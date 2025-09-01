Ett romantiskt förhållande på arbetsplatsen blev Nestlé-vd:n Laurent Freixes fall. Nu ersätts han omedelbart av en annan veteran i företag.
Nestlés vd sparkas efter olämpligt förhållande
Laurent Freixe har arbetat på den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé i nästan 40 år.
Sedan förra året är han dessutom företagets vd. Men redan efter ett år är hans tid över.
Efter en intern utredning har Nestlé avskedat Freixe i ett beslut som ordföranden kallar för ”nödvändigt”, skriver Reuters.
Granskning har genomförts
Beslutet om avskedet fattades av bolagets styrelse, som genomfört en granskning ledd av styrelseordförande Paul Bulcke och den oberoende ledamoten Pablo Isla.
Utredningen visade att Freixe brutit mot företagets regler för affärsbeteende genom att inte avslöja ett romantiskt förhållande med en direkt underordnad anställd.
Nestlé framhåller att beslutet om Freixes avsked grundar sig på företagets värderingar och styrmodell.
”Detta var ett nödvändigt beslut. Nestlés värderingar och styrning är en stark grund för vårt företag. Jag tackar Laurent för hans många år i Nestlé”, säger ordförande Bulcke, enligt Financial Times.
Tillträdde i september
Freixe lämnar bolaget efter nästan fyra decennier av tjänstgöring, där han bidragit i flera olika roller och affärsområden.
Freixe tillträdde som vd i september förra året, efter att hans företrädare Mark Schneider lämnat bolaget.
Philipp Navratil, som efterträder Freixe med omedelbar verkan, har en lång bakgrund inom Nestlé och anses vara en erfaren ledare med god kännedom om bolagets olika affärsområden.
Har också jobbat länge
Han började som intern revisor 2001 och har sedan dess haft flera ledande positioner i Latinamerika, inklusive som landchef för Nestlé Honduras och senare ansvarig för kaffe- och dryckesaffären i Mexiko.
Under 2020 tog han över Nestlés Coffee-strategiska affärsenhet och sedan juli 2024 ansvarade han för Nespresso. Tidigare i år tillträdde han en plats i bolagets exekutiva styrelse.
En enorm livsmedelskoncern
Avskedet sker under en period där Nestlé fortsätter att konsolidera och expandera sina globala affärsenheter, inklusive kaffeportföljen och Nespresso.
Navratil ses som en erfaren strateg som kan fortsätta utveckla bolagets verksamheter internationellt och stärka den interna styrningen.
Nestlé är en av världens största livsmedelskoncerner, med stark global närvaro och ett brett utbud av produkter inom bland annat kaffe, drycker, choklad och mejerivaror.
