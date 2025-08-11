Realtid
Tullarna kan ge hushållen minst 600 dollar var: "Ganska farligt"

amerikaner
Josh Hawley är den republikanske senatorn som har föreslagit att amerikaner ska få en tullcheck. (Foto: Rod Lamkey/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Ökade intäkter från USA:s tullar har lett till ett förslag att dela ut pengar till amerikanska hushåll. Det oroar en del ekonomer.

Inte sedan 1930-talet har USA:s tullnivåer har varit lika höga som nu.

Det genererar också rekordintäkter till statskassan, samtidigt som en hel del saker blir dyrare för amerikanerna.

Nu överväger Vita huset att dela ut kontanter till USA:s invånare för att stimulera ekonomin, en idé som inte alla ekonomer gillar, skriver CNN.

Har betalat ut förut

Att staten gör kontantutbetalningar har skett tidigare, både under finanskrisen och under pandemin. Nu diskuteras detta alternativ alltså återigen i Washington.

Även om det ännu inte formellt beslutat har förslaget redan fått stöd i kongressen genom ett lagförslag från den republikanske senatorn Josh Hawley.

Redan under pandemin delade Donald Trump ut checkar för att få igång ekonomin och underlätta för hushåll. (Foto: Eric Gay/AP/TT).
Det skulle innebära en check på minst 600 dollar till varje vuxen och barn, vilket skulle ge en familj på fyra personer minst 2 400 dollar.

Stödet är tänkt att riktas mot låg- och medelinkomsttagare, med avtrappning vid högre inkomster.

Dragit in mycket på tullarna

Tullintäkterna har ökat dramatiskt. I juli uppgick de till nära 30 miljarder dollar, en ökning med 242 procent jämfört med samma månad året innan.

Sedan april har staten dragit in omkring 200 miljarder dollar, tre gånger mer än under motsvarande period 2024.

Ekonomer varnar dock för att dessa kontantutbetalningar kan bidra till inflationen. Eftersom tullar redan tenderar att höja priserna riskerar ytterligare kontantutbetalningar att driva upp efterfrågan.

Riskerar att elda på inflationen

Det kan i sin tur förvärra bristsituationer och skapa risk för långvariga prisökningar.

”Att genomföra dessa kan ge upphov till inflation vid en tidpunkt där tullarna redan är inflationsdrivande. Detta riskerar bara att förvärra problemet. Det kan bli ganska farligt”, säger Stephanie Roth, chefekonom på Wolfe Research, till CNN.

En annan invändning är att tullintäkterna inte kommer från utlandet utan från amerikanska importörer, som ofta för över kostnaderna till konsumenterna genom högre priser.

Utgifter pressar hushåll

Kritiker menar att systemet på så sätt blir en omväg där staten först höjer kostnaderna för varor och sedan delar ut delar av pengarna tillbaka, utan att åtgärda de negativa effekterna av själva tullarna.

Förespråkare ser dock förslaget som ett sätt att ge ekonomisk lättnad till hushåll som kämpar med höga levnadskostnader, särskilt när matpriser och andra vardagsutgifter pressar budgetarna, skriver CNBC.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

