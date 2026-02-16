Ny hotelltrend får gäster att fly – “Vi gick ner i lobbyn i stället”

Instagramestetiken som bov

En förklaring stavas sociala medier. Rummet ska se bra ut i flödet. Glas, öppna ytor och fristående badkar ger snygga bilder. Det är ljust, luftigt och boutique.

Problemet är att hotell inte är en bild. De är en plats där människor lever sina mest privata rutiner.

Arkitekter och konceptutvecklare ritar för kameran. Men få ritar för känslan av att faktiskt behöva använda toaletten med tre meter till sängen och noll akustisk nåd. Designen är optimal för Instagram. Den är mindre optimal för matsmältningen.

Fenomenet har till och med letat sig in i litteraturen. I Amanda Romares roman Judas löser huvudpersonerna integritetsproblemet genom att gå ner i bostadsrättens källare när det är dags för nummer två. Det är både komiskt och talande. Den moderna bostaden, liksom det moderna hotellrummet, är så öppen att det mest privata måste förläggas någon annanstans.

Det säger något om vår tid. Vi är ständigt exponerade. Samtidigt har behovet av avskildhet aldrig varit större.

Sajten som säger stopp

Ur frustrationen föddes Bringbackdoors.com. Grundaren Sadie Lowell, amerikansk marknadsförare bosatt i Europa, tröttnade efter en vistelse i London: två separata sängar – men ingen dörr till badrummet.

I dag listar sajten runt 800 hotell globalt och graderar dem efter integritetsnivå. Kategorier som “50 procent integritet” eller “visuell avskildhet men noll akustisk nåd” säger mer än hotellens egna marknadsavdelningar.

Det är nästan absurt att en databas över dörrar blivit nödvändig. Men den fyller ett behov som branschen underskattat.

Arkitekten tänkte ljusinsläpp. Gästerna tänker flyktväg.

När blev toaletten avantgarde

Redan på 1990-talet slog frostat glas igenom i internationella designhotell. Bland annat på Park Hyatt Tokyo, där badrummet blev en del av rummets estetik.

Då uppfattades det som radikalt och fräscht. Problemet är inte idén i sig utan hur den används. I små standardrum skapar glasväggar inte rymd utan osäkerhet. Rummet känns större på ritningen, men mindre i verkligheten – eftersom ingen längre vågar andas.

Branschen talar gärna om upplevelse, flöde och känsla. Mindre om akustik.

Designat för Instagram. Mindre designat för verkligheten.

Integritet som konkurrensfördel

Intressant nog är det sällan klassiska heritage-hotell som Grand Hôtel i Stockholm som experimenterar med öppen toalettlösning. Äldre byggnader, ofta skyddade av bevarandekrav, har kvar sina dörrar. Tjocka sådana.

Det är inte bara en estetisk skillnad utan en affärsmässig. Integritet är en konkurrensfaktor. I en tropisk svit med havsutsikt kan ett fristående badkar fungera. I ett standardrum på tjänsteresa med en kollega är det en annan sak.

Hotellbranschen har investerat tungt i design, storytelling och doftkoncept i lobbyn. Kanske är nästa investering enklare: en dörr.

För vissa saker ska vara privata. Inte för att gästerna är gammaldags. Utan för att civilisationen faktiskt uppfann dörren av en anledning.