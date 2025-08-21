Hot fungerar – giganten flyttar hem produktionen

Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson, som platsar in på plats 42 av USA:s största bolag, och på plats 45 av världens största, stärker sin närvaro i USA genom att bygga en ny produktionsanläggning i hemlandet USA, rapporterar Reuters.

Anläggningen på över 160 000 kvadratfot kommer att byggas vid Fujifilms anläggning i Holly Springs, North Carolina.

Investeringen på över 2 miljarder dollar över tio år väntas skapa cirka 120 nya jobb.

Läkemedelsindustrin oroar sig för omfattande tullar

Den nya satsningen kan ses som ett svar på Donald Trumps krigsförklaring mot läkemedelsindustrin där han vill se kraftiga prissänkningar på läkemedel för amerikanska konsumenter.

Johnson & Johnson satsar på produktion av läkemedel i hemlandet USA. Foto:

(Ted Shaffrey / AP /TT)

För att åstadkomma det har den amerikanska presidenten bland annat utlovat tullar på hela 250 procent på läkemedel från utlandet.

Nyligen skickade presidenten också ett brev till de 17 största läkemedelsproducenterna där han uppmanade dem att sänka sina priser.