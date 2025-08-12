Realtid
Realtid.se
Satellitbilder visar: Europa bygger vapenfabriker i snabb takt

europa
Mette
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Europa har gått från ord till handling. En ny granskning visar att vapenfabrikerna sväller i europeiska länder – mycket med hjälp av EU:s subventioner.

När Ryssland trappade upp sin invasion av Ukraina 2022 fick det Europa att gå in i ett nytt säkerhetsparadigm.

Plötsligt talade de flesta länder om att bygga ett säkrare försvar – och det börjar nu märkas på marken.

Enligt en analys av satellitdata har byggandet av vapenfabriker nått nivåer som saknar motstycke sedan kalla kriget, skriver Financial Times.

Vill få bort flaskhalsar

Totalt ägnas nu mer än sju miljoner kvadratmeter åt vapentillverkning och andra industriella syften tillkommit, och det expanderar tre gånger snabbare än under fredstid.

Störst fokus ligger på att öka produktionen av ammunition och missiler, två områden som identifierats som flaskhalsar i stödet till Ukraina.

EU-presidenten Ursula von der Leyen vill att länderna ska rusta upp i snabbare takt än tidigare. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Tillväxten drivs i stor utsträckning av EU:s program Act in Support of Ammunition Production (ASAP), som hittills investerat 500 miljoner euro i fabriksutbyggnader och nya produktionslinjer.

Av de 88 anläggningar som fått stöd har en femtedel byggt helt nya fabriker och infrastruktur, medan många andra genomfört mindre expansioner.

EU-medel sätter fart på tillverkningen

Företag som mottagit ASAP-medel har generellt expanderat snabbare än de som inte fått stöd.

”Det här är djupgående och strukturella förändringar som kommer att omvandla
försvarsindustrin på medellång till lång sikt. När man väl massproducerar granater börjar metallerna och
sprängämnena flöda, vilket minskar kostnaden och komplexiteten för missilproduktionen”, säger William Alberque, som tidigare har varit högt uppsatt chef på Nato.

Bland de största projekten finns Rheinmetalls och ungerska N7 Holdings gemensamma satsning i Várpalota, där en omfattande anläggning för ammunition och sprängämnen byggs.

Ökat kapaciteten rejält

Även franska Roxel, tyska MBDA och norska Kongsberg har genomfört betydande utbyggnader.

I Storbritannien har BAE Systems investerat mer än 150 miljoner pund i sina ammunitionsfabriker, enligt företaget.

Enligt EU-kommissionen har unionens årliga produktionskapacitet för ammunition ökat från cirka 300 000 granater 2022 till runt två miljoner vid slutet av 2025.

Fortsätter subventionera

Vissa tillverkare planerar att ytterligare höja kapaciteten de kommande åren, men den faktiska produktionen väntas ligga under maxnivåerna på grund av leveranskedjor och tekniska begränsningar.

Utbyggnaderna sker mot bakgrund av både stigande Nato-krav och osäkerhet om USA:s långsiktiga militära engagemang i Europa.

I våras meddelade också källor till Euractiv att EU-länderna vill fortsätta att subventionera vapentillverkningen genom ASAP och förlänga programmet.

Finns områden att jobba på

Trots framstegen pekar experter på kvarvarande svagheter. Produktionen av små jetmotorer för långdistansmissiler och vissa högexplosiva komponenter är fortfarande begränsad i Europa.

Dessa områden väntas bli nästa prioritet för investeringar om målet är att matcha eller avskräcka Rysslands ökande militära kapacitet.

