Jättarna i kamp om dyrbart oljefält

Under måndagen inleds förhandlingar i International Chamber of Commerce (ICC) i London mellan oljejättarna ExxonMobil och Chevron. Stora belopp står på spel, skriver bland annat Financial Times.

Tvisten handlar om vem som har rätt att förvärva en 30-procentig andel i Guyanas oljefält, Stabroek.

Fältet ägs av Hess, ett amerikanskt energibolag som gick med på ett övertagande värt 53 miljarder dollar av Chevron i september 2023.

Hävdar ”förköpsrätt”

Exxon, som äger 45 procent av Stabroek, hävdar att de har ”förköpsrätt” att köpa Hess’s andel i oljefältet. Detta sker enligt villkoren i ett gemensamt driftsavtal som Hess har med det kinesiska olje- och gasbolaget Cnocc.

Chevron och Hess hävdar att rätten inte gäller för försäljning av hela bolaget.

Cnooc, som har 25 procent av oljefältet, har lämnat in en fordran som söker samma företrädesrätt.