Misstanken: marknadsmanipulation höjer elpriset

Stina Johansen, kommunikationschef på Nordpool, säger till Sydsvenskan att elpriserna kan påverkas av bland annat marknadsmanipulation, insiderinformation och brott mot informationsplikten. Nordpools marknadsövervakning har därför fokus på att granska risken för att elproducenter och elköpare ska påverka priset genom osund spekulation – en risk som ökar när elpriserna är ovanligt höga.

Övervakningen ska upptäcka priser som inte speglar situationen på marknaden, och när det råder stor prisskillnad mellan elområden så granskas även kapacitetstilldelning och hur avbrott i stamnätet gjorts kända.

I år har Energimarknadsinspektionen hittills fått en handfull anmälningar om otillbörlig marknadspåverkan.

– Vi tittar på dem, startar utredning om vi tror att det begåtts brott. I vissa fall går ärendena vidare till Ekobrottsmyndigheten. Det råder dock sekretess kring vilka utredningar vi skickat vidare, säger Jonas Lindström, senior analytiker på Energimarknadsinspektionen, till Sydsvenskan .

Inga svenska elbolag har hittills bötfällts för marknadsmanipulation, men däremot finns det flera internationella exempel:

Litauiska UAB Geros Dujos lade under 2017 systematiskt in vilseledande ordrar sista dagen varje månad för att öka referenspriset på gas. Den brittiska elproducenten InterGen skickade under 2016 vilseledande signaler om hur mycket el som företaget skulle producera. Elproducenten EDF-ETG skickade in alldeles för låga data om kapaciteten i sina kraftverk till brittiska myndigheter under åren 2017-2020.