Nasdaq hämtar upp årets nedgång

Den inledande handeln på Wall Street pekar tydligt uppåt för samtliga större börsindex. Nasdaq är i och med dagens uppgång åter på plussidan för 2020.

Dow Jones är hittills upp 1,1 procent, S&P 500 stiger med 1,3 procent och Nasdaqs tekniktunga kompositindex klättrar 1,1 procent.

Priset på WTI- och Brentoljan fortsätter också uppåt under torsdagen. WTI-oljan kostar nu omkring 27 dollar per fatet och Brentoljan cirka 31,5 dollar per fatet.

Konflikten mellan USA och Kina har under torsdagen åter hamnat på agendan efter att Kina gått ut med att landet stödjer WHO:s försök att identifiera ursprunget av coronaviruset. De anklagar samtidigt USA:s utrikesminister Mijke Pompeo för att sprida falska påståenden om att coronasmittan först skapades från laboratorium i Wuhan.