Realtid
Realtid.se
Marknader

Nestlés vd sparkas efter olämpligt förhållande

nestlé
Det blev en kort sejour som vd för Laurent Freixe som tillträdde i september förra året. (Foto: Jean-Christophe Bott/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Ett romantiskt förhållande på arbetsplatsen blev Nestlé-vd:n Laurent Freixes fall. Nu ersätts han omedelbart av en annan veteran i företag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Laurent Freixe har arbetat på den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé i nästan 40 år.

Sedan förra året är han dessutom företagets vd. Men redan efter ett år är hans tid över.

Missa inte: Chokladkrisen: Priset på kakao tredubblat – på ett år. Realtid

Efter en intern utredning har Nestlé avskedat Freixe i ett beslut som ordföranden kallar för ”nödvändigt”, skriver Reuters.

Granskning har genomförts

Beslutet om avskedet fattades av bolagets styrelse, som genomfört en granskning ledd av styrelseordförande Paul Bulcke och den oberoende ledamoten Pablo Isla.

Utredningen visade att Freixe brutit mot företagets regler för affärsbeteende genom att inte avslöja ett romantiskt förhållande med en direkt underordnad anställd.

Nestlé är ett av världens stora multinationella bolag med närvaro i många länder. (Foto: Javad Parsa/AP/TT)
ANNONS

Nestlé framhåller att beslutet om Freixes avsked grundar sig på företagets värderingar och styrmodell.

”Detta var ett nödvändigt beslut. Nestlés värderingar och styrning är en stark grund för vårt företag. Jag tackar Laurent för hans många år i Nestlé”, säger ordförande Bulcke, enligt Financial Times.

Missa inte: Becksvart kaffe-prognos – chockpriserna blir kvar. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Tillträdde i september

Freixe lämnar bolaget efter nästan fyra decennier av tjänstgöring, där han bidragit i flera olika roller och affärsområden.

Freixe tillträdde som vd i september förra året, efter att hans företrädare Mark Schneider lämnat bolaget.

Prischock väntar svenska kaffeälskare

Räkna med dyrare pris på Nescafé.

Philipp Navratil, som efterträder Freixe med omedelbar verkan, har en lång bakgrund inom Nestlé och anses vara en erfaren ledare med god kännedom om bolagets olika affärsområden.

ANNONS

Har också jobbat länge

Han började som intern revisor 2001 och har sedan dess haft flera ledande positioner i Latinamerika, inklusive som landchef för Nestlé Honduras och senare ansvarig för kaffe- och dryckesaffären i Mexiko.

Under 2020 tog han över Nestlés Coffee-strategiska affärsenhet och sedan juli 2024 ansvarade han för Nespresso. Tidigare i år tillträdde han en plats i bolagets exekutiva styrelse.

Missa inte: Nestlé kryper till korset: “Gick lite för långt”. Dagens PS

En enorm livsmedelskoncern

Avskedet sker under en period där Nestlé fortsätter att konsolidera och expandera sina globala affärsenheter, inklusive kaffeportföljen och Nespresso.

Navratil ses som en erfaren strateg som kan fortsätta utveckla bolagets verksamheter internationellt och stärka den interna styrningen.

Nestlé är en av världens största livsmedelskoncerner, med stark global närvaro och ett brett utbud av produkter inom bland annat kaffe, drycker, choklad och mejerivaror.

ANNONS

Ojämlik matförsäljning i världen: ”Vi erkänner”

Det visar en färsk rapport från Access to Nutrition Initiative (ATNI).
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KaffeNestléSchweiz
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS