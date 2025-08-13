Den anrika motortillverkaren Rolls-Royce gör just nu en storsatsning på kärnkraft och AI som enligt bolagets vd kan göra dem till Londonbörsens mest värdefulla bolag.
Rolls-Royce ska bli störst – med kärnkraft och AI
När Tufan Erginbilgic tog över Rolls-Royce i januari 2023 kallade han bolaget för en ”brinnande plattform”. Företaget hade stora skulder och tusentals anställda hade fått sluta.
”Vår kapitalkostnad var 12 procent, vår avkastning var 4 procent, så varje gång vi investerade förstörde vi värde”, säger han till BBC.
Största marknaden flygplansmotorer
Sedan dess har aktiekursen tiodubblats.
Rolls-Royce som varumärke är mest känt för bilar, men den delen av verksamheten såldes av till BMW för mer än 30 år sedan. I dag är den största delen av verksamheten flygplansmotorer, där Rolls-Royce är bland marknadsledarna. Efter tunga tider under pandemin har branschen studsat tillbaka och Rolls-Royce gör återigen vinst.
Satsar på kärnkraft till AI
Men framtiden finns enligt bolagets vd i kärnkraft, närmare bestämt små modulära kärnkraftverk (SMR).
Sedan han tog över bolaget ha aktiekursen tiodubblats. Målet är ännu högre satt – Rolls-Royce vill bli Londonbörsens mest värdefulla bolag. De siktar på att gå om bolag som AstraZeneca, Shell och HSBC.
”Vi är nu nummer fem på FTSE. Jag tror att den tillväxtpotential vi skapat i företaget just nu, i vår befintliga verksamhet och våra nya verksamheter, faktiskt ja – vi har den potentialen.”
”Det finns inget privat företag i världen med den kärnkraftskapacitet vi har. Om vi inte är marknadsledande globalt har vi gjort något fel”, säger vd:n Tufan Erginbilgic till BBC.
Avtal med Tjeckien och Storbritannien
Företaget har skrivit avtal om att leverera sex små modulära kärnkraftverk till Tjeckien och tre till Storbritannien. De är inte de enda som satsar på SMR – men de har en stor fördel jämfört med konkurrenterna. Nämligen att de redan är bra på att bygga små kärnkraftverk – Rolls-Royce levererar redan reaktorerna som driver dussintals atomubåtar.
SMR-kraftverken ger visserligen mindre energi än traditionella kärnkraftverk, men är billigare och snabbare att bygga. I takt med att de rullas ut kommer kostnaderna också att falla kraftigt, förutspår Erginbilgic.
Det är dock en oprövad teknologi, och ännu finns inget exempel på ett fungerande litet modulärt kärnkraftverk i världen. Men Erginbilgic är ändå övertygad om den framtida potentialen. Han tror att världen kommer att behöva över 400 SMR-kraftverk till 2050 – och det är en marknad som Rolls-Royce tänker dominera.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
