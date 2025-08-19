Realtid
Klockmärke anklagas för rasistisk gest – aktien faller

swatch
Nick Hayek har varit vd för Swatch i över 20 år, men nu har han en utmaning framför sig när företaget går igenom en tuff tid. (Foto: Anthony Anex/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

En gest i en reklamfilm för Swatch uppfattades som rasistisk – och spreds som en löpeld i Kina. Det förvärrar en redan tuff situation för klockföretaget.

Swatch har i årtionden försökt framställa sig som en klocktillverkare som andas klass och kvalitet från ”klockans hemland”, Schweiz.

Därför har den senaste kontroversen slagit hårt mot varumärket, enligt experter.

Swatch har nämligen tvingats be om ursäkt efter att en annonskampanj uppmärksammats för rasistiska inslag, skriver AP.

Fick hård kritik i Kina

I reklamfilmen, framtagen för kollektionen Swatch Essentials, utförde en asiatisk modell en gest med fingrarna vid ögonen på ett sätt som länge ansetts nedvärderande.

Bilden väckte snabbt kritik på sociala medier i Kina och andra länder, där den tolkades som kränkande och stereotyp.

Asien är en viktig marknad för Swatch och företaget har många butiker på kontinenten. (Foto: Anthony Anex/AP/TT).
Bolaget reagerade med att omedelbart dra tillbaka allt material kopplat till kampanjen globalt och publicerade ursäkter på sina officiella kanaler, inklusive kinesiska Weibo och Instagram.

Kan påverka ryktet negativt

Händelsen kommer i en period där Swatch redan kämpar med motvind. Under första halvåret föll försäljningen kort om förväntningarna, främst på grund av svag efterfrågan i Kina.

Marknaden har länge varit central för den schweiziska klockindustrin, men köpbeteendet där har förändrats.

Den negativa utvecklingen förstärks nu av uppståndelsen kring annonsen, som riskerar att påverka varumärkets rykte bland både konsumenter och återförsäljare.

Lägre handelsvolym

Även på börsen märktes effekterna. Swatch-aktien föll som lägst till 134 schweiziska franc.

Kursen har tappat under sex av de senaste tio handelsdagarna och är ned drygt fyra procent. Handelsvolymen var dessutom lägre än normalt, något som kan signalera ökad volatilitet framöver.

Har hänt andra märken

Klockindustrin i stort står inför flera utmaningar. Förutom avmattningen i Asien brottas branschen med nya amerikanska tullar och en minskad försäljning i traditionellt starka marknader som USA, Japan och Hongkong.

Historiskt har även andra lyxmärken, som Dolce & Gabbana, fått erfara konsekvenserna av kulturellt okänsliga kampanjer i Kina, skriver Euronews.

KinaSchweiz
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
