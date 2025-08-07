Kan Donald Trump få omvärlden att köpa fler amerikanska bilar? Tveksamt, menar experter, och pekar på att de ofta är för stora.
Amerikanska bilar ratas: "För smala vägar"
Donald Trump klagar ofta på att resten av världen väljer bort amerikanska bilar.
I Europa och Japan dominerar andra bilmärken istället för de amerikanska åken som Chrevrolet och Cadillac.
Enligt statistiken har Trump rätt – men det beror troligen på andra orsaker än vad han tror, skriver Reuters.
Svåra att köra i mindre miljö
Amerikanska fordon är kända för att vara stora och bensinslukande. Med ett lägre bensinpris och en infrastruktur som är gjord för bilåkning är det SUV:ar och andra större bilar som är populärast i landet.
Dessa är i många fall illa anpassade för de trånga vägar och begränsade parkeringsmöjligheter som präglar både japanska och europeiska stadsmiljöer.
Bilar som Ford F-150 och Cadillac Escalade upplevs av många som opraktiska och svårmanövrerade i sådana miljöer.
Även om vissa säkerhetskrav har lättats och tullarna sänkts är det svårt att ändra den starka kultur av kompaktare bilar som råder i dessa regioner.
”Kräver lite teknik”
På den japanska marknaden dominerar små och bränsleeffektiva så kallade ”kei”-bilar, som inte tillverkas av några amerikanska märken.
Utländska bilmärken står för endast sex procent av nybilsförsäljningen i Japan – och av dessa utgör amerikanska fordon en mycket liten andel.
”Amerikanska bilar är konstruerade för breda vägar och motorvägskörning, så det kan vara knepigt att hantera dem på smala japanska gator. Det kräver lite teknik”, säger Yumihito Yasue, som själv importerar amerikanska bilar till japanska kunder – i liten skala.
Tyska märken mer framgångsrika i Japan
Ford lämnade den japanska marknaden för nästan ett decennium sedan.
General Motors har nyligen gjort ett försök till comeback med sin eldrivna Cadillac Lyriq, men försäljningssiffrorna är fortfarande blygsamma.
Samtidigt växer konkurrensen från tyska tillverkare som Mercedes och BMW, som har varit mer framgångsrika i att anpassa sig till lokala preferenser och driftsförhållanden, skriver Carbuzz.
”Inte vad kunderna vill ha”
I Europa har både Ford och GM under de senaste två decennierna skiftat fokus till större SUV:ar och pickuper, vilket lett till sjunkande försäljning.
Ford har tappat stora marknadsandelar i regionen, och GM har tidigare lämnat den helt innan man återvände med elbilsmodeller.
”Vi köper inte Ford F-150, det är inte vad våra vägar är uppmätta för, det är inte vad våra kunder vill ha”, säger Andy Palmer, tidigare vd för Aston Martin, till Reuters.
