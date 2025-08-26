Experten mot strömmen – därför kommer oljan stiga i pris

Priset på olja har bara dalat under året för att den senaste tiden stabiliserat sig något. I skrivande stund ligger priset på brent-olja på 66,79 dollar fatet.

Den amerikanska myndigheten för energiinformation, EIA, tror också att priset kommer att sjunka till runt 50 dollar för ett fat brent under början av 2026.

Men den analysen delas inte av alla. Enligt Neil Atkinson, tidigare chef för Internationella Energimyndigheten IEA:s oljedivision och numera oberoende energianalytiker, kan vi nog istället se en gradvis ökning mot 70 dollar fatet till 2026, det säger han till EFN.

Enligt honom kommer en ökad efterfrågan och en stabil skifferproduktion i USA att till den här ökningen.

”Det finns många osäkerheter just nu men priser i den höga 60-dollarssklassen för brentolja tyder inte på en priskris vid horisonten”, säger Neil Atkinson till EFN.

Dock tror han det kan komma att bli en viss prissänkning i slutet av året.

Mycket hänger på freden

Just nu är förmodligen den största frågan för oljemarknaden om det kommer bli fred i Ukraina eller inte. Skulle en sådan uppnås skulle sanktionerna mot Ryssland lyftas och marknaden skulle återigen kunna se fram emot sänkta priser.

Efterfrågan på olja är större än man kan tro menar Neil Atkinson. Foto: (David Thielen / Unsplash)

Men det tror inte Neil Atkinson är särskilt sannolikt.

”De nuvarande sanktionerna mot Ryssland kommer att fortsätta och kan mycket väl skärpas. Det innebär att vissa volymer av rysk olja fortsätter att hållas borta från marknaden men samtidigt finns fortfarande mycket rysk olja kvar och den levereras förstås till länder som Indien”, säger han.