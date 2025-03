Kan Trumps nycker lyfta Gripen?

”Tydlig varning”

Men det finns också seriösa uttalanden.

Michael Byers, professor och meddirektör för Outer Space Institute, menar att Kanada borde överväga alternativ som Saab Gripen E.

Han framhåller att beroendet av USA, särskilt under Trumpadministrationen, är en strategisk svaghet.



”Den kanadensiska regeringen bör ta den senaste ukrainska erfarenheten som en tydlig varning och avbryta det planerade köpet av F-35-stridsflygplan. Problemet är att Kanada aldrig kommer att ha full kontroll över de starkt datoriserade planen”, skriver han i The Globe and Mail.

Liknande tongångar i Sverige

Kanadas avtal om att köpa 88 F-35A stridsflygplan från Lockheed Martin har ett totalt värde på 19 miljarder kanadensiska dollar.

De första fyra flygplanen förväntas levereras år 2026, med resterande leveranser fram till 2032. ​



I Sverige har bland andra Aftonbladets Anders Linberg uttryckt en liknande uppfattning.

JAS 39 Gripen är överlägset F-35 när det kommer till manövrerbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Inte fritt från amerikanskt inflytande

”De länder som redan beställt exempelvis flygplanet F-35 borde överväga att häva dessa köp. Dessa köp var från början delvis politiskt motiverande. Det kan ersättas av europeiska flygplan, som svenska Gripen”, skriver Lindberg i en ledare.

Men tyvärr är inte ens Gripen fri från amerikanskt inflytande och kontroll.

De moderna Gripenplanen använder motorn RM16, som innehåller komponenter från General Electric. Detta innebär att USA har vetorätt över försäljningen av Gripen på grund av exportrestriktioner för motorn.

Detta understryker hur komplex situationen är och hur tätt sammanflätat Europa är med USA – på gott och ont.