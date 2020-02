Minus 70 procent för Hudya första handelsdagen

Det norska fintechbolaget Hudya noterades idag på Nasdaq First North i Stockholm.



Aktien störtdök i öppningen med omkring 60 procent jämfört med teckningskursen om 13,75 kronor per aktie och handlades för omkring 5,5 till 6 kronor under fredagsmorgonen. Nära stängning handlades aktien för 4,2 kronor, en nedgång med 70 procent. Bolagets vd Børge Leknes vill inte kommentera raset i aktiekursen.



– Vi är väldigt nöjda med att vi är klara med noteringen på First North. Vi har varit live nu i mindre än två timmar och vill inte dra förhastade slutsatser kring utvecklingen i aktien. Vi blickar framåt och fokuserar på verksamheten, vi är ett tillväxtbolag som ska vara noterade flera år framöver, säger Børge Leknes, vd Hudya, till Realtid.



Vad baserades bolagsvärderingen på?

– Den baserades på tidigare investeringar i bolaget och vad andra investerare har värderat bolaget till.



Är ni nöjda med börsdebuten?

– Vi är nöjda med att emissionen blivit fulltecknad och att bolaget tillförts nya aktieägare. Nu finns vi noterade i Stockholm och vi är nöjda med det resultatet.

Garanterna köpte 83 procent av aktierna, kommentar på det?

– Styrelsen målsättning om att emissionen skulle bli fulltecknad är nådd. Vi är nöjda med emissionsutfallet.



Teckningsintresset var skralt och enbart 18 procent av nyemissionen tecknades av utomstående. Emissionsgaranterna fick därmed teckna återstående 83 procent.

Annons