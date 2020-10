Nettoköp av aktiefonder för sjätte månaden i rad – 10 miljarder i nysparande i september

För sjätte månaden i rad nettoköpte fondspararna aktiefonder och sålde korta räntefonder. Totalt uppgick nysparendet i fonder till 10,1 miljarder kronor, enligt ny statistik från Fondbolagens förening.

Under september månaden gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 12,2 miljarder kronor. Långa räntefonder och blandfonder hade även de nettoinsättningar på 1,5 miljarder kronor respektive 0,8 miljarder kronor. Däremot uppvisade korta räntefonder och hedgefonder nettouttag på 3,2 miljarder kronor respektive 1,2 miljarder kronor. Under perioden januari-september har fonder noterat ett nettoutflöde på 7,8 miljarder kronor. Vid utgången av september uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 5 146 miljarder kronor, en ökning med 106 miljarder kronor under september. Totalt har 62 procent av den samlade förmogenheten, 3 171 miljarder kronor, placerats i aktiefonder.

– Även i september var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med 4,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 12,2 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder, följt av globalfonder och branschfonder. Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoinflöde på totalt 6,8 miljarder kronor, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening i en skriftlig kommentar.

Av de totalt 1,5 miljarder kronor i nettoinsättningar i långa räntefondergick 0,4 miljarder till företagsobligationsfonder. Företagsobligationsfonder har hittills i år uppvisat nettouttag på 1,4 miljarder kronor.