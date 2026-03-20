Europas billigaste storstad är inte där du tror. Och den dyraste är exakt där du misstänker. När valutadatan nu är ute för 2026 blir skillnaderna så stora att de börjar påverka hur vi faktiskt reser.
Europas billigaste storstad avslöjad – och dyraste
Flyget lockar – men lurar lite
Vi har redan skrivit om det: flygbiljetter i Europa är just nu upp till 63 procent billigare än senare i år. Det är tillräckligt för att få vem som helst att börja planera en weekend.
Men flyget är bara entrébiljetten. Det är först när du sätter dig på en uteservering som sanningen kommer.
Europas dyraste: inget för den känslige
Enligt storstadsindex från FOREX toppas listan av Genève med index 180.
Det betyder att en dag på stan kostar runt 80 procent mer än i Stockholm. En kaffe är en investering. En middag ett projekt.
Strax bakom ligger London (145), Copenhagen (140) och Paris (118).
Det är städer man älskar. Och betalar för. Ofta två gånger.
Europas billigaste: logik slår hype
I andra änden av listan hittar vi Tirana. Index 50.
Det innebär att en dag på stan är cirka 50 procent billigare än i Stockholm. Samma koncept: kaffe, lunch, taxi, middag. Helt annan nota.
Bakom Tirana finns Bucharest (54), Belgrade (55), Sofia (60) och Budapest (65).
Det är inga hemligheter. Bara städer som fortfarande inte prissatts som Paris.
Dubbel effekt: billigt att resa – billigt att vara där
Det intressanta just nu är att vissa destinationer ger dubbel rabatt.
Enligt Momondo kostar en resa till Tirana i mars runt 641 kronor tur och retur. Det är cirka 63 procent billigare än under högsäsongen.
Det innebär att du både betalar mindre för att komma dit – och mindre för att leva där.
Det händer inte ofta.
Den riktiga kostnaden för en weekend
Den klassiska missen är att stirra sig blind på flygpriset.
Men det är vardagen som avgör: tre taxiresor, två luncher, en middag som spårar ur och ett glas till som kändes rimligt just då.
I dyra städer accelererar notan snabbt. I billigare städer händer motsatsen: du slappnar av och konsumerar mer – och ändå blir det billigare.
Slutsats: res smart, inte bara billigt
2026 är året då weekendresenären behöver tänka ett varv till.
Vill du ha klassikerna får du betala. Vill du få mycket för pengarna finns alternativen – men de ligger inte alltid högst upp på bucket listan.
Och kanske är det just det som gör dem värda resan.
