Det här bygger på en intervju i Dagens PS Perfect Weekend med Richard Juhlin, internationellt erkänd som världens främsta champagneexpert och världsrekordhållare i antal provade champagner.

Champagne är världens starkaste vinvarumärke. Men bakom etiketten finns ett strikt klassificeringssystem, en prissättning som blivit allt mer effektiv – och en affärslogik som få riktigt förstår.

Låt oss börja med grunderna.

De tre klasserna – vad betyder cru egentligen

Champagne består av 320 byar. Av dem är 43 klassificerade som premier cru och 17 som grand cru. Resten är oklassificerade.

Det är inte marknadsföring. Det är geologi, historik och dokumenterad kvalitet över tid.

Grand cru är byarna med de mest konsekvent gynnsamma förutsättningarna: jordmån, exponering och mikroklimat. Premier cru är steget under, fortfarande hög nivå men något mindre konsekvent. Oklassificerade byar kan leverera utmärkta viner, men saknar samma historiska topprepetition.

Enligt Juhlin är systemet, trots sin ålder, förvånansvärt träffsäkert.

Priserna speglar det också. Marknaden är i dag mer informerad än för trettio år sedan. Sensationella fynd är sällsynta. Kvalitet kostar – och det vet både producenter och konsumenter.