Flygskam som policy – när symbolpolitik blir dyr affär

Det här är en personlig analys och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

I dag har runt 78 procent av kommuner och regioner resepolicyer som på olika sätt begränsar flygresor i tjänsten vilket framgår i en ny rapport från Stockholm Handelskammare. Flyg ska vara sista alternativet. Kräva särskilt godkännande. I vissa fall inte användas alls.

På pappret ser det ut som klimatansvar. I praktiken är det något annat. En politik som långsamt men effektivt försämrar svensk tillgänglighet och bromsar tillväxten i ett land som bokstavligen är långt, glest och beroende av fungerande transporter.

Klimatambition som styrmedel i vardagen

De flesta resepolicyer är enligt en rapport av Stockholm Handelskammare skrivna med samma mall. Tåg först. Flyg sist. Oavsett tidsåtgång, verksamhetsnytta eller kostnad. Det låter rationellt tills man räknar. En tjänsteresa som tidigare tog en arbetsdag blir två. Fler hotellnätter. Mer restid. Mindre effektivitet. Sämre arbetsmiljö.

Den här kostnaden syns sällan i klimatboksluten. Men den betalas – i form av uteblivna möten, långsammare beslutsprocesser och minskad närvaro mellan regioner.