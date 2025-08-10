"Salt i såren" – USA:s kris smittar av sig på Sverige

Att sparka sin egen statistikchef mitt under en ekonomisk kris brukar inte vara ett tecken på styrka.

Erika McEntarfer, som hade lett USA:s arbetsmarknadsstatistiska byrå sedan 2024, fick lämna sin post timmar efter att ha publicerat en rapport som visade kraftigt försvagad amerikansk arbetsmarknad för juli månad.

Anställningstillväxten hade mer än halverats jämfört med månadssnittet 2024. Tidigare data reviderades samtidigt ned med hela 258 000 färre arbetstillfällen än vad som tidigare rapporterats.

Starka reaktioner

Trump kallade rapporten ”RIGGAD” och anklagade sin egen statsapparat för att bedriva politiskt motiverat krig mot honom, skriver Dagens Nyheters Björn af Kleen.

Det som gör avskedandet särskilt anmärkningsvärt är att även William Beach, en tidigare republikansk BLS-kommissionär som Trump själv utsett, skarpt kritiserade beslutet.

”Det helt grundlösa avskedandet av Dr. Erika McEntarfer skapar ett farligt prejudikat och undergräver byråns statistiska uppdrag”, skrev Beach på X.

