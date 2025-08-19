Klockmärke anklagas för rasistisk gest – aktien faller

Swatch har i årtionden försökt framställa sig som en klocktillverkare som andas klass och kvalitet från ”klockans hemland”, Schweiz.

Därför har den senaste kontroversen slagit hårt mot varumärket, enligt experter.

Swatch har nämligen tvingats be om ursäkt efter att en annonskampanj uppmärksammats för rasistiska inslag, skriver AP.

Fick hård kritik i Kina

I reklamfilmen, framtagen för kollektionen Swatch Essentials, utförde en asiatisk modell en gest med fingrarna vid ögonen på ett sätt som länge ansetts nedvärderande.

Bilden väckte snabbt kritik på sociala medier i Kina och andra länder, där den tolkades som kränkande och stereotyp.

Asien är en viktig marknad för Swatch och företaget har många butiker på kontinenten. (Foto: Anthony Anex/AP/TT).

Bolaget reagerade med att omedelbart dra tillbaka allt material kopplat till kampanjen globalt och publicerade ursäkter på sina officiella kanaler, inklusive kinesiska Weibo och Instagram.

