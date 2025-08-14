Paketresor och livsmedel drog upp inflationen i juli, enligt statistik från SCB. Dagens detaljerade siffror bekräftar bilden av att en räntesänkning dröjer, enligt bedömare.
Semesterresor och mat lyfter inflationen
”Inflationen tycks ha parkerat kring 3 procent”, säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg.
Paketresor blev 16 procent dyrare i juli än i juni vilket var en starkt bidragande orsak till att inflationen steg.
”Det är inte jätteovanligt, det viktigaste med det här utfallet, det är riktningen”, säger chefsekonom Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar om prisökningen på resor och lyfter att klädpriserna sjönk.
Andra orsaker till den stigande inflationen var dyrare livsmedel, plus 1,1 procent i juli jämfört med juni. De främsta bidragen kom från högre priser på sötsaker och glass, kött samt mineralvatten och läskedryck.
”Högre priser inom paketresor, biluthyrning och livsmedel var de främsta bidragen till den generella prisökningen från juni till juli”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.
”Matkostnaderna är det som känns nästan mest hos hushållen”, säger Alexandra Stråberg.
Kärninflationen, KPIF exklusive energi, reviderades upp på årsbasis till 3,2 procent jämfört med den preliminära siffran på 3,1 procent.
Alexandra Stråberg säger att dagens detaljerade inflationssiffror ytterligare bekräftar bilden av att Riksbanken inte kommer att sänka räntan i nästa vecka.
”Man vill se en nedåtgående riktning för att känna sig trygg med att sänka räntan och vi har ingen tydlig trend utan inflationen tycks ha parkerat kring 3 procent.”
Inflationen på årsbasis landade i juli på 3,0 procent enligt KPIF-måttet, visar en andra beräkning av Statistiska centralbyrån (SCB). Det kan jämföras med 2,8 procent i juni och Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.
Ökningen av inflationen i juli, enligt den andra beräkningen, var densamma som SCB:s preliminära siffror från förra veckan visade.