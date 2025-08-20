Branschen skvallrar: Snart kan det ljusna för svenska konsumenter

När Riksbanken meddelade att de väljer att låta styrräntan vara så gör man det i ett läge där de senaste inflationssiffrorna inte varit positiva.

Den svenska ekonomin går inte heller i toppfart där BNP bara växte med 0,1 procent under årets första kvartal och där arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer om 8,7 procent säsongsjusterat i juni.

Men det finns tecken på att det kan vara en vändning på gång, och att tecknen går att finna i e-handlarnas försäljning, det menar Peter Hedlund, analytiker på EFN.

Överraskande försäljningsökning hos klädhandlare i e-handeln

Som exempel på att trenden kan vara på väg att vända pekar Hedlund på modebolaget Nellys rapport för andra kvartalet. I den noteras en försäljningstillväxt på hela 17 procent i Sverige.

Nelly är inte ensamma i modebranschen. Enligt Stilindex ökade skohandeln med 12,4 procent och försäljningen av kläder landade på 10,1 procent i juli. Siffrorna är den största ökningen hittills i år och kommer efter en svag majmånad. Framförallt e-handeln tog fart med en ökning på 31 procent under månaden.

Flera andra modehandlare har också sedan dess rapporterat tydliga försäljningsökningar. Även andra bolags e-handel som Clas Ohlson och mattförsäljaren Rugvista har sett en ökad e-handel.

Kan se en vändning till hösten

I sin analys konstaterar Peter Hedlund att svenskarna är räntekänsliga och att de kanske först nu börjar känna av de sänkta marknadsräntorna och därför passar på att uppdatera sin garderob. Detta samtidigt som det höjda rotavdraget kan stimulera byggindustrin menar han.

Enligt Konjunkturinstitutet är kapitalvaror fortsatt svaga men förhoppningsvis kan en höstbudget med ytterligare stimuleringar för hushållen också sätta fart på ekonomin till hösten, skriver Hedlund.