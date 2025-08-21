Det norska oljebolaget Aker BP, där familjen Lundin är en av de största ägarna, har hittat ett ”betydande oljefynd” i Nordsjön. Mer olja än man hittat på tio år.
"Största fyndet på tio år" – Jackpot för Lundinägda bolaget
Mest läst i kategorin
USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU
Amerikanerna har lovat att sänka de höga tullarna på bilar i en överenskommelse med EU. Men de har ännu inte lyfts då de väntar på att EU ska agera först. Enligt den handelsöverenskommelse som träffats mellan EU och USA skulle tullarna på bilar sänkas från 27,5 procent till 15 procent. Men än så länge har …
Hot fungerar – giganten flyttar hem produktionen
Den amerikanska läkemedelsjätten Johnson & Johnson kommer att bygga en anläggning värd 2 miljarder dollar i USA. Beslutet kommer i en tid av oro för omfattande tullar på läkemedel. Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson, som platsar in på plats 42 av USA:s största bolag, och på plats 45 av världens största, stärker sin närvaro i USA …
Branschen skvallrar: Snart kan det ljusna för svenska konsumenter
Den svenska ekonomin går trögt med svag BNP-tillväxt och hög arbetslöshet. Men det finns tecken i e-handeln som tyder på att det snart kan bli gladare tider. När Riksbanken meddelade att de väljer att låta styrräntan vara så gör man det i ett läge där de senaste inflationssiffrorna inte varit positiva. Den svenska ekonomin går …
Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland
Efter en kort paus har Indien återupptagit köp av rysk olja. Detta trots att USA hotar med både tullar och sanktioner. De senaste två dagarna har Indian Oil och Bharat Petroleum köpte in nya laster av ryska uralolja. Det uppger handlare med kännedom om marknaden till Bloomberg. Leveranserna är avsedda för lastning i september och …
Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter
Europa riskerar kraftigt höjda elpriser i vinter om vindarna uteblir. Det varnar en norsk meteorolog och kraftanalytiker för, och flera experter pekar på en obekväm verklighet. Den förnybara energin har inte växlats upp i samma takt som baskraften har fasats ut. Effekten kan bli att vi får skyhöga elpriser även i Sverige. Varningen: ”Ett mardrömsscenario …
Aker BP har slutfört sin prospektering för Omega Alfa i Nordsjön med framgång. Här har man hittat ett ”betydande oljefynd” inom Yggdrasil-området.
”Omega Alfa är en av de största kommersiella fyndigheterna i Norge under det senaste decenniet. Som en uppföljning till East Frigg-fyndigheten 2023 markerar den ett viktigt steg mot vår ambition att producera över en miljard fat från Yggdrasil-området”, säger Karl Johnny Hersvik, vd för Aker BP i ett pressmeddelande.
Volymen olja i fyndet uppskattas till 96–134 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe). Det är en ökning från den preliminära prognosen på 20-40 mmboe som det rapporterades om i juli.
Familjen Lundin äger drygt 14 procent av aktierna i Aker BP.
Största projektet på gång i Norge
Projektet Yggdrasil som godkändes av den norska staten 2023 beskrivs som det största pågående projektet inom olja på den norska kontinentalhyllan.
Den nu bevisade resursbasen är cirka 700 mmboe för området, med en ambition att öka detta till mer än en miljard fat genom ytterligare prospektering.
Läs även:
Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland. Realtid
Projektet har genom horisontala borrningsmetoder kunnat snabba på processen och enklarefastställa var volymerna av olja finns.
Den första olja väntas nu kunna utvinnas under 2027.
Senaste nytt
Finns fortfarande olja kvar
Den norska oljeindustrin är fortfarande oerhört viktig för den norska ekonomin. Men intäkterna har minskat något med åren och beräkningar gör gällande att efterfrågan på olja kommer att minska i och med den gröna omställningen.
Läs mer:
Högtryck i Nordsjön: Norge pumpar mer än väntat. Dagens PS
Men det finns fortsatt stora oljefyndigheter kvar om man vill utvinna dem. Av de fynd som gjorts under de senaste 20 åren har man bara utvunnit en fjärdedel visar förra årets rapport från Sokkeldirektoratet, myndigheten som ansvarar för norsk olje- och gasproduktion.
Just nu har oljepriset sjunkit på grund av sämre efterfrågan och en produktionsökning av Opec+-länderna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.