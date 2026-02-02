Kina vill vinna AI-racet – men utan att tappa kontrollen

Entreprenörer med koppel

För bolag som Zhipu AI, som nyligen värderades till över sex miljarder dollar inför en notering i Hongkong, är regelbördan redan affärskritisk. I prospektet listas ett halvdussin AI-relaterade regelverk som bolaget måste följa. Misslyckas man riskerar man inte bara böter, utan även verksamhetsförbud.

Zhipu utvecklar stora språkmodeller och chattboten ChatGLM, ett slags kinesiskt syskon till OpenAI. Skillnaden är att Zhipu också förväntas agera grindvakt för statens informationspolitik. Modellerna ska filtrera bort innehåll som anses olagligt eller politiskt olämpligt. Vad som räknas avgörs ytterst av staten, inte av ingenjörer.

Mer regler än konkurrenterna

Jämfört med amerikanska konkurrenter som Anthropic eller OpenAI arbetar kinesiska AI-bolag med fler och snävare begränsningar. Medan Kaliforniens nya AI-lagstiftning fokuserar på existentiella risker och extrema skadeutfall, är Kinas regelverk mer inriktat på informationskontroll, dataursprung och politisk påverkan.

Sedan 2022 måste teknikbolag redovisa hur deras algoritmer fungerar, inklusive rekommendationssystem i appar som Douyin, Kinas version av TikTok. Ju större påverkan på opinionen, desto tätare tillsyn.

Kina vill gärna komma över Nvidias chip för utveckling av sin egen AI-teknik. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Halv reträtt i praktiken

Intressant nog har kinesiska myndigheter visat sig pragmatiska när reglerna riskerat att kväva innovation. När generativ AI slog igenom efter ChatGPT försökte man först kräva att all träningsdata skulle följa statens informationslinje. Det hade i praktiken isolerat kinesiska modeller från stora delar av internet.

I den slutliga versionen mildrades kraven. Det är framför allt det publika resultatet som ska följa regelboken, inte nödvändigtvis all data i träningsfasen. Ett klassiskt kinesiskt kompromissbeslut. Principfast på pappret, flexibelt i praktiken.

Ekonomi slår ideologi

Samma försiktighet syns nu inom självkörande fordon, där ett dödligt olycksfall med ett system från Xiaomi bromsade godkännanden. Tekniken är strategiskt viktig, men riskerna får inte bli politiskt kostsamma.

AI har blivit för central för att misslyckas. Lokala myndigheter tävlar nu om att visa hur AI används i sjukvård, industri och offentlig förvaltning. Det är inte längre en tekniktrend, utan en del av statens självbild.

Kinas budskap till sina bolag är tydligt. Spring fort. Innovera. Ta mark globalt. Men glöm aldrig vem som håller i kopplet.

