Minskat resultat i Victoria Park

Fastighetsbolaget Victoria Park publicerade idag tisdag, sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. Resultatet efter skatt uppgick till 956 (1 330) miljoner kronor vilket är 28 procent lägre jämfört med samma period föregående år.

I början av september köpte Vonovia ytterligare aktier genom att köpa Starwood Capital Groups hela innehav i Victoria Park. Vonovia kontrollerar därmed över 81 procent av aktiekapitalet i Victoria Park.

Värdeskapande investeringar och förtätningsprojekt.

Substansvärdet ökade med 25 procent till 33,25 kronor.

Intäkterna ökade med 12 procent till 881 (786) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 297 miljoner kronor (256). miljoner kronor

Resultatet efter skatt uppgick till 956 (1 330) miljoner kronor, vilket motsvarande 3,87 (5,45) kr per aktie .

– Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt bestånd med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Med en stark finansiell ställning fokuserar vi även på att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept. Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det tredje kvartalet att vår förädlingsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser framemot att tillsammans med en stark huvudägare, tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet, fortsätta på inslagen väg, säger Victoria Parks vd Per Ekelund, i en kommentar till rapporten.

