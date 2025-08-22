Realtid
Älskar du choklad? Håll ut – då vänder krisen

Priset på choklad har ökat dramatiskt. Men förhoppningsvis kan priserna vända snart. Foto: (Marta Lavandier / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Priset på choklad har chockhöjts den senaste tiden. Producentproblemen kommer fortsätta gå igenom värdekedjan men det finns tecken på att det kan bli billigare godis lagom till påsk nästa år.

För den som är sugen på en bit choklad just nu, eller under resten av året, ser det fortsatt ut som att det kommer att kännas i plånboken.

Kakaopriset har nämligen skjutit i höjden rejält de senaste åren. Förra året ökade det med hela 300 procent.

Det har också fått genomslag i handeln. I Sverige är en chokladkaka i dag dubbelt så dyr som den var 2022, skriver Svd med hänvisning till matprisgranskaren Matpriskollen. I Storbritannien och USA ökade också priserna i butik med 11-12 procent.

En långsam stabilisering av choklad

Men nu ser det ut som om en vändning kan vara på gång, om än långsam.

Priset på kakao har rusat de senaste åren. Vilket ökar priset på choklad. Källa: Trading Economics

Kakaoterminerna har varit fortsatt ojämna men har generellt sett lugnat ner sig i år och fallit från 8 177 dollar per ton i början av januari till cirka 7 855 dollar i augusti. Det kan jämföras med 2 374 dollar för tre år sedan, skriver CNBC.

Priserna kommer inte att få ett genomslag hos producenterna, eller konsumenterna, snart då man fortfarande tampas med de höga priserna som uppstod i slutet av 2024.

”Vi har lite av en baksmälla här”, säger Tracey Allen, jordbruksråvarustrateg på J.P. Morgan i CNBC:s Squawk Box Europe.

Enligt henne råder det fortfarande stor brist på kakaobönor i produktionen som kommer påverka tillgängligheten ett tag till framöver.

Ökad produktion ska hinna ikapp

Enligt analysen från J.P Morgan har den industriella efterfrågan från tillverkare minskat samtidigt som utbudet förbättrats. Man ser nu ökande produktion, bättre väderförhållanden och nya planteringar i Ecuador och Brasilien som når mognad.

Enligt Tracy Allen kan de här faktorerna kanske nå konsumentpriserna någon gång i tid till påsken nästa år.

Men Allen och J.P Morgan tror dock att priset på kakao kommer ligga fortsatt högt sett historiskt på runt 6 000 dollar per ton framöver.

Adalbert Lechner, chef för den schweiziska jätten Lindt & Sprüngli, berättade för CNBC i april att han inte tror att kakaopriserna ”någonsin kommer att sjunka till de nivåer de har varit tidigare”.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

