Köttälskande Argentina får till slut råd igen

Det sägs att Argentina är köttets hemland. Hit har många turister åkt för att äta en stek – och här har många argentinare sina klassiska grillkvällar, asados.

Under en period sjönk dock köttätandet drastiskt när argentinarnas plånböcker blev tunnare.

Men nu har reallönerna gått upp igen och det visar sig direkt i konsumtionen av nötkött, skriver Reuters.

Ökat mer än inflationen

Visserligen ligger inflationen i årstakt fortfarande på höga 39 procent, men faktum är att genomsnittslönen har ökat ännu mer i år, över 60 procent.

Även om priset på nötkött steg ungefär lika mycket har den lägre totala inflationstakten jämfört med tidigare år har lättat trycket på hushållens ekonomi.

Javier Mileis tuffa tag har delat landet i anhängare och kritiker. (Foto: Gustavo Garello/AP/TT).

Den genomsnittliga konsumtionen uppgick till 50,2 kilo per person under första halvåret, en ökning från 47,6 kilo under motsvarande period 2024.

President Javier Milei kom till makten förra året och inledde ett kontroversiellt åtstramningsprogram. Det pressade människors inkomster till en början, men tycks sedan har tryckt ned inflationen.

