Experten mot strömmen – därför kommer oljan stiga i pris

Neil Atkinson tror på höjda priser på olja till vintern. Foto: (Unsplash / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

De flesta analytiker tror att priset på olja kommer falla under vintern. Men den erfarne analytikern Neil Atkinson tror istället på prishöjningar framöver.

Priset på olja har bara dalat under året för att den senaste tiden stabiliserat sig något. I skrivande stund ligger priset på brent-olja på 66,79 dollar fatet.

Den amerikanska myndigheten för energiinformation, EIA, tror också att priset kommer att sjunka till runt 50 dollar för ett fat brent under början av 2026.

Men den analysen delas inte av alla. Enligt Neil Atkinson, tidigare chef för Internationella Energimyndigheten IEA:s oljedivision och numera oberoende energianalytiker, kan vi nog istället se en gradvis ökning mot 70 dollar fatet till 2026, det säger han till EFN.

Enligt honom kommer en ökad efterfrågan och en stabil skifferproduktion i USA att till den här ökningen.

”Det finns många osäkerheter just nu men priser i den höga 60-dollarssklassen för brentolja tyder inte på en priskris vid horisonten”, säger Neil Atkinson till EFN.

Dock tror han det kan komma att bli en viss prissänkning i slutet av året.

Mycket hänger på freden

Just nu är förmodligen den största frågan för oljemarknaden om det kommer bli fred i Ukraina eller inte. Skulle en sådan uppnås skulle sanktionerna mot Ryssland lyftas och marknaden skulle återigen kunna se fram emot sänkta priser.

Efterfrågan på olja är större än man kan tro menar Neil Atkinson. Foto: (David Thielen / Unsplash)

Men det tror inte Neil Atkinson är särskilt sannolikt.

”De nuvarande sanktionerna mot Ryssland kommer att fortsätta och kan mycket väl skärpas. Det innebär att vissa volymer av rysk olja fortsätter att hållas borta från marknaden men samtidigt finns fortfarande mycket rysk olja kvar och den levereras förstås till länder som Indien”, säger han.

Överproduktion av olja borde sänka priserna

Opec-länderna har nu, i flera omgångar, utlovat stora produktionsökningar för att ta tillbaka marknadsandelar. Detta har fått många analytiker att skriva ner prognoserna för oljepriset framöver.

Men Neil Atkinson tror att IEA, som förutspår cirka 58 dollar fatet i slutet av 2025, underskattar den ekonomiska aktiviteten och den underliggande oljeefterfrågan.

Opecs egna prognoser pekar på en dubbelt så hög efterfrågan under 2025 och en ihållande efterfrågan fram till 2050. IEA däremot tror på en topp runt 2030 för efterfrågan där den gröna omställningen beräknas ta vid. Atkinson tror mer på Opec.

”Min personliga uppfattning är att oavsett om människor gillar det eller inte, kommer efterfrågan på olja att förbli mycket starkare och under mycket längre tid än vad folk tror, eftersom utvecklingsländer för närvarande har mycket låg oljeanvändning per capita”, säger han.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

