Den svenska ekonomin går trögt med svag BNP-tillväxt och hög arbetslöshet. Men det finns tecken i e-handeln som tyder på att det snart kan bli gladare tider.
Branschen skvallrar: Snart kan det ljusna för svenska konsumenter
Mest läst i kategorin
Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland
Efter en kort paus har Indien återupptagit köp av rysk olja. Detta trots att USA hotar med både tullar och sanktioner. De senaste två dagarna har Indian Oil och Bharat Petroleum köpte in nya laster av ryska uralolja. Det uppger handlare med kännedom om marknaden till Bloomberg. Leveranserna är avsedda för lastning i september och …
Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter
Europa riskerar kraftigt höjda elpriser i vinter om vindarna uteblir. Det varnar en norsk meteorolog och kraftanalytiker för, och flera experter pekar på en obekväm verklighet. Den förnybara energin har inte växlats upp i samma takt som baskraften har fasats ut. Effekten kan bli att vi får skyhöga elpriser även i Sverige. Varningen: ”Ett mardrömsscenario …
USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter
AI driver en allt större del av USA:s tillväxt. Många menar att AI-boomen bara är av godo – andra höjer ett varningens finger. I staden Ashburn i norra Virginia reser sig rader av enorma datacenter. Området har blivit navet för den infrastruktur som driver utvecklingen av artificiell intelligens. Denna hunger efter energi och kapital får …
Larm om kursraket och småspararfavorit: "Otillåtna påståenden"
Hälsovårdsbolaget Zinzino har rönt framgångar på börsen och blivit populär bland småsparare. Men marknadsföringen av bolagets produkter får kritik av myndigheter och nu hotar rättsprocess och höga böter. Zinzino (börskurs Zinzino) grundades 2005 i Göteborg. Företaget säljer kosttillskott, hudvårdsprodukter och kaffemaskiner via nätverk av återförsäljare i över 100 länder. Den senaste tiden har det gått …
Klockmärke anklagas för rasistisk gest – aktien faller
En gest i en reklamfilm för Swatch uppfattades som rasistisk – och spreds som en löpeld i Kina. Det förvärrar en redan tuff situation för klockföretaget. Swatch har i årtionden försökt framställa sig som en klocktillverkare som andas klass och kvalitet från ”klockans hemland”, Schweiz. Därför har den senaste kontroversen slagit hårt mot varumärket, enligt …
När Riksbanken meddelade att de väljer att låta styrräntan vara så gör man det i ett läge där de senaste inflationssiffrorna inte varit positiva.
Den svenska ekonomin går inte heller i toppfart där BNP bara växte med 0,1 procent under årets första kvartal och där arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer om 8,7 procent säsongsjusterat i juni.
Missa inte:
Polarn O. Pyrets vd: Tullarna tvingade fram beslutet att lämna USA. Dagens PS
Men det finns tecken på att det kan vara en vändning på gång, och att tecknen går att finna i e-handlarnas försäljning, det menar Peter Hedlund, analytiker på EFN.
Överraskande försäljningsökning hos klädhandlare i e-handeln
Som exempel på att trenden kan vara på väg att vända pekar Hedlund på modebolaget Nellys rapport för andra kvartalet. I den noteras en försäljningstillväxt på hela 17 procent i Sverige.
Nelly är inte ensamma i modebranschen. Enligt Stilindex ökade skohandeln med 12,4 procent och försäljningen av kläder landade på 10,1 procent i juli. Siffrorna är den största ökningen hittills i år och kommer efter en svag majmånad. Framförallt e-handeln tog fart med en ökning på 31 procent under månaden.
Läs även:
Svenskarna har fått nog av lågprisjättarna från Kina. News55
Flera andra modehandlare har också sedan dess rapporterat tydliga försäljningsökningar. Även andra bolags e-handel som Clas Ohlson och mattförsäljaren Rugvista har sett en ökad e-handel.
Kan se en vändning till hösten
I sin analys konstaterar Peter Hedlund att svenskarna är räntekänsliga och att de kanske först nu börjar känna av de sänkta marknadsräntorna och därför passar på att uppdatera sin garderob. Detta samtidigt som det höjda rotavdraget kan stimulera byggindustrin menar han.
Enligt Konjunkturinstitutet är kapitalvaror fortsatt svaga men förhoppningsvis kan en höstbudget med ytterligare stimuleringar för hushållen också sätta fart på ekonomin till hösten, skriver Hedlund.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.