Norwegians förre vd Bjørn Kjos startar kryptobörs

Enligt norska nyhetssajten E24 har den förre Norwegianchefen Bjørn Kjos investerat 30-40 miljoner norska kronor på att utveckla NBX.

– Vi har sett att börserna som öppnat har blivit väldigt stora. Så om vi så bara lyckas få tio procent av de börserna är vi större än Bank Norwegian, väsentligt större, säger Bjørn Kjos till E24.

Han konstaterar också krypto- och blockkedjetekniken kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Kryptobörsen betatestas just nu, med förhoppningen att kunna öppnas för handel i slutet av augusti.

Bjørn Kjos uppges har köpt aktier för 30-40 miljoner norska kronor i NBX, även flygbolaget Norwegian har en option på att få köpa in sig i NBX. Bjørn Kjos sitter i styrelsen och säger till E24 att man just nu håller på att ta in fler externa investerare.

– Det är väldigt intressanta investerare som ser exakt vilka behov som kommer att finnas i framtiden, säger Bjørn Kjos.