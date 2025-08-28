Sätt in tuffare åtgärder mot de amerikanska techbolagen. Det är den franska presidentens Emmanuel Macrons budskap efter Donald Trumps senaste utspel.
Macron vill sätta hårt mot hårt efter Trump-uttalande
EU trodde att man till slut hade nått fram till ett handelsavtal med USA som bland annat innebar amerikanska importtullar på 15 procent.
Men i veckan fick europeiska politiker och tjänstemän en ny kalldusch. Donald Trump hotade än en gång med motåtgärder på grund av EU:s digitala lagar.
Nu vill Frankrikes president Emmanuel Macron sätta hårt mot hårt mot Trump och förbereda åtgärder mot amerikanska techjättar, skriver Politico.
Vill ha tuffare linje
Trump har under en längre tid riktat skarp kritik mot EU:s digitala lagstiftning, särskilt Digital Services Act och Digital Markets Act.
Presidenten ser det som försök att inskränka amerikanska medborgares yttrandefrihet och samtidigt ge europeiska företag en fördel.
Frankrike har länge varit pådrivande för en tuffare linje mot Washington, men stödet inom unionen är splittrat.
Flera medlemsländer är tveksamma till att eskalera konflikten och vill undvika en fullskalig handelskonflikt.
Har inte tagit till handelsbazookan
Därför har kommissionen hittills avstått från att använda sitt så kallade anti-coercion instrument, också känt som handelsbazookan för sin stora kraft, som skulle kunna begränsa amerikanska teknikjättars immateriella rättigheter eller blockera deras investeringar i EU.
På ett möte med franska ministrar i veckan framhöll dock Macron att EU:s handelsbalans gentemot USA är negativ inom tjänstesektorn, särskilt på det digitala området.
Samtidigt har EU ett överskott i varuhandeln, inte minst inom bilindustrin, läkemedel och livsmedel – sektorer som Trump uttryckligen vill pressa ned.
Har hållit tillbaka
Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har tidigare signalerat att alla verktyg finns tillgängliga för att möta amerikanska påtryckningar.
Hon har samtidigt hållit tillbaka för att upprätthålla dialogen med Washington. USA:s roll i kriget i Ukraina har vägt tungt i den bedömningen, enligt Deutsche Welle.
Ska tala med Merz
Macron har däremot uttryckt missnöje med det senaste handelsavtalet och anser att Europa inte förmått utverka tillräckliga eftergifter.
Han väntas ta upp frågan senare i veckan vid mötet med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz under ett tvådagarsbesök på presidentens sommarresidens Fort Brégançon och i Toulon.
