Köttälskande Argentina får till slut råd igen

argentina
Att grilla nötkött är en central del av många argentinares liv. (Foto: Rodrigo Abd/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

När inflationen var som högst tvingades många argentinare välja bort köttet på grillen. Nu har lönerna gått upp, och då ökar också köttätandet.

Det sägs att Argentina är köttets hemland. Hit har många turister åkt för att äta en stek – och här har många argentinare sina klassiska grillkvällar, asados.

Under en period sjönk dock köttätandet drastiskt när argentinarnas plånböcker blev tunnare.

Men nu har reallönerna gått upp igen och det visar sig direkt i konsumtionen av nötkött, skriver Reuters.

Ökat mer än inflationen

Visserligen ligger inflationen i årstakt fortfarande på höga 39 procent, men faktum är att genomsnittslönen har ökat ännu mer i år, över 60 procent.

Även om priset på nötkött steg ungefär lika mycket har den lägre totala inflationstakten jämfört med tidigare år har lättat trycket på hushållens ekonomi.

Javier Mileis tuffa tag har delat landet i anhängare och kritiker. (Foto: Gustavo Garello/AP/TT).
Den genomsnittliga konsumtionen uppgick till 50,2 kilo per person under första halvåret, en ökning från 47,6 kilo under motsvarande period 2024.

President Javier Milei kom till makten förra året och inledde ett kontroversiellt åtstramningsprogram. Det pressade människors inkomster till en början, men tycks sedan har tryckt ned inflationen.

Kan vilja se en prissänkning

Samtidigt har exporten av nötkött minskat med 19 procent, delvis på grund av en stark och volatil peso som höjt kostnaderna för utländska köpare.

Den ökade inhemska efterfrågan har hjälpt till att ta hand om ett överskott på marknaden, men det kan ta slut inom kort.

”Frågan framöver är hur länge (lokala) konsumenter kommer att vara villiga att acceptera det ökade utbudet utan en prisjustering”, skriver utredare vid börsen i Rosario i en rapport.

Fick välja bort köttet

Nötkött har en stark kulturell ställning i Argentina, där grillkvällar och restaurangbesök med biff är en central del av matkulturen.

Efter flera år med hög inflation, recession och minskad köpkraft hade många hushåll tidigare tvingats byta till billigare proteinkällor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

