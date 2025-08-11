Tullarna kan ge hushållen minst 600 dollar var: "Ganska farligt"

Inte sedan 1930-talet har USA:s tullnivåer har varit lika höga som nu.

Det genererar också rekordintäkter till statskassan, samtidigt som en hel del saker blir dyrare för amerikanerna.

Nu överväger Vita huset att dela ut kontanter till USA:s invånare för att stimulera ekonomin, en idé som inte alla ekonomer gillar, skriver CNN.

Har betalat ut förut

Att staten gör kontantutbetalningar har skett tidigare, både under finanskrisen och under pandemin. Nu diskuteras detta alternativ alltså återigen i Washington.

Även om det ännu inte formellt beslutat har förslaget redan fått stöd i kongressen genom ett lagförslag från den republikanske senatorn Josh Hawley.

Redan under pandemin delade Donald Trump ut checkar för att få igång ekonomin och underlätta för hushåll. (Foto: Eric Gay/AP/TT).

Det skulle innebära en check på minst 600 dollar till varje vuxen och barn, vilket skulle ge en familj på fyra personer minst 2 400 dollar.

Stödet är tänkt att riktas mot låg- och medelinkomsttagare, med avtrappning vid högre inkomster.

