Tyskland hotas av brist – på kebab

Döner kebab är en av Tysklands allra mest populära rätter. Den introducerades av turkiska gästarbetare på 1970-talet och är numera en vanlig syn på tyska gator.

Men nu ligger kebaben illa till.

Tyskland riskerar nämligen att drabbas av kebabbrist efter att arbetare gått ut i strejk, skriver Euronews.

Vill ha högre lön

På Birtat Meat World SE:s fabrik i Murr, strax norr om Stuttgart, har arbetare under flera veckor genomfört så kallade varningsstrejker i en konflikt om löner och arbetsvillkor.

Fackförbundet för livsmedels- och cateringbranschen uppger att lönerna skiljer sig kraftigt mellan anställda med samma arbetsuppgifter och att betalningssystemen är otydliga.

Kebaben kom till Berlin på 1970-talet när turkiska gästarbetare introducerade den. (Foto: Michael Probst/AP/TT)

Arbetarna kräver lönepåslag på 375 euro i månaden samt ett gemensamt kollektivavtal för alla anställda.

Många av de strejkande är invandrare från Turkiet, Rumänien och Bulgarien. De arbetar under krävande förhållanden i fabriken där temperaturen hålls nära fryspunkten för att bevara köttet.

