Vem styr egentligen våra beslut – vi eller hjärnan?

I slutet av 1900‑talet tog neurovetenskapen ett steg in i debatten och lovade något som filosoferna aldrig kunnat erbjuda: mätbara data. I BBC Science Focus Magazine lyfts neurovetenskapens intåg fram som ett skifte där forskare hävdade att de hittat svaret, men där resultaten i stället öppnade för ännu fler tolkningar.

Det var i den här miljön som forskare började rikta blicken mot hjärnans elektriska signaler för att förstå hur beslut faktiskt uppstår.

Benjamin Libet blev den som satte frågan på kartan. På 1980‑talet genomförde han experiment som snabbt fick stor uppmärksamhet.

Deltagarna gjorde små frivilliga rörelser medan Libet mätte hjärnans aktivitet med EEG. Han såg att hjärnan började förbereda en handling ungefär en halv sekund innan personen själv upplevde att de bestämde sig.

Många tolkade det som att hjärnan ”bestämmer åt oss” och att den fria viljan är en illusion.

Det var en slutsats som spreds snabbt och som fortfarande dyker upp i populärvetenskapliga sammanhang.

Kritiken som förändrade bilden

Men bilden har förändrats. I dag är forskare betydligt mer försiktiga. De ifrågasätter både Libets tolkning och idén att hjärnskanningar skulle kunna avgöra om fri vilja existerar.

Samtidigt har experimenten gett viktiga insikter om hur hjärnan arbetar. De har visat att våra beslut formas av både medvetna och omedvetna processer, och att gränsen mellan dem inte är så tydlig som vi ofta tror.