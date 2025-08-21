Realtid
Hot fungerar – giganten flyttar hem produktionen

Donald Trump vill ha billigare läkemedel. Kanske fungerar det att flytta hem produktionen? Foto: (Mark Schiefelbein / AP /TT / Roberto Sorin / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Den amerikanska läkemedelsjätten Johnson & Johnson kommer att bygga en anläggning värd 2 miljarder dollar i USA. Beslutet kommer i en tid av oro för omfattande tullar på läkemedel.

Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson, som platsar in på plats 42 av USA:s största bolag, och på plats 45 av världens största, stärker sin närvaro i USA genom att bygga en ny produktionsanläggning i hemlandet USA, rapporterar Reuters.

Anläggningen på över 160 000 kvadratfot kommer att byggas vid Fujifilms anläggning i Holly Springs, North Carolina.

Investeringen på över 2 miljarder dollar över tio år väntas skapa cirka 120 nya jobb.

Läkemedelsindustrin oroar sig för omfattande tullar

Den nya satsningen kan ses som ett svar på Donald Trumps krigsförklaring mot läkemedelsindustrin där han vill se kraftiga prissänkningar på läkemedel för amerikanska konsumenter.

Johnson & Johnson satsar på produktion av läkemedel i hemlandet USA. Foto:
(Ted Shaffrey / AP /TT)

För att åstadkomma det har den amerikanska presidenten bland annat utlovat tullar på hela 250 procent på läkemedel från utlandet.

Nyligen skickade presidenten också ett brev till de 17 största läkemedelsproducenterna där han uppmanade dem att sänka sina priser.

Fler som satsar på USA

Johnson & Johnson meddelade redan i mars i år att de kommer att satsa 55 miljarder dollar i USA de närmaste fyra åren i USA, skrev Reuters.

Även konkurrenten Eli Lilly har meddelat att de kommer investera 27 miljarder dollar på hemmaplan, enligt CNBC. Även utländska bolag som svensk-brittiska Astra Zeneca har lovat att de ska investera 50 miljarder dollar i landet.

Hur stor effekt tullhotet och de nya planerade byggena kommer att få på läkemedelspriserna återstår att se. Enligt kritiker så kostar de här projekten enorma summor och tar dessutom flera år att färdigställa.

Att flytta produktionen låter sig heller inte göras i en handvändning.

”Tillverkning inom läkemedelsindustrin är föremål för olika regulatoriska begränsningar, så det kan ta tid innan du kan flytta produktion från ett land till ett annat”, säger Justine Fassion, internationell handelsjurist hos Sidley till Politico.

Läkemedel Trump tullar USA
