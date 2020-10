Odd Molly överväger delning

De totala intäkterna under tredje kvartalet minskade med 23 procent till 59,2 miljoner kronor (76,6). Bruttovinstmarginalen ökade till 48,3 procent (47,6). Resultat efter skatt uppgick till 7,1 miljoner kronor (-9,0), inklusive en effekt av värdering av under kvartalet förvärvade fastigheter om 14,4 miljoner kronor.

Den underliggande driftskostnadsmassan minskade med ytterligare 11 miljoner kronor under kvartalet, i linje med åtgärdsplanen att successivt genomföra besparingar om cirka 85 miljoner kronor på helårsbasis. Ackumulerade besparingar hittills under 2019-2020 är cirka 83 miljoner kronor.

Den 13 juli tecknade det helägda dotterbolaget Odd Molly Fastigheter ett nytt hyresavtal med den befintliga hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, vilket även omfattar uppförande av ny logistikbyggnad på fastigheten som beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor med ett triple-net hyresavtal som löper elva år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 miljoner kronor.

Den 18 augusti meddelades att Odd Molly ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 miljoner kronor och driftnetto om cirka 9,8 miljoner kronor. I samband med tillträdet av den 1 september genomförde Odd Molly en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kronor per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kronor per aktie till en grupp investerare. Totalt genomfördes emissioner om drygt 34 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den 26 augusti meddelades att Odd Molly ingått avtal om att förvärva ytterligare två logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 miljoner kronor och driftnetto om cirka 10,7 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 186 miljoner kronor. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv varav det ena tillträddes den 22 oktober och det andra planeras tillträdas den 5 november. I samband med tillträdet den 22 oktober genomförde Odd Molly en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 kronor.

Den 1 september beslutade styrelsen att genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 kronor per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd, inom ramen för befintligt mandat från årsstämman den 7 maj. Odd Molly har genom nyemissionen tillförts 27,2 kronor före emissionskostnader.

Den 13 oktober publicerades prospekt avseende upptagande av nyemitterade aktier, och den 13 och 14 oktober registrerades totalt 10 576 778 stycken nya aktier.

Den 21 oktober meddelade bolaget att styrelsen fattat beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 110 miljoner kronor och riktade emissioner om cirka 135 miljoner kronor samt att avtal ingåtts om att förvärva en portfölj fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 354 miljoner kronor.

– Sedan implementeringen av det första åtgärdsprogrammet i slutet av 2018 har de underliggande driftskostnaderna minskat med 82 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 40 procent, skriver vd Jennie Högstedt Björk i en skriftlig kommentar.

– För att skapa optimala förutsättningar för de båda verksamheterna att fortsätta utvecklas utvärderar vi en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter. Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

Under det tredje kvartalet påverkades resultatet positivt med 18,2 miljoner kronor från värderingen av de förvärvade fastigheterna. Rörelseresultatet, inklusive denna effekt, uppgick till 13,7 miljoner kronor jämfört med -9,3 miljoner kronor föregående år. Det underliggande resultatet fortsatte att förbättras till följd av kostnadsbesparingar och högre bruttovinstmarginal.