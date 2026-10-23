Här är resmålen du ska boka 2027 – fem ligger nära Sverige

Polen har blivit vår nya weekendfavorit

Tricity, Polen

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Gdańsk, Sopot och Gdynia är tre städer som nästan vuxit ihop längs Östersjön.

Gdańsk har historia och restauranger, Sopot har strand och semesterkänsla och Gdynia är den lite mer moderna kusinen. Lägg till att priserna fortfarande är betydligt snällare än i Stockholm och vi har en weekend som är svår att argumentera emot.

Leipzig väntar på Beethoven

Leipzig, Tyskland

2027 är det 200 år sedan Beethoven dog och Tyskland tänker knappast låta jubileet passera obemärkt.

Leipzig har länge levt lite i skuggan av Berlin, vilket förmodligen varit bra för staden. Här finns kultur, restauranger och barer utan att varje kvarter behöver vara en internationell influencerfond.

Dumfries and Galloway är Skottland för dig som vill ha naturen, pubarna och dramatiken men gärna hoppar över turistköerna.

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Skottland utan Edinburgh

Dumfries and Galloway, Skottland

De flesta svenskar som åker till Skottland hamnar i Edinburgh, kanske på en golfbana och därefter vid en whisky.

National Geographic skickar oss i stället till Dumfries and Galloway i södra Skottland. Här väntar kust, små samhällen, vandring och ett betydligt lugnare tempo.

Det här är Skottland innan souvenirbutiken öppnat.

9. Frankrike behöver sällan säljas in, men Normandie gör ett bra jobb ändå med kustvägar, ostron och byar som verkar byggda för långlunch.

Normandie är fortfarande en lysande idé

Normandie, Frankrike

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Vissa resmål behöver inte uppfinnas på nytt.

Normandie har havet, maten, osten, cidern och en historia som bokstavligen ligger i marken. Dessutom går det att kombinera regionen med Paris utan att behöva göra hela semestern till ett logistiskt projekt.

Frankrike är fortfarande Frankrike. Det räcker ganska långt.

Penang är resan för hungriga människor

Penang, Malaysia

George Town på Penang är en av de där platserna där lunchen lätt övergår i mellanmål, middag och något ytterligare som du egentligen inte behövde.

National Geographic lyfter ön inför 2027 när nya attraktioner väntar, bland annat en linbana till Penang Hill.

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Men den viktigaste anledningen att åka hit är fortfarande maten. Malaysia är ett land där kinesiska, malajiska och indiska kök möts och sedan vägrar gå hem.

Luxor får världens bästa mörkläggning

Luxor, Egypten

Den 2 augusti 2027 slocknar solen över delar av världen.

Luxor får en av de längsta perioderna av total solförmörkelse och det är svårt att hitta en mer teatralisk plats för fenomenet. Tempel, gravar och Nilen får alltså sällskap av astronomi.

Samtidigt ska det klassiska Winter Palace öppna igen som Mandarin Oriental och ett nytt lyxigt nattåg ska trafikera sträckan Kairo–Aswan med stopp i Luxor.

Egypten tänker uppenbarligen inte göra 2027 diskret.

Highway 1 är bilresan som får hyrbilen att kännas som en biroll i en väldigt dyr reklamfilm.

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Världens snyggaste bilresa är tillbaka

Pacific Coast Highway, Kalifornien

Highway 1 längs Kaliforniens kust är en av dessa resor som ser misstänkt bra ut på bild och sedan faktiskt gör det i verkligheten också.

Efter flera års avstängningar är sträckan genom Big Sur åter öppen.

Hyr en bil, kör långsamt och acceptera att du kommer att stanna vid ungefär varannan utsiktsplats.

Kuélap är Peru för resenären som redan hört tillräckligt om Machu Picchu och vill ha en ny historia att dra vid middagsbordet.

Peru för dig som redan gjort Machu Picchu

Kuélap, Peru

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Machu Picchu är fantastiskt. Problemet är att ungefär halva Instagram redan har varit där.

Kuélap i norra Peru är betydligt mindre känt. Den gamla befästa staden byggdes av Chachapoyafolket och ligger spektakulärt bland bergen.

Under 2027 öppnar dessutom en ny vandringsled till delar av området som tidigare varit svåra att nå.

Det här är fortfarande en resa som kan få någon vid middagsbordet att fråga ”var ligger det?”

Grenada firar Spicemas med musik, parader och gatufest, vilket är ungefär så långt från svensk februari man kan komma.

Grenada fyller festen med kryddor

Grenada

Den karibiska ön Grenada firar 150 år med karnevalen Spicemas.

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Det betyder musik, parader, gatufester och tillräckligt mycket färg för att få en svensk november att framstå som ett administrativt misstag.

Grenada kallas ”Spice Island” tack vare odlingen av bland annat muskot och kryddnejlika. National Geographic tycker att 2027 är året att åka.

Det är svårt att hitta starka argument för att stanna hemma, skriver CNN.