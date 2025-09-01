Silver slog 40-dollarsgränsen för första gången på 16 år. Global oro har ökat intresse men framförallt hoppas många på räntesänkningar som ska gynna den ädla metallen.
Silver och koppar på rekordnivå – därför lockar metaller
Mest läst i kategorin
EU:s dilemma – ett år efter smärtsamma rapporten
Ett år efter Mario Draghis hårda kritik av EU:s konkurrenskraft kämpar kontinenten fortfarande med att omsätta hans reformförslag till verklighet. Ett år efter att den tidigare ECB-chefen levererade sin skoningslösa analys av EU:s innovationsklyfta gentemot USA och Kina befinner sig unionen i en minst sagt motsägelsefull situation. Mario Draghis problembeskrivning har omfamnats, men hans lösningar …
Elpriset kan skjuta i höjden – grannen kan vara orsaken
Vintern närmar sig och många oroar sig för kraftiga elnotor. Tyvärr kan det komma att kosta – och till viss del kan vi skylla elpriserna på Norge. Elpriset har blivit en rysare i många svenska hem och när augusti går till september börjar många fråga sig hur priserna kommer se ut i vinter. Det ser …
Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar
Den kinesiska elbilsjätten BYD:s nettovinst minskar med hela 30 procent. Det får börsen att reagera då aktien faller 8 procent. BYD har det minst sagt kämpigt just nu då de är fullt upptagna i ett priskrig på hemmaplan. Det visar sig också i bolagets senaste kvartalsrapport där man redovisar en nettovinst på 6,36 miljarder yuan …
Putin: Alltihop är västs fel
Kriget i Ukraina är inte Rysslands fel. Det påståendet upprepar Vladimir Putin i ett tal på toppmötet SCO i Kina. Denna kris utlöstes inte av Rysslands attack på Ukraina, utan var resultatet av en kupp i Ukraina som stöddes och provocerades fram av väst, sade den ryske presidenten i sitt tal på toppmötet inom Shanghaisamarbetet …
Kina tvingas skala ner jättesatsning: "Mycket skuld"
Det har kallats för en skuldfälla för fattigare länder. Kinas stora infrastrukturprojekt lever kvar – men har tvingats till förändring. För tolv år sedan lanserades Kinas enorma infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative (BRI). Då var president Xi Jinpings mål att bygga en modern ”Sidenväg” som skulle stärka Kinas ekonomiska och politiska inflytande i världen. Sedan …
Spotpriset på silver steg med 1,4 procent till 40,2929 dollar unset under måndagen. Det är första gången priset stigit så högt sedan 2011 och är också en mental barriär som bräckts.
Därmed har vinsterna för i år gått upp till mer än 40 procent, skriver Bloomberg. Priset på tackor steg med 0,7 procent i början av veckan och nådde sin högsta nivå sedan rekordet i april.
Detta sker samtidigt som priset andra ädelmetaller som guld och platina också ökar i pris. Guld har nu nått rekordhöga 3 447 dollar per uns.
Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar
Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025.
Långsiktig trend och hopp om räntor
De oroliga tiderna har under en längre tid nu gjort att många velat söka sig till säkra investeringar. Guld , jämte statsobligationer, brukar vara vanliga.
Därefter brukar priset på guld även öka på intresset för silver där priset på de två metallerna hänger ihop till en viss ratio.
Många tror nu också att Fed kommer att sänka räntan under månaden som kommer, särskilt efter en ny jobbrapport visat på en svag utveckling, skriver CNN.
Läs även:
Guld är värt mer än någonsin – vilka faktorer spelar in? E55
Senaste nytt
Underskott ökar efterfrågan
Låga kostnader för skulder brukar gynna ädelmetaller då dessa inte behöver betala ränta.
Samtidigt finns det industriella applikationer för silver, till exempel inom solpaneler.
Då det nu råder underskott , enligt Silver Institute, kommer det också öka efterfrågan.
Silvrets revansch – därför rusar priset
En gång kallat ”den fattiges guld”.
Koppar ökar efter positiva rapporter
Samtidigt som silvret ökar i pris har den mindre ädla metallen koppar också sett prisökningar de senaste fyra veckorna, skriver Mining.com.
Referenkontraktet för koppar på tre månader på London Metal Exchange (LME) steg med så mycket som 0,8 procent under fredagen till 9 898 dollar per ton, vilket ligger nära den högsta nivån på en månad.
Anledningen till att den röda metallen nu stiger i pris är dels att den amerikanska regeringen klassat metallen som kritisk, vilket ökat marknadssentimentent. Dels att den amerikanska ekonomin expanderat med 3,3 procent, vilket är mer än de väntade 3,0 procenten.
En relativt svag amerikansk dollar och optimism kring kinesisk efterfrågan ökar också efterfrågan.
Missa inte:
Det gungar på börsen – han investerar bara i guld och silver. E55
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.