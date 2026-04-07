De kan vinna Stockholms bästa konferenshotell med övernattning

Clarion Hotel Sign

En av Stockholms största hotell- och konferensanläggningar, med kapacitet för stora event och kongresser. Här finns både restauranger, spa och generösa mötesytor.

Hotellet profilerar sig som en mötesplats snarare än bara ett hotell, där både arbete och socialt liv får ta plats.

ANNONS

Collector´s Victory Hotel är ett personligt hotell med maritimt tema. (Foto: Pressbild)

Collector´s Victory Hotel

Ett mindre hotell i Gamla stan med stark identitet och maritimt tema. Här är varje rum unikt och miljön mer personlig än standardiserad.

Konferenser här blir något annat än i stora anläggningar – mer intimt, mer karaktär.

Elite Hotel Marina Tower är en industribyggnad som blivit konferenshotell. (Foto: Pressbild)

Elite Hotel Marina Tower

Beläget vid vattnet i en gammal industribyggnad med utsikt över Saltsjön. Kombinationen av historia och modern konferensstandard är central.

Hotellet erbjuder spa, restaurang och större mötesytor, vilket gör det till ett komplett konferensalternativ.

Utsikten från Hilton över Slussen sätter tonen. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Hilton Stockholm Slussen

Internationell hotellstandard med utsikt över Riddarfjärden och Gamla stan. Här finns både stora konferensytor och restauranger i direkt anslutning.

Hilton arbetar med ett globalt koncept där service, struktur och igenkänning är viktiga delar av upplevelsen.

Hotel C Stockholm har ett centralt läge vid centralstationen. (Foto: Pressbild)

Hotel C Stockholm

Centralt vid centralstationen, med tydligt fokus på tillgänglighet. Här är det enkelt att samla deltagare från olika håll.

Hotellet kombinerar konferensytor med restaurang och den välkända Icebar, vilket ger en extra dimension till vistelsen.

Klassisk miljö vid Stureplan hittar du på Hotel Kung Carl. (Foto: Pressbild)

Hotel Kung Carl, World Hotels Crafted

Ett klassiskt hotell vid Stureplan med historisk känsla och centralt läge. Här möts tradition och modern hotellverksamhet.

Konferenser här handlar lika mycket om läge och atmosfär som om själva mötesrummen.

ANNONS

Så tas vinnarna fram – data från Event Logic Datan bygger på hela 2025 och omfattar totalt 3 978 betyg från både mötesbokare och deltagare. I stället för ett enkelt snitt används en viktad betygsmodell (Bayesianskt medelvärde). Skälet är enkelt: ett vanligt snitt gynnar aktörer med få bokningar. En leverantör med ett enda toppbetyg riskerar annars att rankas högre än en aktör som levererat stabilt över tid. För att få en mer rättvis bild har Event Logic därför justerat modellen:

– Leverantörer med färre än 5 bokningar och färre än 10 betyg exkluderas

– Plattformens genomsnittsbetyg (4,325) används som referenspunkt

– Varje leverantörs betyg vägs mot snittet beroende på volym Resultatet är en ranking som premierar konsekvent kvalitet över tid – inte tillfälliga toppnoteringar. Det är alltså inte högst betyg som vinner, utan bäst leverans över många möten.

Tidigare fängelse som blivit konferenshotell. (Foto: Pressbild)

Långholmen Konferens

En av Stockholms mer unika anläggningar, inhyst i ett tidigare fängelse på Långholmen. Miljön i sig är en del av upplevelsen.

Här kombineras konferens med historia, natur och avskildhet – trots att man är nära city.

Clara är ett designhotell signerat Gert Wingårdh med tydlig arkitektur. (Foto: Pressbild)

Miss Clara by Nobis

Designhotell på Sveavägen med fokus på arkitektur och estetik. Mindre skala än de stora konferenshotellen, men med tydlig profil.

Här är konferensupplevelsen mer kuraterad – mindre volym, mer känsla.

På Ulfsunda Slott ramas mötet in av miljön. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Ulfsunda Slott

Ett slottshotell med historiska rötter och modern konferensverksamhet. Läget nära Bromma gör det tillgängligt men ändå avskilt.

Här är miljön central – konferensen ramas in av en tydlig destination snarare än bara en byggnad.

Tio hotell. Tio olika sätt att kombinera möten och övernattning.

Den 25 maj vet vi vilka som klarar helheten – inte bara konferensrummet.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.

Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.

Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. NU MED RÄTT LÄNK: Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.