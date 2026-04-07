Nu räcker det inte med bra mötesrum. När konferensen sträcker sig över flera dagar blir helheten avgörande. Rummet, frukosten, baren och känslan efter sista passet. I kategorin Bästa konferenshotell avgörande i Perfect Weekend Awards är det gästerna som sätter betygen – baserat på data från Event Logic. Den 25 maj vet vi vem som faktiskt levererar hela vägen.
De kan vinna Stockholms bästa konferenshotell med övernattning
Här är de 10 nominerade i kategorin bästa konferens med övernattning centralt . Totalt finns det över 150 hotell med konferensanläggningar i Stockholms området så bara att vara nominerad är mycket fint betyg på verksamheten.
Den 25 maj på Realtid Hospitality Event vet vi vem som klarar trycket bäst.
Best Western Plus Stockholm Bromma
Ett hotell nära Bromma flygplats med tydligt fokus på affärsresenärer och konferenser. Här är logistiken central – enkelt att ta sig till och från, med funktionella mötesytor.
Hotellet arbetar med effektiva lösningar för grupper och konferenser, där tillgänglighet och struktur är en del av erbjudandet.
Clarion Hotel Sign
En av Stockholms största hotell- och konferensanläggningar, med kapacitet för stora event och kongresser. Här finns både restauranger, spa och generösa mötesytor.
Hotellet profilerar sig som en mötesplats snarare än bara ett hotell, där både arbete och socialt liv får ta plats.
De kan vinna Stockholms bästa dagskonferens
Det här är disciplinen där allt märks. Tekniken, tempot, kaffet.
Collector´s Victory Hotel
Ett mindre hotell i Gamla stan med stark identitet och maritimt tema. Här är varje rum unikt och miljön mer personlig än standardiserad.
Konferenser här blir något annat än i stora anläggningar – mer intimt, mer karaktär.
Elite Hotel Marina Tower
Beläget vid vattnet i en gammal industribyggnad med utsikt över Saltsjön. Kombinationen av historia och modern konferensstandard är central.
Hotellet erbjuder spa, restaurang och större mötesytor, vilket gör det till ett komplett konferensalternativ.
Hilton Stockholm Slussen
Internationell hotellstandard med utsikt över Riddarfjärden och Gamla stan. Här finns både stora konferensytor och restauranger i direkt anslutning.
Hilton arbetar med ett globalt koncept där service, struktur och igenkänning är viktiga delar av upplevelsen.
Hotel C Stockholm
Centralt vid centralstationen, med tydligt fokus på tillgänglighet. Här är det enkelt att samla deltagare från olika håll.
Hotellet kombinerar konferensytor med restaurang och den välkända Icebar, vilket ger en extra dimension till vistelsen.
Hotel Kung Carl, World Hotels Crafted
Ett klassiskt hotell vid Stureplan med historisk känsla och centralt läge. Här möts tradition och modern hotellverksamhet.
Konferenser här handlar lika mycket om läge och atmosfär som om själva mötesrummen.
Långholmen Konferens
En av Stockholms mer unika anläggningar, inhyst i ett tidigare fängelse på Långholmen. Miljön i sig är en del av upplevelsen.
Här kombineras konferens med historia, natur och avskildhet – trots att man är nära city.
Miss Clara by Nobis
Designhotell på Sveavägen med fokus på arkitektur och estetik. Mindre skala än de stora konferenshotellen, men med tydlig profil.
Här är konferensupplevelsen mer kuraterad – mindre volym, mer känsla.
Ulfsunda Slott
Ett slottshotell med historiska rötter och modern konferensverksamhet. Läget nära Bromma gör det tillgängligt men ändå avskilt.
Här är miljön central – konferensen ramas in av en tydlig destination snarare än bara en byggnad.
Tio hotell. Tio olika sätt att kombinera möten och övernattning.
Den 25 maj vet vi vilka som klarar helheten – inte bara konferensrummet.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Loopon, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. NU MED RÄTT LÄNK: Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.