Stockholm som experimenterar med öppen toalettlösning. Äldre byggnader, ofta skyddade av bevarandekrav, har kvar sina dörrar. Tjocka sådana.
Det är inte bara en estetisk skillnad utan en affärsmässig. Integritet är en konkurrensfaktor. I en tropisk svit med havsutsikt kan ett fristående badkar fungera. I ett standardrum på tjänsteresa med en kollega är det en annan sak.
Hotellbranschen har investerat tungt i design, storytelling och doftkoncept i lobbyn. Kanske är nästa investering enklare: en dörr.
För vissa saker ska vara privata. Inte för att gästerna är gammaldags. Utan för att civilisationen faktiskt uppfann dörren av en anledning.
Svenska folket har utsett landets bästa hotellkedja
Alla hotellkedjor säger ungefär samma sak. Att gästen står i centrum. Att upplevelsen är viktigare än priset. Att bemötandet är allt. Skillnaden den här
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.