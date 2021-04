Nordisk Proptech får eget branschpris: "Fintech-investeringar flyttar över mot proptech"

Nordic Proptech Awards (NPA) är namnet på det branschpris som ska uppmärksamma Nordenbaserade nystartade företag med lösningar som hjälper fastighetsbranschen att effektiviseras. Det nya branschpriset, som administreras av de nordiska proptechföreningarna, kommer att delas ut för första gången under våren 2022.

Varför insifta ett pris och varför nu?

– Intresset för nordisk proptech är extremt stort nu och vi vill lyfta kännedomen utåt i världen för att få in mer kapital i omlopp, lättare för nordiska bolag att gå internationellt samt öka kunskapen generellt för alla. Varför nu är att är vi fyra länderna har hittat ett bra sätt att samarbete på vilket gör att detta är första av många initiativ tillsammans, säger Roger Tofft initiativtagare och vd för PropTech Sweden, till Realtid.

Vilka är de hetaste trenderna inom proptech just nu?

– 3D-vyer av fastigheter, många tjänster/produkter som är kopplade till post covid och hanteringar av att få folk delvis tillbaka till kontoren. Exempelvis räkna antal personer i fastigheten via access, ventilation och så vidare. Tjänster som är kopplade till globala målen 2030, exempelvis hantera och minska energiförbrukningen, AI börjar ta mer och mer plats och även hanteringen av mer flexibla ytor som parkeringsplatser. Sen är mycket just nu kopplat till att få fram data, förstår den data och ta rätt beslut på den data.

Proptech Sweden firar ett år 28 april och kommer då att presentera data om proptech-investeringar i regionen.

– Vi är inte riktigt klara med all datainsamling. Dock ser vi tydligt trend att fintechinvesteringar flyttar över mot proptech, säger Roger Tofft. Proptech och contech har vuxit med 45 procent årligen i Europa sedan 2014.

Priset ska delas ut i sex kategorier: Contech (konstruktion-tech), Real Estate Fintech, Sustainable Business Operations, Real Estate Innovator, Future Office, och Energy Management.

– Nordic PropTech Awards kommer synliggöra Norden som en ledande hotspot för digital innovation inom fastigheter och kommunicera våra innovativa lösningar till branschintressenter, kunder och investerare, säger Nadim Stub, vd Proptech Danmark och årets juryordförande.

Sökande företag ska ha en etablerade närvaro i Norden, ha funnits i högst sju år och ha högst 75 anställda. Ansökan görs under tredje kvartalet 2021.