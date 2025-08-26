Stubb: Hoppas Trump lessnar på Putin snart

Stubb, som knutit vänskapsband med Trump över de två ledarnas gemensamma golfintresse, hoppas att Trump snart tappar tålamodet med Rysslands president Vladimir Putin.

Jag hoppas att västländernas – speciellt USA:s – tålamod tar slut. Varje gång president Trump har tappat tålamodet har han vidtagit åtgärder som har hjälpt försöken att nå en lösning (på Ukrainakriget), säger Stubb till reportrar.

Som exempel lyfter Stubb de kraftiga tullar mot Indien som USA säger sig redo att införa i veckan.

Det färskaste exemplet är tullarna mot Indien, eftersom Indien köper rysk olja, gas och vapen, säger han och fortsätter: Om president Trump skulle göra samma sak mot länderna X, Y och Z så skulle vi kanske kunna återvända till förhandlingsbordet.