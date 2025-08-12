Europa har gått från ord till handling. En ny granskning visar att vapenfabrikerna sväller i europeiska länder – mycket med hjälp av EU:s subventioner.
Satellitbilder visar: Europa bygger vapenfabriker i snabb takt
När Ryssland trappade upp sin invasion av Ukraina 2022 fick det Europa att gå in i ett nytt säkerhetsparadigm.
Plötsligt talade de flesta länder om att bygga ett säkrare försvar – och det börjar nu märkas på marken.
Enligt en analys av satellitdata har byggandet av vapenfabriker nått nivåer som saknar motstycke sedan kalla kriget, skriver Financial Times.
Missa inte: Bilfabriker i Europa ställs om till vapenproduktion. Realtid
Vill få bort flaskhalsar
Totalt ägnas nu mer än sju miljoner kvadratmeter åt vapentillverkning och andra industriella syften tillkommit, och det expanderar tre gånger snabbare än under fredstid.
Störst fokus ligger på att öka produktionen av ammunition och missiler, två områden som identifierats som flaskhalsar i stödet till Ukraina.
Tillväxten drivs i stor utsträckning av EU:s program Act in Support of Ammunition Production (ASAP), som hittills investerat 500 miljoner euro i fabriksutbyggnader och nya produktionslinjer.
Av de 88 anläggningar som fått stöd har en femtedel byggt helt nya fabriker och infrastruktur, medan många andra genomfört mindre expansioner.
Missa inte: Putin: Serieproduktion av ny robot. Dagens PS
EU-medel sätter fart på tillverkningen
Företag som mottagit ASAP-medel har generellt expanderat snabbare än de som inte fått stöd.
”Det här är djupgående och strukturella förändringar som kommer att omvandla
försvarsindustrin på medellång till lång sikt. När man väl massproducerar granater börjar metallerna och
sprängämnena flöda, vilket minskar kostnaden och komplexiteten för missilproduktionen”, säger William Alberque, som tidigare har varit högt uppsatt chef på Nato.
Bland de största projekten finns Rheinmetalls och ungerska N7 Holdings gemensamma satsning i Várpalota, där en omfattande anläggning för ammunition och sprängämnen byggs.
Missa inte: Svenskarna vill ha vapen – inte Sverigefonder. E55
Ökat kapaciteten rejält
Även franska Roxel, tyska MBDA och norska Kongsberg har genomfört betydande utbyggnader.
I Storbritannien har BAE Systems investerat mer än 150 miljoner pund i sina ammunitionsfabriker, enligt företaget.
Enligt EU-kommissionen har unionens årliga produktionskapacitet för ammunition ökat från cirka 300 000 granater 2022 till runt två miljoner vid slutet av 2025.
Missa inte: Gängen skriver ut vapen: "Svåra att upptäcka, alla kan göra dem". News55
Fortsätter subventionera
Vissa tillverkare planerar att ytterligare höja kapaciteten de kommande åren, men den faktiska produktionen väntas ligga under maxnivåerna på grund av leveranskedjor och tekniska begränsningar.
Utbyggnaderna sker mot bakgrund av både stigande Nato-krav och osäkerhet om USA:s långsiktiga militära engagemang i Europa.
I våras meddelade också källor till Euractiv att EU-länderna vill fortsätta att subventionera vapentillverkningen genom ASAP och förlänga programmet.
Missa inte: Nytt förödande hot från AI: Biologiska vapen. Dagens PS
Finns områden att jobba på
Trots framstegen pekar experter på kvarvarande svagheter. Produktionen av små jetmotorer för långdistansmissiler och vissa högexplosiva komponenter är fortfarande begränsad i Europa.
Dessa områden väntas bli nästa prioritet för investeringar om målet är att matcha eller avskräcka Rysslands ökande militära kapacitet.
Missa inte: Här går vapenfabrikerna på högvarv. Realtid