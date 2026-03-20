Det som länge setts som ett kulturspråk för diplomater och livsnjutare håller på att bli något helt annat. Det eleganta språket växer snabbt globalt – och drivs i dag mer av demografi och ekonomi än av historia och prestige.
396 miljoner talare – nu tar detta språk ny fart globalt
Tillväxten sker långt från Paris
Enligt Organisation internationale de la francophonie talas franska i dag av 396 miljoner människor. Det räcker till en fjärdeplats i världen, efter engelska, mandarin och spanska.
Men det intressanta är inte rankingen. Det är var tillväxten sker.
Nästan 65 procent av alla fransktalande finns i Afrika. Och enligt prognoser kan uppemot 590 miljoner människor tala franska år 2050. Nio av tio kommer då att bo på den afrikanska kontinenten.
Det innebär att franskan håller på att byta centrum. Från Paris till städer som Abidjan, Kinshasa och Dakar.
Språk följer pengar och människor
Språk utvecklas inte av akademier, utan av människor. Och människor flyttar, växer och utbildar sig.
Afrika är världens snabbast växande kontinent sett till befolkning. I många länder är franska redan ett officiellt språk inom utbildning, administration och affärsliv. Det gör att språket får en stabil roll i ekonomier som växer.
Det är en utveckling som ofta underskattas i Europa.
Franskan är inte längre bara ett arv från kolonialtiden. Den är ett verktyg i dagens och morgondagens affärer.
En gång maktspråk – och kanske igen
Historiskt har franskan haft den här rollen tidigare. Under 1700-talet var det Europas viktigaste språk för diplomati och makt.
Även i Sverige.
Vid hovet under Gustav III talades franska som om det vore modersmål. Brev, pjäser och konversationer fördes på franska. Svenska ansågs för folkligt för de finare sammanhangen.
I dag är det engelskan som dominerar globalt. Men historien visar att språkliga maktbalanser kan förändras.
Stark i skolan – svag på nätet
Franskan är i dag världens näst mest studerade språk, med över 170 miljoner elever. Det ger en stabil återväxt.
Samtidigt finns ett tydligt problem.
På internet är franskan relativt liten. Engelskan står för runt 20 procent av allt innehåll, medan franskan ligger på cirka 3,5 procent. Det placerar språket i samma nivå som portugisiska och ryska.
Det är en nackdel i en värld där digital närvaro i praktiken avgör synlighet och inflytande.
Ett språk som förändras
När ett språk växer utanför sitt historiska centrum förändras det också.
Framtidens franska kommer inte enbart att formas i Paris, utan i en rad snabbt växande städer i Afrika och Nordamerika. Det innebär ett språk som blir mer pragmatiskt, mindre normstyrt och mer anpassat till vardag och affär.
Mindre akademi. Mer verklighet.
Slutsats: underskattad kraft
Franskan är inte på väg bort. Den är på väg att bli något annat.
För företag och investerare innebär det en möjlighet. Ett växande språk betyder växande marknader – särskilt i regioner där ekonomin expanderar snabbt.
Det gör franskan till mer än ett kulturellt arv.
Den blir ett verktyg för framtidens affärer.
