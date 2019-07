Nordea investerar 50 miljoner kronor i Svenska neobanken PFC

Den svenska så kallade neobanken PFC (Personal Finance Co) tar in 50 miljoner kronor i finansiering från Nordea.

Nordens största bank Nordea går nu in i startupbolaget PFC, som hoppas ha 100 000 användare i slutet av året, skriver Techcrunch.

PFC har en app för personlig ekonomi ihop med ett debetkort. Företaget har inte banktillstånd utan är reglerat som ett betalningsinstitut. I planerna framåt finns mer långtgående banktjänster, som långivning. I appen går det att göra en hushållsbudget och fylla på debetkortet via Swish. Den sorterar också automatiskt utgifterna i utgiftslag som livsmedel eller resor. PFC:s kort är avgiftsfritt. Uttag i bankomater i både Sverige och utomlands är avgiftsfritt upp till 3 000 kronor. Framåt ska det gå att dela utgifter med vänner eller partner och reglera skulder.

PFC (P.F.C. – Personal Finance Co.) grundades 2012 under namnet Betalo. I slutet av 2018 bytte Betalo namn till PFC och lanserade samtidigt sin nya app. Grundare och vd är Eli Daniel Keren. Nordea är största ägare efter att även 2017 ha gått in med pengar, då 45 miljoner kronor. PFC har tidigare tagit in kapital även från NFT Ventures, Svea Ekonomi och affärsängeln och förre hockeyproffset Mattias Weinhandl.

– Vi är mycket nöjda med att ha PFC i vår portfölj eftersom den ger våra kunder en personaliserad digital lösning för våra kunder. Vi ser investeringen som en stor möjlighet för oss att samarbeta med och ge stöd till PFC i deras tillväxt, säger Ewan Macleod, digitaliseringschef på Nordea i en kommentar.