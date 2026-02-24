25 feb.
Perfect Weekend

Därför rusar auktionsmarknaden trots skakig ekonomi

När börsen svänger och hushållen pressas av högre räntor är det lätt att tro att auktionsmarknaden för konst och design skulle bromsa in. I stället ser vi motsatsen i delar av auktionsvärlden. Premiumsegmentet rör sig uppåt – trots skakig makroekonomi.

Det är ingen slump.

Förmögenhetseffekten lever

Auktionsmarknaden drivs i hög grad av förmögenhetseffekten. De hushåll som äger aktier, fastigheter och bolag har fortfarande betydande kapital. Även om värderingarna fluktuerar är likviditeten i toppen intakt.

”Så länge intresset är stort för objekt med högt värde mår marknaden bra”, säger Ebba Bozorgnia, försäljningschef på Stockholms auktionsverk till Perfect Weekend redaktör redaktör Viggo Cavling.

Det är en viktig distinktion. Marknaden är inte bred – den är selektiv. Det är de bästa objekten som rusar. Resten står still.

Ebba Bozorgnia i studion i VIggo Cavling uppmanar hushåll att värdera innan de rensar – vinden kan vara mer lönsam än man tror.

Kapital söker kvalitet

I oroliga tider söker kapitalet trygghet. På börsen innebär det stora, stabila bolag. På auktionsmarknaden betyder det ikoniska verk, dokumenterad proveniens och erkända namn.

Ett större verk av Dan Wolgers, ”Här slutar allmän väg”, väntas under våren nå nivåer mellan en halv och en miljon kronor. Tidigare versioner har redan sålts för över en halv miljon.

Det är samma mekanik som i finansvärlden: blue chip före chansaktier.

Alternativ investering i volatil miljö

Konst och design betraktas allt oftare som alternativa tillgångar. När aktiemarknaden upplevs volatil vill investerare sprida riskerna. Auktionshusen erbjuder en fysisk tillgång med begränsat utbud och global efterfrågan.

Men marknaden är inte riskfri. Likviditeten är lägre och transaktionskostnaderna högre än på börsen.

”Köper man hög kvalitet gör man relativt säkra köp. Men man ska be om råd och köpa något man vill leva med”, säger Bozorgnia.

Med andra ord: analys före impuls.

Ebba Bozorgnia, ny försäljningschef på Stockholms auktionsverk, mitt i en marknad som trotsar konjunkturen.

Hållbarhet ger strukturell skjuts

En annan drivkraft är hållbarhet. Andrahandsmarknaden har fått ett moraliskt och ekonomiskt momentum. Återbruk är inte längre nisch utan norm, särskilt bland yngre köpare.

Det gynnar auktionshusen långsiktigt. De sitter på expertisen, värderingsprocessen och de internationella kundregistren.

Polariserad marknad

Det är dock fel att tala om ett generellt rus. Mellanskiktet är trögare. Köpare är mer analytiska än under nollränteåren och budgivningarna mer disciplinerade.

”Min känsla är att det är mer lustfyllt att spendera pengar utan att vara orolig”, säger Bozorgnia till Perfect Weekend TV.

Den lusten gäller dock främst dem med marginaler.

Slutsatsen är tydlig: auktionsmarknaden rusar inte trots ekonomin – den rusar därför att kapitalet omfördelas. När osäkerheten ökar flyttar pengar från spekulation till kvalitet. Och kvalitet har alltid haft en förmåga att klara sig.

