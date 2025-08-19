En gest i en reklamfilm för Swatch uppfattades som rasistisk – och spreds som en löpeld i Kina. Det förvärrar en redan tuff situation för klockföretaget.
Klockmärke anklagas för rasistisk gest – aktien faller
Mest läst i kategorin
Prislappen för hög för F-35 – nu sneglar landet på Gripen
Den kanadensiska industriministern Mélanie Joly besöker Sverige för att prata industri och försvar. Samtidigt ska hon, enligt källor, träffa företrädare för Saab för att prata om en eventuell deal. Mélanie Joly ska under veckan träffa både näringsminister Ebba Busch och försvarsminister Pål Jonson för att stärka relationerna länderna emellan, skriver Ny Teknik. Men utöver det …
Stort skifte – nu satsar Kina mer utomlands i kärnindustrin
För första gången så investerar nu Kina mer pengar i produktion av elbilar utomlands än på hemmaplan. Skiftet sker efter ökande tullar och stenhård konkurrens hemma. För första gången sedan 2014, vilket är så länge siffror funnits tillgängliga, visar det sig nu att Kina investerar mer i elbilsfabriker utomlands än i hemlandet. Det visar en …
Utvisningar kan bli nästa inflationsbomb
Omfattande utvisningar i USA kan få konsekvenser för den amerikanska ekonomin. Fortsätter de som de har gjort hittills kan de i värsta fall börja elda på inflationen igen. Den amerikanska administrationens omfattande deportationer, enligt utsago 740 personer om dagen, kan få oönskade effekter på den amerikanska ekonomin. Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, kan inflationen …
Oljejättarna struntar i råden och "gasar" på
Flera stora oljebolag satsar nu på flytande naturgas, LNG, för att diversifiera sina energiportföljer. Detta trots att experter varnar för att toppen snart kan ha nåtts. De stora oljebolagen söker efter nya väger till vinst. Flera av dem har nu flytande naturgas (LNG) i siktet som en alternativ investering jämte olja, rapporterar CNBC. Bland dessa …
Diktaturernas dilemma – har svårt att nå sitt mål om tillväxt
Allt fler auktoritära regimer försöker kopiera Kinas och Singapores modell: ekonomisk tillväxt som grund för politisk legitimitet. Men vägen till tillväxt är kantad av hinder – från misslyckade reformer och beroende av statliga investeringar till ifrågasatta siffror. Diktaturer och andra auktoritära eller semi-auktoritära regimer världen över har försökt att kopiera Kina och Singapore, som lyckats …
Swatch har i årtionden försökt framställa sig som en klocktillverkare som andas klass och kvalitet från ”klockans hemland”, Schweiz.
Därför har den senaste kontroversen slagit hårt mot varumärket, enligt experter.
Swatch har nämligen tvingats be om ursäkt efter att en annonskampanj uppmärksammats för rasistiska inslag, skriver AP.
Missa inte: Guldklockor ökar i värde – märket som dominerar. Realtid
Fick hård kritik i Kina
I reklamfilmen, framtagen för kollektionen Swatch Essentials, utförde en asiatisk modell en gest med fingrarna vid ögonen på ett sätt som länge ansetts nedvärderande.
Bilden väckte snabbt kritik på sociala medier i Kina och andra länder, där den tolkades som kränkande och stereotyp.
Bolaget reagerade med att omedelbart dra tillbaka allt material kopplat till kampanjen globalt och publicerade ursäkter på sina officiella kanaler, inklusive kinesiska Weibo och Instagram.
Missa inte: Chocken för Schweiz: Närmar sig EU? Dagens PS
Senaste nytt
Kan påverka ryktet negativt
Händelsen kommer i en period där Swatch redan kämpar med motvind. Under första halvåret föll försäljningen kort om förväntningarna, främst på grund av svag efterfrågan i Kina.
Marknaden har länge varit central för den schweiziska klockindustrin, men köpbeteendet där har förändrats.
Den negativa utvecklingen förstärks nu av uppståndelsen kring annonsen, som riskerar att påverka varumärkets rykte bland både konsumenter och återförsäljare.
Missa inte: Populära klockor prestigefulla samlarobjekt. News55
Lägre handelsvolym
Även på börsen märktes effekterna. Swatch-aktien föll som lägst till 134 schweiziska franc.
Kursen har tappat under sex av de senaste tio handelsdagarna och är ned drygt fyra procent. Handelsvolymen var dessutom lägre än normalt, något som kan signalera ökad volatilitet framöver.
Missa inte: Diamanter och guld – heta klocktrenden som säljer. Realtid
Har hänt andra märken
Klockindustrin i stort står inför flera utmaningar. Förutom avmattningen i Asien brottas branschen med nya amerikanska tullar och en minskad försäljning i traditionellt starka marknader som USA, Japan och Hongkong.
Historiskt har även andra lyxmärken, som Dolce & Gabbana, fått erfara konsekvenserna av kulturellt okänsliga kampanjer i Kina, skriver Euronews.
Missa inte: Miljardärsflykten från Schweiz – ny skatt chockar eliten. Realtid