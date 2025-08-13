Rolls-Royce ska bli störst – med kärnkraft och AI

Satsar på kärnkraft till AI

Men framtiden finns enligt bolagets vd i kärnkraft, närmare bestämt små modulära kärnkraftverk (SMR).

Sedan han tog över bolaget ha aktiekursen tiodubblats. Målet är ännu högre satt – Rolls-Royce vill bli Londonbörsens mest värdefulla bolag. De siktar på att gå om bolag som AstraZeneca, Shell och HSBC.

”Vi är nu nummer fem på FTSE. Jag tror att den tillväxtpotential vi skapat i företaget just nu, i vår befintliga verksamhet och våra nya verksamheter, faktiskt ja – vi har den potentialen.”

”Det finns inget privat företag i världen med den kärnkraftskapacitet vi har. Om vi inte är marknadsledande globalt har vi gjort något fel”, säger vd:n Tufan Erginbilgic till BBC.

Avtal med Tjeckien och Storbritannien

Företaget har skrivit avtal om att leverera sex små modulära kärnkraftverk till Tjeckien och tre till Storbritannien. De är inte de enda som satsar på SMR – men de har en stor fördel jämfört med konkurrenterna. Nämligen att de redan är bra på att bygga små kärnkraftverk – Rolls-Royce levererar redan reaktorerna som driver dussintals atomubåtar.

SMR-kraftverken ger visserligen mindre energi än traditionella kärnkraftverk, men är billigare och snabbare att bygga. I takt med att de rullas ut kommer kostnaderna också att falla kraftigt, förutspår Erginbilgic.

Det är dock en oprövad teknologi, och ännu finns inget exempel på ett fungerande litet modulärt kärnkraftverk i världen. Men Erginbilgic är ändå övertygad om den framtida potentialen. Han tror att världen kommer att behöva över 400 SMR-kraftverk till 2050 – och det är en marknad som Rolls-Royce tänker dominera.

