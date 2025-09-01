Spotpriset på silver steg med 1,4 procent till 40,2929 dollar unset under måndagen. Det är första gången priset stigit så högt sedan 2011 och är också en mental barriär som bräckts.

Därmed har vinsterna för i år gått upp till mer än 40 procent, skriver Bloomberg. Priset på tackor steg med 0,7 procent i början av veckan och nådde sin högsta nivå sedan rekordet i april.

Detta sker samtidigt som priset andra ädelmetaller som guld och platina också ökar i pris. Guld har nu nått rekordhöga 3 447 dollar per uns.

Långsiktig trend och hopp om räntor

De oroliga tiderna har under en längre tid nu gjort att många velat söka sig till säkra investeringar. Guld , jämte statsobligationer, brukar vara vanliga.

Därefter brukar priset på guld även öka på intresset för silver där priset på de två metallerna hänger ihop till en viss ratio.

Många tror nu också att Fed kommer att sänka räntan under månaden som kommer, särskilt efter en ny jobbrapport visat på en svag utveckling, skriver CNN.

ANNONS

Läs även:

Guld är värt mer än någonsin – vilka faktorer spelar in? E55