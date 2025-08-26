Realtid
Realtid.se
Marknader

Ryssland måste ransonera bensin – pressade av Ukraina

ryssland
Det har blivit betydligt mer kännbart ekonomiskt för många ryssar att tanka full tank. (Foto: Rogelio V. Solis/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

I årtionden kunde ryssar åtnjuta billig bensin. Nya ukrainska drönarattacker tvingar dock många bensinstationer att höja priserna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ryssland har varit känt som ett land med enorma resurser inom olje- och gasindustrin.

Det har också märkts på bensinstationerna, där en liter bensin i regel kostat en bra bit under tio kronor.

Men nu ser det annorlunda ut. Ukraina drönarattacker har under sommaren slagit ut omkring 13 procent av Rysslands bränsleproduktion och skakat om systemet, skriver Wall Street Journal.

Missa inte: Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid

Behövt ransonera bensin

Attackerna har fått konkreta följder i många ryssars vardag. I flera regioner, bland annat på det av Ryssland ockuperade Krim samt i delar av Sibirien, har bensinstationer infört ransonering.

De ukrainska drönarna har blivit bättre och kan slå mot mål långt inne i Ryssland. (Foto: Andrii Marienko/AP/TT).

Samtidigt har priserna på drivmedel stigit kraftigt. Grossistpriset för 95-oktanig bensin har ökat med omkring 45 procent sedan årsskiftet, trots att det globala oljepriset fallit under samma period.

ANNONS

Situationen har förvärrats av att Ukrainas drönarattacker också riktas mot järnvägsnät och flygplatser.

Missa inte: Ukrainsk attack stoppar rysk olja till Europa. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Ökad efterfrågan av flera skäl

Med fler störningar i transporterna har fler ryssar tvingats resa med bil under semestertiden, samtidigt som efterfrågan på diesel och bensin ökat i takt med böndernas skördeperiod.

Under augusti har flera anläggningar av strategisk betydelse träffats. Bland annat sattes den viktiga Ust-Luga-terminalen vid Östersjön i brand.

Dessutom slogs den stora Druzhba-ledningen som förser Belarus, Ungern och Slovakien med rysk råolja slogs tillfälligt ut.

Missa inte: Trump: ”Putin vill inte träffa Zelenskyj”. Dagens PS

”Kan skapa flaskhalsar”

ANNONS

Totalt har mer än ett dussin raffinaderier angripits den senaste månaden, många långt in på ryskt territorium.

”Dessa attacker har ingen direkt inverkan på Rysslands militär, men de påverkar den ryska ekonomin. Och den ryska ekonomin har redan problem, så även en liten attack kan skapa flaskhalsar och mångdubbla problem inom det systemet”, säger Pavlo Klimkin, tidigare utrikesminister i Ukraina.

Ukrainas inhemskt producerade drönare har blivit både kraftfullare och mer precisa.

Missa inte: Växande bankkris hotar Rysslands ekonomi. Realtid

Bättre drönare nu

Till skillnad från västlevererade vapensystem omfattas de inte av restriktioner från USA, vilket har gett Kiev möjlighet att intensifiera sina attacker.

Samtidigt pågår utvecklingen av nya kryssningsrobotar som bedöms kunna orsaka ännu större skador på ryska industrianläggningar.

Missa inte: Oljepriset faller – så påverkas dina sparpengar. News55

ANNONS

Försämrad BNP-prognos

För Ryssland innebär bränslekrisen ytterligare press på en redan ansträngd ekonomi. Landets tillväxt har bromsat in kraftigt under 2025, med hög inflation och räntor på historiskt höga nivåer.

Internationella valutafonden har nyligen sänkt sin BNP-prognos till knappt en procent för året, jämfört med över fyra procent i fjol, skriver The Moscow Times.

Missa inte: De skickar soldater till Ukraina. Dagens PS

Tros fortsätta ett tag

Regeringen i Moskva har försökt dämpa prisökningarna genom att tillfälligt stoppa bränsleexporten och kräva att oljeproducenterna säkerställer tillgången på den inhemska marknaden.

Men med omfattande reparationsbehov och fortsatta angrepp från Ukraina bedöms utsikterna för en snabb stabilisering begränsade.

Missa inte: Rysk ekonomi pressas hårt – kan Putin tvingas till fred? Realtid

ANNONS

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bensinMoskvaRysslandUkraina
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS