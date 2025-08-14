Piratkopieringen tar fart igen efter missnöje

Framväxten av strömmad tv var tänkt att bli nådastöten för piratkopiering. Användare kunde nu se en uppsjö filmer och tv-serier till ett fast pris.

Men nu växer frustrationen över att tjänsterna blir dyrare och utbudet mindre på flera sajter.

Det har fått piratkopieringen att ta fart igen – och svenskarna leder utvecklingen, skriver The Guardian.

Behövs flera abonnemang

När Netflix lanserades i Sverige 2012 var mycket av det populära och prisbelönta innehållet samlat på en och samma plats till en låg månadskostnad.

Tjänsten bidrog till att minska filmtorrenting, på samma sätt som Spotify hade gjort med musik. Men drygt ett decennium senare har situationen förändrats radikalt.

Netflix fortsätter att locka tittare, men det finns också de som väljer bort laglig streaming. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT).

Priserna har stigit kraftigt – Netflix tar nu upp till 199 kronor i månaden – samtidigt som fler och fler titlar försvinner eller flyttas till konkurrerande plattformar.

För att få tillgång till samma bredd som tidigare krävs ofta flera abonnemang.

