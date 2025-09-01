Nestlés vd sparkas efter olämpligt förhållande

Laurent Freixe har arbetat på den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé i nästan 40 år.

Sedan förra året är han dessutom företagets vd. Men redan efter ett år är hans tid över.

Efter en intern utredning har Nestlé avskedat Freixe i ett beslut som ordföranden kallar för ”nödvändigt”, skriver Reuters.

Granskning har genomförts

Beslutet om avskedet fattades av bolagets styrelse, som genomfört en granskning ledd av styrelseordförande Paul Bulcke och den oberoende ledamoten Pablo Isla.

Utredningen visade att Freixe brutit mot företagets regler för affärsbeteende genom att inte avslöja ett romantiskt förhållande med en direkt underordnad anställd.

Nestlé är ett av världens stora multinationella bolag med närvaro i många länder. (Foto: Javad Parsa/AP/TT)

Nestlé framhåller att beslutet om Freixes avsked grundar sig på företagets värderingar och styrmodell.

”Detta var ett nödvändigt beslut. Nestlés värderingar och styrning är en stark grund för vårt företag. Jag tackar Laurent för hans många år i Nestlé”, säger ordförande Bulcke, enligt Financial Times.

