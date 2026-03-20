396 miljoner talare – nu tar detta språk ny fart globalt

Språk följer pengar och människor

Språk utvecklas inte av akademier, utan av människor. Och människor flyttar, växer och utbildar sig.

Afrika är världens snabbast växande kontinent sett till befolkning. I många länder är franska redan ett officiellt språk inom utbildning, administration och affärsliv. Det gör att språket får en stabil roll i ekonomier som växer.

Det är en utveckling som ofta underskattas i Europa.

Franskan är inte längre bara ett arv från kolonialtiden. Den är ett verktyg i dagens och morgondagens affärer.

En gång maktspråk – och kanske igen

Historiskt har franskan haft den här rollen tidigare. Under 1700-talet var det Europas viktigaste språk för diplomati och makt.

Även i Sverige.

Vid hovet under Gustav III talades franska som om det vore modersmål. Brev, pjäser och konversationer fördes på franska. Svenska ansågs för folkligt för de finare sammanhangen.

I dag är det engelskan som dominerar globalt. Men historien visar att språkliga maktbalanser kan förändras.

Stark i skolan – svag på nätet

Franskan är i dag världens näst mest studerade språk, med över 170 miljoner elever. Det ger en stabil återväxt.

Samtidigt finns ett tydligt problem.

På internet är franskan relativt liten. Engelskan står för runt 20 procent av allt innehåll, medan franskan ligger på cirka 3,5 procent. Det placerar språket i samma nivå som portugisiska och ryska.

Det är en nackdel i en värld där digital närvaro i praktiken avgör synlighet och inflytande.

396 miljoner människor talar franska i dag – och fler blir det.

Ett språk som förändras

När ett språk växer utanför sitt historiska centrum förändras det också.

Framtidens franska kommer inte enbart att formas i Paris, utan i en rad snabbt växande städer i Afrika och Nordamerika. Det innebär ett språk som blir mer pragmatiskt, mindre normstyrt och mer anpassat till vardag och affär.

Mindre akademi. Mer verklighet.

Slutsats: underskattad kraft

Franskan är inte på väg bort. Den är på väg att bli något annat.

För företag och investerare innebär det en möjlighet. Ett växande språk betyder växande marknader – särskilt i regioner där ekonomin expanderar snabbt.

Det gör franskan till mer än ett kulturellt arv.

Den blir ett verktyg för framtidens affärer.

