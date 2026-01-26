27 jan. 2026

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Digitalt hemligt nätverk avslöjat

Elitlistan – för Alexander Bard och dig som tycker att offentligheten är överskattad. (Foto: Pixabay/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Ett slutet digitalt nätverk med omkring 150 handplockade medlemmar lever vidare, två decennier efter att det senast väckte offentlig debatt. Elitlistan är fortfarande aktiv, strikt kontrollerad och helt sluten för insyn. Den har dock bytt ton, men inte struktur.

Ett nätverk som vägrar försvinna

Elitlistan är ett privat mejlbaserat forum som administreras av Alexander Bard rapporterar SvD. Listan grundades i början av 2000-talet och blev rikskänd 2006 efter avslöjanden i DN om grovt skvaller, uthängningar och en intern kultur där social kontroll var central.

I dag existerar nätverket fortfarande. Det är mindre uppmärksammat, men stabilt. Cirka 150 personer ingår, främst män med bakgrund inom media, tech, akademi, politik och näringsliv.

Ett digitalt sällskapsrum med mycket åsikter och lite dagsljus. (Foto: Pixabay)
Så fungerar Elitlistan i dag

Forumet saknar officiella regler, stadgar eller transparens. Aktivitet förväntas. Medlemmar som inte bidrar rensas regelbundet bort. I genomsnitt startas omkring en ny mejltråd per dag, men det är en begränsad kärna som står för merparten av innehållet.

All kommunikation sker via mejl. Det finns inget öppet arkiv och ingen extern insyn. Administratören har full kontroll över medlemskap och samtalston.

Vilka som deltar

De flesta aktiva deltagare är i dag inte kända för en bred allmänhet. Ett fåtal före detta medieprofiler förekommer, men tyngdpunkten ligger på entreprenörer, investerare, teknikspecialister och personer inom cybersäkerhet.

Åldersmässigt rör det sig främst om personer sent i yrkeslivet. Ekonomisk trygghet är vanlig. Offentligt genomslag mindre så.

Elitlistan är ett bevis på att nätets barndom vägrar gå i pension. (Foto: Pixabay)

Från skvaller till vardagsrum

Innehållet har förändrats. Skvaller, sex och provokationer förekommer fortfarande, men dominerar inte längre. Diskussionerna handlar oftare om juridik, resor, restauranger, hälsa och privata bekymmer.

Elitlistan fungerar i dag främst som ett privat samtalsrum. Ett slutet digitalt nätverk där lojalitet, diskretion och kontroll är viktigare än uppmärksamhet.

Kända namn som förekommer på Elitlistan

Alexander Bard. Grundare och administratör. Listans nav sedan starten.
Sigge Eklund. Författare och poddare, förekommer med enstaka inlägg.
Fredrik Virtanen. Tidigare krönikör, en av de mer omtalade profilerna från listans tidiga år.
Stig-Björn Ljunggren. Statsvetare och återkommande skribent.
Katerina Janouch. Sexolog och debattör, aktiv i diskussioner.
Navid Modiri. Medieprofil med bakgrund inom samtal och intervjuer.

Listan domineras i dag av mindre offentliga aktörer inom tech, investeringar och cybersäkerhet. Kända namn förekommer, men utgör en tydlig minoritet.

Internet
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

