Ryssland måste ransonera bensin – pressade av Ukraina
Ryssland har varit känt som ett land med enorma resurser inom olje- och gasindustrin.
Det har också märkts på bensinstationerna, där en liter bensin i regel kostat en bra bit under tio kronor.
Men nu ser det annorlunda ut. Ukraina drönarattacker har under sommaren slagit ut omkring 13 procent av Rysslands bränsleproduktion och skakat om systemet, skriver Wall Street Journal.
Behövt ransonera bensin
Attackerna har fått konkreta följder i många ryssars vardag. I flera regioner, bland annat på det av Ryssland ockuperade Krim samt i delar av Sibirien, har bensinstationer infört ransonering.
Samtidigt har priserna på drivmedel stigit kraftigt. Grossistpriset för 95-oktanig bensin har ökat med omkring 45 procent sedan årsskiftet, trots att det globala oljepriset fallit under samma period.
Situationen har förvärrats av att Ukrainas drönarattacker också riktas mot järnvägsnät och flygplatser.
Ökad efterfrågan av flera skäl
Med fler störningar i transporterna har fler ryssar tvingats resa med bil under semestertiden, samtidigt som efterfrågan på diesel och bensin ökat i takt med böndernas skördeperiod.
Under augusti har flera anläggningar av strategisk betydelse träffats. Bland annat sattes den viktiga Ust-Luga-terminalen vid Östersjön i brand.
Dessutom slogs den stora Druzhba-ledningen som förser Belarus, Ungern och Slovakien med rysk råolja slogs tillfälligt ut.
”Kan skapa flaskhalsar”
Totalt har mer än ett dussin raffinaderier angripits den senaste månaden, många långt in på ryskt territorium.
”Dessa attacker har ingen direkt inverkan på Rysslands militär, men de påverkar den ryska ekonomin. Och den ryska ekonomin har redan problem, så även en liten attack kan skapa flaskhalsar och mångdubbla problem inom det systemet”, säger Pavlo Klimkin, tidigare utrikesminister i Ukraina.
Ukrainas inhemskt producerade drönare har blivit både kraftfullare och mer precisa.
Bättre drönare nu
Till skillnad från västlevererade vapensystem omfattas de inte av restriktioner från USA, vilket har gett Kiev möjlighet att intensifiera sina attacker.
Samtidigt pågår utvecklingen av nya kryssningsrobotar som bedöms kunna orsaka ännu större skador på ryska industrianläggningar.
Försämrad BNP-prognos
För Ryssland innebär bränslekrisen ytterligare press på en redan ansträngd ekonomi. Landets tillväxt har bromsat in kraftigt under 2025, med hög inflation och räntor på historiskt höga nivåer.
Internationella valutafonden har nyligen sänkt sin BNP-prognos till knappt en procent för året, jämfört med över fyra procent i fjol, skriver The Moscow Times.
Tros fortsätta ett tag
Regeringen i Moskva har försökt dämpa prisökningarna genom att tillfälligt stoppa bränsleexporten och kräva att oljeproducenterna säkerställer tillgången på den inhemska marknaden.
Men med omfattande reparationsbehov och fortsatta angrepp från Ukraina bedöms utsikterna för en snabb stabilisering begränsade.
