Digitalt hemligt nätverk avslöjat

Så fungerar Elitlistan i dag

Forumet saknar officiella regler, stadgar eller transparens. Aktivitet förväntas. Medlemmar som inte bidrar rensas regelbundet bort. I genomsnitt startas omkring en ny mejltråd per dag, men det är en begränsad kärna som står för merparten av innehållet.

All kommunikation sker via mejl. Det finns inget öppet arkiv och ingen extern insyn. Administratören har full kontroll över medlemskap och samtalston.

Vilka som deltar

De flesta aktiva deltagare är i dag inte kända för en bred allmänhet. Ett fåtal före detta medieprofiler förekommer, men tyngdpunkten ligger på entreprenörer, investerare, teknikspecialister och personer inom cybersäkerhet.

Åldersmässigt rör det sig främst om personer sent i yrkeslivet. Ekonomisk trygghet är vanlig. Offentligt genomslag mindre så.

Elitlistan är ett bevis på att nätets barndom vägrar gå i pension. (Foto: Pixabay)

Från skvaller till vardagsrum

Innehållet har förändrats. Skvaller, sex och provokationer förekommer fortfarande, men dominerar inte längre. Diskussionerna handlar oftare om juridik, resor, restauranger, hälsa och privata bekymmer.

Elitlistan fungerar i dag främst som ett privat samtalsrum. Ett slutet digitalt nätverk där lojalitet, diskretion och kontroll är viktigare än uppmärksamhet.

Kända namn som förekommer på Elitlistan

– Alexander Bard. Grundare och administratör. Listans nav sedan starten.

– Sigge Eklund. Författare och poddare, förekommer med enstaka inlägg.

– Fredrik Virtanen. Tidigare krönikör, en av de mer omtalade profilerna från listans tidiga år.

– Stig-Björn Ljunggren. Statsvetare och återkommande skribent.

– Katerina Janouch. Sexolog och debattör, aktiv i diskussioner.

– Navid Modiri. Medieprofil med bakgrund inom samtal och intervjuer.

Listan domineras i dag av mindre offentliga aktörer inom tech, investeringar och cybersäkerhet. Kända namn förekommer, men utgör en tydlig minoritet.