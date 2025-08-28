Macron vill sätta hårt mot hårt efter Trump-uttalande

EU trodde att man till slut hade nått fram till ett handelsavtal med USA som bland annat innebar amerikanska importtullar på 15 procent.

Men i veckan fick europeiska politiker och tjänstemän en ny kalldusch. Donald Trump hotade än en gång med motåtgärder på grund av EU:s digitala lagar.

Nu vill Frankrikes president Emmanuel Macron sätta hårt mot hårt mot Trump och förbereda åtgärder mot amerikanska techjättar, skriver Politico.

Vill ha tuffare linje

Trump har under en längre tid riktat skarp kritik mot EU:s digitala lagstiftning, särskilt Digital Services Act och Digital Markets Act.

Presidenten ser det som försök att inskränka amerikanska medborgares yttrandefrihet och samtidigt ge europeiska företag en fördel.

Amerikanska techbolag, som Mark Zuckerbergs Meta, skulle kunna få det svårare att verka i Europa. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Frankrike har länge varit pådrivande för en tuffare linje mot Washington, men stödet inom unionen är splittrat.

Flera medlemsländer är tveksamma till att eskalera konflikten och vill undvika en fullskalig handelskonflikt.

