Satellitbilder visar: Europa bygger vapenfabriker i snabb takt

När Ryssland trappade upp sin invasion av Ukraina 2022 fick det Europa att gå in i ett nytt säkerhetsparadigm.

Plötsligt talade de flesta länder om att bygga ett säkrare försvar – och det börjar nu märkas på marken.

Enligt en analys av satellitdata har byggandet av vapenfabriker nått nivåer som saknar motstycke sedan kalla kriget, skriver Financial Times.

Vill få bort flaskhalsar

Totalt ägnas nu mer än sju miljoner kvadratmeter åt vapentillverkning och andra industriella syften tillkommit, och det expanderar tre gånger snabbare än under fredstid.

Störst fokus ligger på att öka produktionen av ammunition och missiler, två områden som identifierats som flaskhalsar i stödet till Ukraina.

EU-presidenten Ursula von der Leyen vill att länderna ska rusta upp i snabbare takt än tidigare. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

Tillväxten drivs i stor utsträckning av EU:s program Act in Support of Ammunition Production (ASAP), som hittills investerat 500 miljoner euro i fabriksutbyggnader och nya produktionslinjer.

Av de 88 anläggningar som fått stöd har en femtedel byggt helt nya fabriker och infrastruktur, medan många andra genomfört mindre expansioner.

