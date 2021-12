Mindre risktagande bland investerare - EPFR Global Navigator

En av de sektorer som såg stora utflöden under tredje veckan i december var alternativa investeringsfonder. Samtidigt såg kryptofonder nettoutflöden för första gången sedan mitten på augusti.



Aktiefonder med fokus på ESG såg däremot inflöden under veckan och har sett nettoinflöden under 153 av de senaste 155 veckorna.

Isac Boukachabia

Nyhetsbyrån Finwire