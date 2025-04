Diamanter och guld – heta klocktrenden som säljer

Smyckesexpertis och urmakartradition

Van Cleef & Arpels markerar 90-årsjubileet för sin ikoniska Cadenas-klocka med en fullt pavébesatt version med safirer.

Dessutom presenteras Ruban Mystérieux, en diamantring med klocka – toppad med en 3,72 karats diamant och smaragder.

”Klockan är en korsningen mellan hög smyckesexpertis och urmakartradition”, säger Rainer Bernard, chef för varumärkets klockavdelning.

Fungerar som investeringar

Även Piaget, Jaeger-LeCoultre, Bvlgari, Chopard och Tiffany & Co visar i år upp klockor där smyckesdesignen står i centrum.

”Just nu är det smyckenas tid på lyxmarknaden”, säger Piagets vd Benjamin Comar och pekar på att kunder alltmer söker ikoniska smyckesverk som också fungerar som investeringar.

LVMH rapporterade visserligen en nedgång med två procent i försäljningen av klockor och smycken under 2024 – men flera av koncernens smyckesvarumärken, inklusive Bvlgari och Tiffany & Co, går starkt, skriver Financial Times.