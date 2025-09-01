Realtid
Silver och koppar på rekordnivå – därför lockar metaller

silver
Silver har gått förbi 40-dollarsgränsen. Frågan är om det går längre? (Foto: Scottsdale Mint/Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Silver slog 40-dollarsgränsen för första gången på 16 år. Global oro har ökat intresse men framförallt hoppas många på räntesänkningar som ska gynna den ädla metallen.

Spotpriset på silver steg med 1,4 procent till 40,2929 dollar unset under måndagen. Det är första gången priset stigit så högt sedan 2011 och är också en mental barriär som bräckts.

Därmed har vinsterna för i år gått upp till mer än 40 procent, skriver Bloomberg. Priset på tackor steg med 0,7 procent i början av veckan och nådde sin högsta nivå sedan rekordet i april.

Detta sker samtidigt som priset andra ädelmetaller som guld och platina också ökar i pris. Guld har nu nått rekordhöga 3 447 dollar per uns.

Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar

Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025.

Långsiktig trend och hopp om räntor

De oroliga tiderna har under en längre tid nu gjort att många velat söka sig till säkra investeringar. Guld , jämte statsobligationer, brukar vara vanliga.

Därefter brukar priset på guld även öka på intresset för silver där priset på de två metallerna hänger ihop till en viss ratio.

Många tror nu också att Fed kommer att sänka räntan under månaden som kommer, särskilt efter en ny jobbrapport visat på en svag utveckling, skriver CNN.

ANNONS

Underskott ökar efterfrågan

Låga kostnader för skulder brukar gynna ädelmetaller då dessa inte behöver betala ränta.

Samtidigt finns det industriella applikationer för silver, till exempel inom solpaneler.

Då det nu råder underskott , enligt Silver Institute, kommer det också öka efterfrågan.

Silvrets revansch – därför rusar priset

En gång kallat ”den fattiges guld”.

Koppar ökar efter positiva rapporter

Samtidigt som silvret ökar i pris har den mindre ädla metallen koppar också sett prisökningar de senaste fyra veckorna, skriver Mining.com.

ANNONS

Referenkontraktet för koppar på tre månader på London Metal Exchange (LME) steg med så mycket som 0,8 procent under fredagen till 9 898 dollar per ton, vilket ligger nära den högsta nivån på en månad.

Anledningen till att den röda metallen nu stiger i pris är dels att den amerikanska regeringen klassat metallen som kritisk, vilket ökat marknadssentimentent. Dels att den amerikanska ekonomin expanderat med 3,3 procent, vilket är mer än de väntade 3,0 procenten.

En relativt svag amerikansk dollar och optimism kring kinesisk efterfrågan ökar också efterfrågan.

kopparRåvarorSilver
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

