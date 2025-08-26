Ryssland har varit känt som ett land med enorma resurser inom olje- och gasindustrin.

Det har också märkts på bensinstationerna, där en liter bensin i regel kostat en bra bit under tio kronor.

Men nu ser det annorlunda ut. Ukraina drönarattacker har under sommaren slagit ut omkring 13 procent av Rysslands bränsleproduktion och skakat om systemet, skriver Wall Street Journal.

Behövt ransonera bensin

Attackerna har fått konkreta följder i många ryssars vardag. I flera regioner, bland annat på det av Ryssland ockuperade Krim samt i delar av Sibirien, har bensinstationer infört ransonering.

De ukrainska drönarna har blivit bättre och kan slå mot mål långt inne i Ryssland. (Foto: Andrii Marienko/AP/TT).

Samtidigt har priserna på drivmedel stigit kraftigt. Grossistpriset för 95-oktanig bensin har ökat med omkring 45 procent sedan årsskiftet, trots att det globala oljepriset fallit under samma period.

Situationen har förvärrats av att Ukrainas drönarattacker också riktas mot järnvägsnät och flygplatser.

