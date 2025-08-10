När Donald Trump sparkade USA:s statistikchef satte han tonen för en oro som snabbt sprider sig från amerikansk politik till världens ekonomier. Beslutet som speglar den växande ekonomiska osäkerheten från USA till Sverige.
"Salt i såren" – USA:s kris smittar av sig på Sverige
Att sparka sin egen statistikchef mitt under en ekonomisk kris brukar inte vara ett tecken på styrka.
Erika McEntarfer, som hade lett USA:s arbetsmarknadsstatistiska byrå sedan 2024, fick lämna sin post timmar efter att ha publicerat en rapport som visade kraftigt försvagad amerikansk arbetsmarknad för juli månad.
Missa inte: Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser? Realtid
Anställningstillväxten hade mer än halverats jämfört med månadssnittet 2024. Tidigare data reviderades samtidigt ned med hela 258 000 färre arbetstillfällen än vad som tidigare rapporterats.
Starka reaktioner
Trump kallade rapporten ”RIGGAD” och anklagade sin egen statsapparat för att bedriva politiskt motiverat krig mot honom, skriver Dagens Nyheters Björn af Kleen.
Det som gör avskedandet särskilt anmärkningsvärt är att även William Beach, en tidigare republikansk BLS-kommissionär som Trump själv utsett, skarpt kritiserade beslutet.
”Det helt grundlösa avskedandet av Dr. Erika McEntarfer skapar ett farligt prejudikat och undergräver byråns statistiska uppdrag”, skrev Beach på X.
”Hög risk för recession”
För Peter Baker, chefskorrespondent för New York Times, markerar händelsen enligt DN ”en överskriden gräns i Trumps krig mot oberoende fakta”.
Denna eskalerande konflikt med faktabaserad rapportering sker samtidigt som ekonomiska varningssignaler blinkar rött.
Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, bedömer att ”riskerna är alltmer höga” att USA går in i recession, enligt ABC News.
Våt filt för svensk tillväxt – inbromsning fortsätter
Den svenska ekonomin ser ut att fortsätta hanka sig fram.
Rädslan för stagflation ökar
Han pekar särskilt ut Trumps tullar som huvudorsak till nedgången.
De nya tullarna, som trädde i kraft på torsdagen, har drivit upp den genomsnittliga tullsatsen till 18 procent – den högsta sedan 1934, enligt Yale Budget Lab.
Läs även: Äldre missgynnades trots rekordtillväxt. News55
CBS News rapporterar att ekonomer till och med varnar för stagflation, den farliga kombinationen av låg tillväxt och hög inflation som präglade 1970-talet.
USA:s BNP väntas bromsa in till 1,5 procent i år, jämfört med 2,4 procent förra året, enligt Expressen.
Sveriges lågkonjunktur dröjer
Den amerikanska krisen får direkta följder även för Sverige, där ekonomiska varningssignaler och hushållens oro sprider sig.
”Grundfundamenta i svensk ekonomi ser väldigt bra ut”, konstaterar Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen för Affärsvärlden.
Europa går om USA: Här är bästa fonden för ditt sparande
Europa går som tåget ekonomiskt, samtidigt som USA kämpar i motvind.
Ändå prognostiserar institutet en BNP-tillväxt på endast 0,7 procent för 2025 – långt under det historiska genomsnittet.
Förklaringen ligger inte i ekonomiska teorier utan i mänsklig psykologi.
Därför bromsar svensk återhämtning
Trots faktiska inflationssiffror på 2,5 procent upplever svenska hushåll att priserna ökar betydligt mer, vilket påverkar konsumtionen och tillväxten.
De minns att tomaterna brukade kosta 30 kronor. Att de nu kostar 45 kronor ”sätter sig i känslan”, menar Kainelainen.
Missa inte: Larmet: Då bromsar världens tillväxt in. Realtid
Men den amerikanska krisen når också Sverige på andra sätt.
”Salt i såren”
Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé, varnar för att Trumps tullpolitik med 15 procent på varor från EU skapar osäkerhet som ”strör salt i såren”.
”Den ekonomiska osäkerheten gör att hushållen avvaktar med stora beslut, vilket hämmar Sveriges tillväxt”, säger hon till Expressen.
Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner
Beskedet kan även komma att slå hårt mot svårt ansatta Schweiz.
Nio procent av Sveriges export går till USA; effekterna av Trumps tullar kan snabbt sprida sig även till Europa, särskilt om tysk industri drabbas.
”Om tysk bilindustri får problem kan effekterna sprida sig till hela Europa”, varnar Odeberg.
Läs även: Förbjuden frukt – USA bannade klassiska bäret. News55
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
