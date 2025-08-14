Allt fler tittare upplever en frustration över ett fragmenterat streamingutbud. Det kan vara ett skäl till att piratkopieringen nu tycks öka.
Piratkopieringen tar fart igen efter missnöje
Framväxten av strömmad tv var tänkt att bli nådastöten för piratkopiering. Användare kunde nu se en uppsjö filmer och tv-serier till ett fast pris.
Men nu växer frustrationen över att tjänsterna blir dyrare och utbudet mindre på flera sajter.
Det har fått piratkopieringen att ta fart igen – och svenskarna leder utvecklingen, skriver The Guardian.
Behövs flera abonnemang
När Netflix lanserades i Sverige 2012 var mycket av det populära och prisbelönta innehållet samlat på en och samma plats till en låg månadskostnad.
Tjänsten bidrog till att minska filmtorrenting, på samma sätt som Spotify hade gjort med musik. Men drygt ett decennium senare har situationen förändrats radikalt.
Priserna har stigit kraftigt – Netflix tar nu upp till 199 kronor i månaden – samtidigt som fler och fler titlar försvinner eller flyttas till konkurrerande plattformar.
För att få tillgång till samma bredd som tidigare krävs ofta flera abonnemang.
Nya sätt att ta sig runt
Utöver prishöjningarna har många tjänster infört reklam även för betalande kunder. Regionala begränsningar gör dessutom att tittare i vissa fall måste använda VPN för att komma åt hela utbudet.
En genomsnittlig europeisk hushållsbudget för strömmad film och tv uppgår nu till runt 700 euro per år, fördelat på tre eller fler tjänster. Resultatet är att konsumenterna betalar mer men får mindre.
En del som tidigare övergav piratkopiering lockas nu tillbaka – inte till klassiska torrents, utan till olagliga streamingtjänster och appar som via tillägg kan leverera piratflöden.
En fjärdedel piratkopierar
Dessa upplevs ofta som enklare att använda än att ladda ned filer, även om de kan vara fyllda med annonser.
Enligt data från brittiska MUSO stod olaglig streaming för 96 procent av all tv- och filmpiratkopiering 2023. Antalet besök på piratsajter globalt var som lägst 2020 med 130 miljarder, men steg till 216 miljarder 2024.
I Sverige uppgav en fjärdedel av befolkningen att de piratkopierade under 2024, främst i åldersgruppen 15–24 år.
Kan behöva höja priserna ytterligare
Utvecklingen tyder på att streamingens löfte om att utrota piratkopiering inte längre håller, menar bedömare. Det som en gång var en samlad, prisvärd och lättillgänglig tjänst har förvandlats till en uppsplittrad marknad.
Snart kan dock tjänsterna bli ännu dyrare. En statlig utredning som skulle undersöka hur Sverige ska kunna hävda sig i filmproduktion med andra länder föreslog nämligen filmfond.
Detta har fått streamingbolag att varna för att de kan behöva höja priserna, skriver Dagens Media.
