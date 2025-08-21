"Största fyndet på tio år" – Jackpot för Lundinägda bolaget

Aker BP har slutfört sin prospektering för Omega Alfa i Nordsjön med framgång. Här har man hittat ett ”betydande oljefynd” inom Yggdrasil-området.

”Omega Alfa är en av de största kommersiella fyndigheterna i Norge under det senaste decenniet. Som en uppföljning till East Frigg-fyndigheten 2023 markerar den ett viktigt steg mot vår ambition att producera över en miljard fat från Yggdrasil-området”, säger Karl Johnny Hersvik, vd för Aker BP i ett pressmeddelande.

Volymen olja i fyndet uppskattas till 96–134 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe). Det är en ökning från den preliminära prognosen på 20-40 mmboe som det rapporterades om i juli.

Familjen Lundin äger drygt 14 procent av aktierna i Aker BP.

Största projektet på gång i Norge

Projektet Yggdrasil som godkändes av den norska staten 2023 beskrivs som det största pågående projektet inom olja på den norska kontinentalhyllan.

Den nu bevisade resursbasen är cirka 700 mmboe för området, med en ambition att öka detta till mer än en miljard fat genom ytterligare prospektering.

Projektet har genom horisontala borrningsmetoder kunnat snabba på processen och enklarefastställa var volymerna av olja finns.

Den första olja väntas nu kunna utvinnas under 2027.