Älskar du choklad? Håll ut – då vänder krisen

För den som är sugen på en bit choklad just nu, eller under resten av året, ser det fortsatt ut som att det kommer att kännas i plånboken.

Kakaopriset har nämligen skjutit i höjden rejält de senaste åren. Förra året ökade det med hela 300 procent.

Det har också fått genomslag i handeln. I Sverige är en chokladkaka i dag dubbelt så dyr som den var 2022, skriver Svd med hänvisning till matprisgranskaren Matpriskollen. I Storbritannien och USA ökade också priserna i butik med 11-12 procent.

En långsam stabilisering av choklad

Men nu ser det ut som om en vändning kan vara på gång, om än långsam.

Priset på kakao har rusat de senaste åren. Vilket ökar priset på choklad. Källa: Trading Economics

Kakaoterminerna har varit fortsatt ojämna men har generellt sett lugnat ner sig i år och fallit från 8 177 dollar per ton i början av januari till cirka 7 855 dollar i augusti. Det kan jämföras med 2 374 dollar för tre år sedan, skriver CNBC.

Priserna kommer inte att få ett genomslag hos producenterna, eller konsumenterna, snart då man fortfarande tampas med de höga priserna som uppstod i slutet av 2024.

”Vi har lite av en baksmälla här”, säger Tracey Allen, jordbruksråvarustrateg på J.P. Morgan i CNBC:s Squawk Box Europe.

Enligt henne råder det fortfarande stor brist på kakaobönor i produktionen som kommer påverka tillgängligheten ett tag till framöver.