Europas billigaste storstad avslöjad – och dyraste

Europas dyraste: inget för den känslige

Enligt storstadsindex från FOREX toppas listan av Genève med index 180.

Det betyder att en dag på stan kostar runt 80 procent mer än i Stockholm. En kaffe är en investering. En middag ett projekt.

Strax bakom ligger London (145), Copenhagen (140) och Paris (118).

Det är städer man älskar. Och betalar för. Ofta två gånger.

Europas billigaste: logik slår hype

I andra änden av listan hittar vi Tirana. Index 50.

Det innebär att en dag på stan är cirka 50 procent billigare än i Stockholm. Samma koncept: kaffe, lunch, taxi, middag. Helt annan nota.

Bakom Tirana finns Bucharest (54), Belgrade (55), Sofia (60) och Budapest (65).

Det är inga hemligheter. Bara städer som fortfarande inte prissatts som Paris.

London levererar som alltid – både i upplevelse och prisnivå. (Foto: Kin Cheung/AP/TT)

Dubbel effekt: billigt att resa – billigt att vara där

Det intressanta just nu är att vissa destinationer ger dubbel rabatt.

Enligt Momondo kostar en resa till Tirana i mars runt 641 kronor tur och retur. Det är cirka 63 procent billigare än under högsäsongen.

Det innebär att du både betalar mindre för att komma dit – och mindre för att leva där.

Det händer inte ofta.

Den riktiga kostnaden för en weekend

Den klassiska missen är att stirra sig blind på flygpriset.

Men det är vardagen som avgör: tre taxiresor, två luncher, en middag som spårar ur och ett glas till som kändes rimligt just då.

I dyra städer accelererar notan snabbt. I billigare städer händer motsatsen: du slappnar av och konsumerar mer – och ändå blir det billigare.

Slutsats: res smart, inte bara billigt

2026 är året då weekendresenären behöver tänka ett varv till.

Vill du ha klassikerna får du betala. Vill du få mycket för pengarna finns alternativen – men de ligger inte alltid högst upp på bucket listan.

Och kanske är det just det som gör dem värda resan.