42 procent bråkar mer på semestern – här är orsakerna

Pengar – den känsliga frågan

69 procent delar kostnaderna lika eller använder en gemensam reskassa. Ändå är budget och utgifter en av de vanligaste orsakerna till irritation.

Det är inte summan i sig som skapar konflikt. Det är värderingen bakom. Är det rimligt att lägga extra på ett boutiquehotell med utsikt? Ska man unna sig den dyra vinprovningen? När prioriteringarna skiljer sig blir varje kvitto symboliskt.

Semester förstärker skillnader i synen på konsumtion.

Små beteenden, stora reaktioner

Studien, beställd av TUI Musement, visar att det ofta är vardagsbeteenden som exploderar i semesterformat: negativ inställning, överdrivet klagande, att vara sen eller att försöka kontrollera varje beslut.

Män upplever överdrivet fotande och fokus på sociala medier som särskilt irriterande. Kvinnor reagerar oftare på när partnern prioriterar festande framför gemensamma upplevelser.

Olika definitioner av vad semester är till för skapar spänning.

Förväntningar slår destination

En viktig slutsats är att konflikterna sällan handlar om platsen. De handlar om kommunikation. Har ni pratat igenom syftet med resan? Vila, äventyr, romantik, träning?

När förväntningarna är osagda blir de lätt besvikelser.

En semester är i grunden ett stresstest. Den som klarar den tillsammans har sannolikt mer än bara boardingkort gemensamt.

