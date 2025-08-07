Amerikanska bilar ratas: "För smala vägar"

Donald Trump klagar ofta på att resten av världen väljer bort amerikanska bilar.

I Europa och Japan dominerar andra bilmärken istället för de amerikanska åken som Chrevrolet och Cadillac.

Enligt statistiken har Trump rätt – men det beror troligen på andra orsaker än vad han tror, skriver Reuters.

Svåra att köra i mindre miljö

Amerikanska fordon är kända för att vara stora och bensinslukande. Med ett lägre bensinpris och en infrastruktur som är gjord för bilåkning är det SUV:ar och andra större bilar som är populärast i landet.

Dessa är i många fall illa anpassade för de trånga vägar och begränsade parkeringsmöjligheter som präglar både japanska och europeiska stadsmiljöer.

Tokyos gator är ofta mer anpassade för cyklister än stora SUV:ar. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT)

Bilar som Ford F-150 och Cadillac Escalade upplevs av många som opraktiska och svårmanövrerade i sådana miljöer.

Även om vissa säkerhetskrav har lättats och tullarna sänkts är det svårt att ändra den starka kultur av kompaktare bilar som råder i dessa regioner.

