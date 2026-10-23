National Geographic har plockat ut 25 resmål som ska locka oss ut i världen 2027. Perfect Weekend har bantat listan till tio och gjort något ovanligt för en reselista: tänkt på restiden. Fem av platserna ligger så nära Sverige att du slipper börja semestern med att förlora känseln i benen i ekonomiklass.
Här är resmålen du ska boka 2027 – fem ligger nära Sverige
Norge gör det enkelt för oss
Vestland, Norge
Ibland ligger det spektakulära nästan löjligt nära. Vestland bjuder på fjordar, berg, vattenfall och vägar där du med jämna mellanrum måste stanna bilen bara för att titta.
Det här är resan för svensken som gärna vill känna sig som en upptäcktsresande men fortfarande kunna betala med ungefär samma sorts pengar.
Polen har blivit vår nya weekendfavorit
Tricity, Polen
Gdańsk, Sopot och Gdynia är tre städer som nästan vuxit ihop längs Östersjön.
Gdańsk har historia och restauranger, Sopot har strand och semesterkänsla och Gdynia är den lite mer moderna kusinen. Lägg till att priserna fortfarande är betydligt snällare än i Stockholm och vi har en weekend som är svår att argumentera emot.
Världens bästa villor 2026 – här hyr du lyxigast
Hotellfrukost i all ära. Ibland vill man ha en villa med poolen, utsikten och kylskåpet helt för sig själv. När läsarna hos Condé Nast Traveller utser
Leipzig väntar på Beethoven
Leipzig, Tyskland
2027 är det 200 år sedan Beethoven dog och Tyskland tänker knappast låta jubileet passera obemärkt.
Leipzig har länge levt lite i skuggan av Berlin, vilket förmodligen varit bra för staden. Här finns kultur, restauranger och barer utan att varje kvarter behöver vara en internationell influencerfond.
Skottland utan Edinburgh
Dumfries and Galloway, Skottland
De flesta svenskar som åker till Skottland hamnar i Edinburgh, kanske på en golfbana och därefter vid en whisky.
National Geographic skickar oss i stället till Dumfries and Galloway i södra Skottland. Här väntar kust, små samhällen, vandring och ett betydligt lugnare tempo.
Det här är Skottland innan souvenirbutiken öppnat.
Normandie är fortfarande en lysande idé
Normandie, Frankrike
Vissa resmål behöver inte uppfinnas på nytt.
Normandie har havet, maten, osten, cidern och en historia som bokstavligen ligger i marken. Dessutom går det att kombinera regionen med Paris utan att behöva göra hela semestern till ett logistiskt projekt.
Frankrike är fortfarande Frankrike. Det räcker ganska långt.
Här finns Europas mest underskattade golfresor
Skippa de mest upptrampade fairwaysen på solkusten. Europas golfare börjar söka sig till nya platser där greenfeen kan vara lägre, banorna lugnare och
Penang är resan för hungriga människor
Penang, Malaysia
George Town på Penang är en av de där platserna där lunchen lätt övergår i mellanmål, middag och något ytterligare som du egentligen inte behövde.
National Geographic lyfter ön inför 2027 när nya attraktioner väntar, bland annat en linbana till Penang Hill.
Men den viktigaste anledningen att åka hit är fortfarande maten. Malaysia är ett land där kinesiska, malajiska och indiska kök möts och sedan vägrar gå hem.
Luxor får världens bästa mörkläggning
Luxor, Egypten
Den 2 augusti 2027 slocknar solen över delar av världen.
Luxor får en av de längsta perioderna av total solförmörkelse och det är svårt att hitta en mer teatralisk plats för fenomenet. Tempel, gravar och Nilen får alltså sällskap av astronomi.
Samtidigt ska det klassiska Winter Palace öppna igen som Mandarin Oriental och ett nytt lyxigt nattåg ska trafikera sträckan Kairo–Aswan med stopp i Luxor.
Egypten tänker uppenbarligen inte göra 2027 diskret.
Världens snyggaste bilresa är tillbaka
Pacific Coast Highway, Kalifornien
Highway 1 längs Kaliforniens kust är en av dessa resor som ser misstänkt bra ut på bild och sedan faktiskt gör det i verkligheten också.
Efter flera års avstängningar är sträckan genom Big Sur åter öppen.
Hyr en bil, kör långsamt och acceptera att du kommer att stanna vid ungefär varannan utsiktsplats.
Peru för dig som redan gjort Machu Picchu
Kuélap, Peru
Machu Picchu är fantastiskt. Problemet är att ungefär halva Instagram redan har varit där.
Kuélap i norra Peru är betydligt mindre känt. Den gamla befästa staden byggdes av Chachapoyafolket och ligger spektakulärt bland bergen.
Under 2027 öppnar dessutom en ny vandringsled till delar av området som tidigare varit svåra att nå.
Det här är fortfarande en resa som kan få någon vid middagsbordet att fråga ”var ligger det?”
Grenada fyller festen med kryddor
Grenada
Den karibiska ön Grenada firar 150 år med karnevalen Spicemas.
Det betyder musik, parader, gatufester och tillräckligt mycket färg för att få en svensk november att framstå som ett administrativt misstag.
Grenada kallas ”Spice Island” tack vare odlingen av bland annat muskot och kryddnejlika. National Geographic tycker att 2027 är året att åka.
Det är svårt att hitta starka argument för att stanna hemma, skriver CNN.
Sju skäl att åka till London i höst – Tate Modern är bara början
Det finns alltid en anledning att åka till London. Hösten 2026 finns det ovanligt många. För några dagar sedan skrev vi om Tate Modern. Men britternas