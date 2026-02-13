Den gemensam semestern ska vara romantik, återhämtning och nya minnen. I verkligheten blir den ofta något annat. En ny europeisk undersökning visar att 42 procent grälar mer än väntat med sin partner under semestern. Det handlar sällan om hotellets standard eller vädret. Det handlar om förväntningar, pengar och personlighet.
42 procent bråkar mer på semestern – här är orsakerna
Planeringen som maktkamp
66 procent uppger att de vill fatta beslut tillsammans inför resan. Det låter rimligt. Problemet uppstår när ”tillsammans” i praktiken betyder att ingen riktigt tar ledningen och båda tycker att den andra borde vara mer engagerad.
Den ena vill ha struktur, bokade restauranger och schema. Den andra vill ta dagen som den kommer. När dessa två möts i en främmande stad med begränsad tid blir friktionen nästan oundviklig.
Semester är komprimerad vardag. Alla beslut tas tätare, snabbare och under högre emotionellt tryck.
Pengar – den känsliga frågan
69 procent delar kostnaderna lika eller använder en gemensam reskassa. Ändå är budget och utgifter en av de vanligaste orsakerna till irritation.
Det är inte summan i sig som skapar konflikt. Det är värderingen bakom. Är det rimligt att lägga extra på ett boutiquehotell med utsikt? Ska man unna sig den dyra vinprovningen? När prioriteringarna skiljer sig blir varje kvitto symboliskt.
Semester förstärker skillnader i synen på konsumtion.
Små beteenden, stora reaktioner
Studien, beställd av TUI Musement, visar att det ofta är vardagsbeteenden som exploderar i semesterformat: negativ inställning, överdrivet klagande, att vara sen eller att försöka kontrollera varje beslut.
Män upplever överdrivet fotande och fokus på sociala medier som särskilt irriterande. Kvinnor reagerar oftare på när partnern prioriterar festande framför gemensamma upplevelser.
Olika definitioner av vad semester är till för skapar spänning.
Förväntningar slår destination
En viktig slutsats är att konflikterna sällan handlar om platsen. De handlar om kommunikation. Har ni pratat igenom syftet med resan? Vila, äventyr, romantik, träning?
När förväntningarna är osagda blir de lätt besvikelser.
En semester är i grunden ett stresstest. Den som klarar den tillsammans har sannolikt mer än bara boardingkort gemensamt.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
