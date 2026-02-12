12 feb. 2026

Realtid
JUST NU:

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Realtid.se
Perfect Weekend

Allt du vill veta om champagne – men aldrig vågat fråga om

Champagne produceras uteslutande i regionen Champagne i nordöstra Frankrike. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Vad betyder egentligen grand cru? Varför är champagne nästan aldrig dålig? Och kommer brittiskt bubbel att köra om originalet? Med hjälp av världens främsta champagneexpert reder vi ut klassificeringarna, myterna och affärslogiken bakom en av världens starkaste ursprungsbeteckningar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Perfect Weekend

9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång

11 feb. 2026
Perfect Weekend

Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum

11 feb. 2026
Perfect Weekend

Spanska flygbolag i botten när Europa sätter betyg

11 feb. 2026
Spela klippet
Perfect Weekend

Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna

10 feb. 2026
Perfect Weekend

Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

10 feb. 2026

Det här bygger på en intervju i Dagens PS Perfect Weekend med Richard Juhlin, internationellt erkänd som världens främsta champagneexpert och världsrekordhållare i antal provade champagner.

Champagne är världens starkaste vinvarumärke. Men bakom etiketten finns ett strikt klassificeringssystem, en prissättning som blivit allt mer effektiv – och en affärslogik som få riktigt förstår.

Låt oss börja med grunderna.

De tre klasserna – vad betyder cru egentligen

Champagne består av 320 byar. Av dem är 43 klassificerade som premier cru och 17 som grand cru. Resten är oklassificerade.

Det är inte marknadsföring. Det är geologi, historik och dokumenterad kvalitet över tid.

Grand cru är byarna med de mest konsekvent gynnsamma förutsättningarna: jordmån, exponering och mikroklimat. Premier cru är steget under, fortfarande hög nivå men något mindre konsekvent. Oklassificerade byar kan leverera utmärkta viner, men saknar samma historiska topprepetition.

Enligt Juhlin är systemet, trots sin ålder, förvånansvärt träffsäkert.

ANNONS

Priserna speglar det också. Marknaden är i dag mer informerad än för trettio år sedan. Sensationella fynd är sällsynta. Kvalitet kostar – och det vet både producenter och konsumenter.

Champagne lagras ofta flera år på sin jästfällning för att utveckla komplexitet. (Foto: Pressbild/TT)
ANNONS

Varför champagne nästan aldrig är dålig

En vanlig fråga är varför champagne sällan smakar direkt dåligt, till skillnad från vissa enklare mousserande alternativ.

Svaret är strukturellt. Klimatet är svalt, syran naturligt hög och produktionsmetoden – traditionell flaskjäsning – tekniskt krävande. Det skapar en hög lägstanivå.

Det betyder inte att allt är fantastiskt. Men det är ovanligt att champagne faller igenom fullständigt.

Den höga syran gör champagne särskilt matvänlig. (Foto: AP)

Brittiskt bubbel – uppstickare men inte hot

ANNONS

Engelskt mousserande vin har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. På toppnivå kan brittiskt bubbel slå enklare champagne i blindprovning.

Men som kategori är det en annan sak.

Champagne har flera sekler av erfarenhet, ett globalt distributionsnät, kapitalstarka hus och en juridiskt skyddad ursprungsbeteckning. England har klimatfördelar i dag, men saknar både volym och strukturell bredd.

Enligt Juhlin är det en seriös uppstickare – men inget som kommer att köra om Champagne som region.

Läs även: Nu utmanar Kina de globala flygjättarna 

Från idrottslärare till global champagneauktoritet – Richard Juhlins resa är ovanlig i vinvärlden. (Foto: Pressbild/TT)

Guldkula – finansanalys möter terroir

En mer affärsintressant utveckling är hur champagne kan struktureras kommersiellt.

ANNONS

Guldkula Champagne är ett exempel. Modellen bygger på tre nivåer – oklassificerad, premier cru och grand cru – men med en annan kostnadsstruktur än de stora husen.

Tanken är enkel: flera producenter, begränsad marknadsföring, tydlig kvalitetskontroll och en extern expert som kuraterar urvalet. Mindre varumärkesbrus, mer fokus på innehåll.

Finansanalytikerns logik är tydlig. Skala bort kostnader som inte sitter i flaskan. Låt kvaliteten stå för värdet.

Resultatet blir inte billig champagne, utan mer transparent prissatt champagne.

Läs även: Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

Slutsats

Champagne är mindre mystik än många tror. Det är ett system byggt på jordmån, klassificering, teknik och varumärkeskapital.

För investerare är det ett exempel på hur reglering och ursprung kan skapa långsiktigt värde.

ANNONS

För konsumenten är rådet enklare: förstå cru-systemet, välj kvalitet – och räkna inte med att brittiskt bubbel tar över i närtid.

Betalade 20 kronor på loppis – 40 år senare fick hon 2,4 miljoner

Det som står längst in i skåpet, längst upp på vinden eller längst bak i gästrummet eller på en loppis är ofta det mest intressanta. I snart 45 år har
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChampagneFrankrikeMat & dryckvin
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS