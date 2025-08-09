Realtid
Tyskland hotas av brist – på kebab

kebab
En döner kebab har varit ett stabilt mål mat till en billig peng i många år i Tyskland, men den tiden är på väg att ta slut. (Foto: Ronald Zak/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Arbetare strejkar för högre lön i en av Tysklands stora kebabfabriker. Samtidigt oroar sig många över att den klassiska maträtten har blivit dyrare.

Döner kebab är en av Tysklands allra mest populära rätter. Den introducerades av turkiska gästarbetare på 1970-talet och är numera en vanlig syn på tyska gator.

Men nu ligger kebaben illa till.

Tyskland riskerar nämligen att drabbas av kebabbrist efter att arbetare gått ut i strejk, skriver Euronews.

Vill ha högre lön

På Birtat Meat World SE:s fabrik i Murr, strax norr om Stuttgart, har arbetare under flera veckor genomfört så kallade varningsstrejker i en konflikt om löner och arbetsvillkor.

Fackförbundet för livsmedels- och cateringbranschen uppger att lönerna skiljer sig kraftigt mellan anställda med samma arbetsuppgifter och att betalningssystemen är otydliga.

Kebaben kom till Berlin på 1970-talet när turkiska gästarbetare introducerade den. (Foto: Michael Probst/AP/TT)
Arbetarna kräver lönepåslag på 375 euro i månaden samt ett gemensamt kollektivavtal för alla anställda.

Många av de strejkande är invandrare från Turkiet, Rumänien och Bulgarien. De arbetar under krävande förhållanden i fabriken där temperaturen hålls nära fryspunkten för att bevara köttet.

Levererar till tusentals platser

Trots upprepade aktioner har företaget hittills inte gått med på kraven.

Birtat har producerat kebabspett i över tre decennier och levererar till tusentals snabbmatsställen över hela Tyskland, med en räckvidd på över 13 miljoner konsumenter varje månad.

Produktionen omfattar nötkött, kalv, kyckling och kalkon, som marineras, monteras på upp till 120 kilo tunga spett, fryses och distribueras.

Har redan blivit dyrare

En långvarig strejk skulle kunna orsaka störningar i leveranskedjan och påverka både restauranger och konsumenter. Branschföreträdare varnar för att tillgången på kebab kan minska och priserna stiga.

Redan i dag upplever många tyskar att kebaben blivit för dyr. På 2000-talet kostade en standardkebab omkring 2,50 euro, medan priset i dag ofta ligger på 7 euro eller mer.

För många små restaurangägare har ökade råvarupriser minskat marginalerna, samtidigt som det finns en gräns för hur mycket kunderna är beredda att betala.

Ses av många som tyskt

Döner kebab består av långsamt roterande grillat kött, serverat i pitabröd med sallad, tomater, lök och olika såser.

Den har i dag en självklar plats i tysk matkultur och ses av många besökare som ett typiskt tyskt inslag, trots sina rötter i Turkiet.

För studenter och låginkomsttagare ses kebaben ofta som ett prisvärt och mättande mål. En utdragen konflikt vid Birtat riskerar därför att påverka både utbud och prisnivå, vilket kan slå mot grupper som redan pressas av ökade levnadskostnader.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

