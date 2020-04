Pensionsmyndigheten vinner mot Allra – allvarlig kritik mot myndigheter

Pensionsmyndighetens skadeståndsmål mot Allra Asset Management får fortsätta. Det beslutade Stockholms tingsrätt i en mellandom på onsdagen. Men i domen riktas mycket allvarlig kritik mot så väl Pensionsmyndigheten som Ekobrottsmyndigheten.

Allra har hittills drivit linjen att målet ska kastas ut då myndigheternas hantering av beslagtagna mejl från bolaget gör att rätten till en rättvis rättegång samt skyddet för advokatkorrespondens enligt Europakonventionen har kränkts. Det är denna fråga som tingsrätten nu har prövat enskilt i en mellandom.

Tingsrätten går till stora delar på Allras linje och finner att bolagets rätt till skydd av korrespondens har kränkts. Det gäller myndigheternas hantering av innehållet på Allras e-postserver från husrannsakan hösten 2017 till det senare överlämnandet till Pensionsmyndigheten och dess användning av materialet i det nu pågående målet:

"Sammanfattningsvis kommer tingsrätten således fram till att EBM har kommit i besittning av ca 3 000–4 000 individuella e-postmeddelanden som utgör korrespondens mellan bolagets företrädare och dess ombud på advokatbyrå samt att det inte varit fråga om ett frivilligt överlämnande och att omhändertagandet inte ägt rum hos tredje man i förhållande till Allra. Tingsrätten anser vidare att EBM lämnade ut materialet till Pensionsmyndigheten utan att någon prövning av sekretess föregick utlämnandet och att det inte har varit fråga om något utlämnande av uppgifter med förbehåll. Slutligen har tingsrätten funnit att Pensionsmyndigheten har använt korrespondensen på sätt som Pensionsmyndigheten vidgått i målet samt att det inte kan uteslutas att innehållet i korrespondensen kan beröra aktuell tvist."

"Sammantaget bedömer tingsrätten således att de av EBM och Pensionsmyndigheten beslutade åtgärderna har saknat lagstöd. Med beaktande av att lagstöd är en nödvändig förutsättning för att en inskränkning ska anses befogad, saknar tingsrätten anledning att gå vidare och pröva om åtgärderna har haft bakomliggande legitima syften eller varit nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Tingsrätten finner därmed att Allras rätt enligt artikel 8 Europakonventionen har kränkts."

Tingsrätten påpekar att redan speglingen av informationen vid husrannsakan stod i strid med lagen och att det insamlade materialet omgående skulle raderas när detta stod klart:

"Tingsrätten finner således att EBM saknat lagstöd för att såväl omhänderta materialet som att fortsatt inneha den skyddade informationen. EBM hade, tvärtemot sitt agerande, att arbeta för att informationen inte fanns bevarad inom myndigheten."

Samma regelverk gäller i nästa steg för Pensionsmyndigheten enligt domen:

"Pensionsmyndigheten hade således, i samma utsträckning som EBM, en skyldighet att sortera bort materialet. Visserligen måste utgångspunkten vara att en myndighet inte använder sig av skyddad information. Beslagsförbudet avser emellertid att förhindra att skyddad information alls kommer till myndighetens kännedom, dvs. oavsett hur myndigheten kan antas förhålla sig till informationen. Det saknar därför enligt tingsrättens bedömning betydelse om Pensionsmyndigheten kan förväntas missbruka sådan kännedom om skyddad information eller inte. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att Pensionsmyndigheten inte har haft stöd i lag att inneha eller använda den skyddade informationen."

Tingsrätten konstaterar också att myndigheterna agerat samråd baserat på vad som kommit fram hittills i målet:

"Tingsrätten konstaterar att det av ovan korrespondens framgår att det har förelegat någon form av samarbete mellan åklagare vid EBM och Pensionsmyndigheten kring bl.a. framställning av kvarstadsyrkanden samt att Pensionsmyndigheten tagit del av handlingar för att kunna utforma civilrättsliga skadeståndsanspråk mot Allra."

Men den kränkning som skett räcker inte för att stoppa skadeståndsmålet, enligt tingsrätten. I mellandomen resonerar rätten att det först efter en fastställd dom i målet går att säga om Allra lidit skada utifrån hanteringen av e-posten. Det är i dagsläget oklart vilka fördelar som Pensionsmyndigheten har fått genom tillgång till korrespondensen.

"Skulle Pensionsmyndighetens talan i målet ogillas, kan Allra i allmänhet inte betraktas som offer för en kränkning av Europakonventionen", skriver tingsrätten.

Av det som hittills förevarit i målet anser rätten inte heller att det råder en sådan obalans mellan parterna som gör att rätten till en rättvis rättegång har kränkts:

"För att det ska föreligga en sådan substantiell obalans som konstituerar en kränkning av artikel 6 Europakonventionen förutsätts enligt tingsrättens bedömning emellertid att innehållet i advokatkorrespondensen som Pensionsmyndigheten har fått tillgång till och använt i någon utsträckning måste ha inverkat på nu aktuell process. Allra har dock inte närmare konkretiserat de rättsfakta avseende advokatsekretessen och i förekommande fall på vilket sätt dessa har kommit att påverka processen före eller under den pågående domstolsprövningen. Tingsrätten noterar härvidlag att Pensionsmyndigheten, utöver det e-postmeddelande mellan företrädare för Allra och dess ombud A&M – vilket inte har någon påverkan i nu aktuellt avseende – inte har fört in någon advokatkorrespondens i processen."

Tingsrätten väger också in att pensionsspararna har rätt att få saken prövad fullt ut:

"Därutöver kan konstateras att ett eventuellt skadestånd tillfaller pensionsspararna vilket innebär att ett ogillande i sak utan materiell prövning skulle drabba pensionsspararna direkt."

Mellandomen kan inte överklagas innan målet slutligen prövats av tingsrätten.