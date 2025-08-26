Realtid
Realtid.se
Marknader

Stubb: Hoppas Trump lessnar på Putin snart

Alexander Stubb
Ukrainas, Finlands och USA:s presidenter – Volodymyr Zelenskyj, Alexander Stubb och Donald Trump – i Vita huset i Washington i förra veckan. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Tvinga Ryssland till förhandlingsbordet, uppmanar Finlands president Alexander Stubb sin amerikanske kollega Donald Trump.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oljepriset och dess påverkan. Intervju av Emma Fällman
Spela klippet
Realtid TV

Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?

26 aug. 2025

Stubb, som knutit vänskapsband med Trump över de två ledarnas gemensamma golfintresse, hoppas att Trump snart tappar tålamodet med Rysslands president Vladimir Putin.

Jag hoppas att västländernas – speciellt USA:s – tålamod tar slut. Varje gång president Trump har tappat tålamodet har han vidtagit åtgärder som har hjälpt försöken att nå en lösning (på Ukrainakriget), säger Stubb till reportrar.

Som exempel lyfter Stubb de kraftiga tullar mot Indien som USA säger sig redo att införa i veckan.

Det färskaste exemplet är tullarna mot Indien, eftersom Indien köper rysk olja, gas och vapen, säger han och fortsätter: Om president Trump skulle göra samma sak mot länderna X, Y och Z så skulle vi kanske kunna återvända till förhandlingsbordet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpFinlandVolodymyr Zelenskyj
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS