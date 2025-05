Inte utrymme för ytterligare besparingar

Oljepriset sjönk under 60 dollar per fat i april. Prognosen är att medelpriset förväntas ligga på runt 65 dollar resterande delen av året då Opec+-kartellen fortsätter att öka tillförseln, skriver Financial Times.

Bank of America-analytikern Christopher Kuplent håller inte med om att oljebolagen är förberedda på en nedgång.

Kuplent menar att ett årtionde av nedskärningar lämnat företagen med begränsad flexibilitet att ytterligare skära utan att göra avkall på olje- och gasproduktionen.

Betydande konsekvenser

Tidigare nedgångar på oljemarknaden, exempelvis priskriget 2014-2016 mellan Saudiarabien, USA och Ryssland, tvingade industrin till utgiftsnedskärningar och gav upphov till förseningar i projekt.

Skulderna ökade också då företagen var tvungna att låna för att hålla igång driften och bibehålla aktieägarnas avkastning.

Kuplent menar vidare att ett oljepris under 65 dollar per fat riskerar betydande konsekvenser för oljebolagen, något som analytikern tror är möjligt.

Bank of America ser nämligen framför sig ett scenario där medelpriset på brentoljan kommer ligga under 60 dollar under andra och tredje kvartalet.